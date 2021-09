Black Crowes jouera à “Shake Your Money Maker” aux concerts de Las Vegas

Les Corbeaux noirs jouera deux concerts à la House of Blues de Las Vegas les 18 et 19 novembre. Les deux concerts continueront les célébrations du 30e anniversaire du groupe pour leur premier album, Secouez votre Money Maker. Aux deux spectacles de Las Vegas, les Black Crowes joueront l’album dans son intégralité, ainsi qu’un ensemble de chansons du reste de leur catalogue.

Les billets pour les deux spectacles seront mis en vente le 10 septembre à 13 h HE/10 h HP. Une prévente du groupe est actuellement en direct et se terminera le 9 septembre à 22 h HP. De plus, une prévente Live Nation se déroulera du 8 septembre à 10 h 00 au 9 septembre à 10 h 00, heure du Pacifique.

Les Black Crowes avaient initialement prévu de marquer les 30 ans de Shake Your Money Maker avec une tournée au cours de l’année anniversaire de l’album, 2020, bien que cela ait été reporté en raison de COVID-19. Le trek reprogrammé en 2021 a débuté en juillet et devrait se terminer le 25 septembre à Bethel, New York. Les spectacles ont marqué le premier ensemble des Black Crowes depuis 2013.

De retour en juillet, Les Black Crowes s’associent à The Coda Collection pour la première de Brothers Of A Feather, un nouveau film célébrant les retrouvailles bienvenues en 2020 des frères Robinson ainsi que trois superbes programmes de concerts et de performances en studio qui présentent le groupe au sommet de leur puissance.

Le partenariat culmine aujourd’hui avec la sortie de Brothers of a Feather, qui capture les fondateurs de Black Crowes Chris et Rich Robinson réunis en duo lors d’un concert intime à guichets fermés de San Francisco le 6 mars 2020 – juste avant la pandémie fermer. Jamais vus dans leur intégralité, les arrangements intimes et dépouillés de standards de Crowes tels que « She Talks To Angels », « Remedy » et « Wiser Time » donnent aux paroles et aux structures de la musique une nouvelle perspective bienvenue.

En outre, Les Black Crowes ont reprogrammé leur prochaine tournée au Royaume-Uni et en Irlande pour la deuxième fois en raison de la pandémie de coronavirus en cours, les dates étant désormais confirmées pour septembre 2022.

Visitez le site Web officiel des Black Crowes pour obtenir des informations sur la prévente et les forfaits de billets.