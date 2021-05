Black Death to Covid-19: Un regard sur l’histoire des pandémies qui ont ravagé la planète

On estime que près de 25 millions de personnes ont été anéanties au début des années 50, soit environ un tiers du continent européen. (Source – Wikimedia Commons)

Par Monidipa Dey

Tout au long de l’histoire du monde, des flambées intermittentes de maladies infectieuses (appelées pandémies et épidémies) ont ravagé les sociétés humaines, causant des effets profonds et durables souvent pendant des siècles, qui à leur tour ont souvent changé le cours même de l’histoire. Ces flambées ont donné lieu à des incidents qui ont eu le pouvoir de modifier et de remodeler les aspects socio-économiques, politiques, religieux et culturels de la civilisation humaine. Les pandémies et les épidémies ont également contribué à façonner certaines des bases de la médecine moderne, notamment la création de cadres pour l’étude de l’épidémiologie, la prévention des maladies et la vaccination. Dans le contexte de la crise pandémique actuelle (Covid 19) qui a frappé le monde, voici 5 des pires pandémies et épidémies, qui remontent de la préhistoire à nos jours.

1. Hamin Mangha, 3000 avant notre ère – La pandémie actuelle de Covid-19 qui provient de Wuhan en Chine n’est pas la première épidémie de maladie à provenir de ce pays. Il y a quelques sites préhistoriques en Chine qui parlent d’épidémies, mais le plus ancien est un village vieux de 5000 ans qui montre des preuves archéologiques de décès liés à l’épidémie. En Mongolie intérieure entre 2011 et 2015, de multiples fouilles archéologiques sur un site néolithique particulier ont conduit à une découverte remarquable: la présence d’un petit village préhistorique qui ne contenait que 29 maisons, où les archéologues ont trouvé 100 squelettes calcinés dans une hutte de 200 pieds carrés. Le site archéologique est parmi les mieux préservés du nord-est de la Chine, il est connu sous le nom de «Hamin Mangha». Dans un article archéologique de 2018, il a été dit que des études anthropologiques sur ce site ont indiqué qu’une épidémie s’est propagée très rapidement, ne laissant pas de temps pour des enterrements appropriés, et les survivants sont partis après avoir empilé les corps et les avoir brûlés, alors que le site est resté inhabité après cela. . Un autre enterrement de masse préhistorique dû à des épidémies, plus ou moins à la même époque, se trouve sur un site appelé Miaozigou, également dans le nord-est de la Chine. Les deux sites ensemble suggèrent qu’il y a 5000 ans, une épidémie avait ravagé toute la région.

2. La peste athénienne, 430 avant notre ère – La peste athénienne (la peste comme terme grec peut désigner toutes sortes de maladies) s’est produite en 430-26 avant notre ère au moment de la guerre du Péloponnèse, qui a eu lieu entre Athènes et Sparte. Cette épidémie a été documentée par Thucydide, un survivant de la peste, qui a donné des descriptions détaillées de la peste dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse. La peste est née en Éthiopie et s’est rapidement propagée en Égypte et en Grèce. Les premiers symptômes étaient des maux de tête, une conjonctivite, des éruptions cutanées, une haleine fétide et de la fièvre; suivis de crampes de sang, de crampes d’estomac douloureuses, de vomissements et de «nausées inefficaces», à mesure que la maladie progressait chez ses victimes. Une personne infectée serait morte dans la plupart des cas entre le 7e et le 8e jour; tandis que ceux qui ont survécu d’une manière ou d’une autre souffraient d’amnésie permanente, de paralysie partielle ou de cécité. Les soignants de première ligne, tels que les médecins et les infirmières, étaient les plus touchés et mouraient souvent en essayant de guérir les patients. En raison de la guerre en cours, Athènes était surpeuplée et la maladie s’est propagée comme une traînée de poudre, tuant près de 100 000 personnes, dont Périclès, le chef bien-aimé d’Athènes. Avec un effondrement complet des lois et des devoirs civiques, Athènes a vu une augmentation de la superstition religieuse pendant cette épidémie. La nature de cette maladie est depuis longtemps un sujet de débat; et tandis que la fièvre typhoïde est considérée comme une forte possibilité, dans une théorie récente par certains épidémiologistes, il a été suggéré qu’il pourrait s’agir de la fièvre hémorragique à virus Ebola.

3. La peste Antonine 165-180 CE– enregistrée par un médecin du nom de Galen, cette plaie est également connue sous le nom de peste de Galen et aurait été une épidémie de variole. Il a été transporté dans l’Empire romain par des soldats revenant de Séleucie, et contrairement à la peste d’Athènes, il s’est répandu rapidement sur l’Empire romain étroitement uni, affectant une vaste zone géographique qui comprenait l’Égypte, l’Asie Mineure, l’Italie et la Grèce. La peste a tué près d’un tiers de la population dans de nombreuses parties de l’empire, acheva l’armée romaine et tué Marc Aurèle. Cette épidémie a eu un impact sévère sur l’Empire romain en affaiblissant sa suprématie économique et militaire. Il a également eu un fort impact sur la religion et les traditions romaines anciennes avec une religiosité croissante, tout en créant les bases de la diffusion d’une nouvelle religion, le christianisme. On pense que cette pandémie a créé les conditions qui ont déclenché la chute du grand Empire romain. Cependant, la fin définitive de l’Empire byzantin (empire romain oriental) qui a eu lieu au 5ème siècle de notre ère, a été provoquée par une autre épidémie causée par la peste bubonique, également connue historiquement sous le nom de peste de Justinien (541-542 CE). La peste de Justinien a mis le christianisme sous les feux de la rampe, où la peste a été présentée comme une «punition pour les péchés» afin de convaincre les gens de se convertir.

4. La peste noire de 1343 à 1356 CE – «La peste noire» ou simplement «la peste» était une pandémie d’une ampleur sans précédent causée par la peste bubonique qui a pris naissance en Chine en 1334, qui s’est propagée à travers l’Asie centrale, est entrée dans le nord de l’Inde et est finalement arrivée en Europe (Sicile) en 1347, à travers la célèbre route du commerce de la soie. En moins de 5 ans, la peste a conquis presque tout le continent européen, se propageant davantage en Russie et au Moyen-Orient. Bien que son impact ait été sévère de 1343 à 1356, il s’est poursuivi sous une forme plus douce jusque dans les années 1400 et a réduit la population mondiale de 450 millions à moins de 300 millions. Selon les historiens, la peste noire a tué 60% de la population européenne à cette époque. Outre la nature terrifiante de la maladie et son refus de s’éteindre, l’épidémie a également eu des effets négatifs sur la santé mentale des gens ordinaires. Avec un sens croissant de la religiosité, encore une fois l’interprétation chrétienne utilisée à l’époque de la peste de Justinien, qui promouvait la maladie comme une «punition pour les péchés», a été lancée, ce qui a introduit le concept d’hérétiques, conduisant à la tristement célèbre «chasse aux sorcières» qui causé la mort violente de nombreuses femmes, non catholiques et juifs. En plus de changer les cours sociopolitiques et religieux en Europe, la peste noire a également créé un nouveau groupe social, qui est maintenant connu sous le nom de classe moyenne. En raison du manque de travailleurs en raison des décès dus à la peste, cette pandémie a également inauguré une ère d’innovation qui a créé de nombreuses technologies permettant d’économiser du travail.

5. Pandémie de grippe espagnole 1918-1920 – La pandémie de grippe espagnole, qui a eu lieu au milieu de la Première Guerre mondiale, a été la première pandémie qui a eu lieu dans l’arène de la médecine moderne, mais a eu des effets dévastateurs à travers le monde. Elle a été causée par la souche H1N1 du virus de la grippe, et malgré les progrès ultérieurs de l’épidémiologie et de la santé publique, la véritable origine de la grippe espagnole reste encore inconnue, et parmi les sites d’origine possibles répertoriés se trouvent les États-Unis, la Chine, l’Espagne et la France. et l’Autriche. La souche mortelle H1N1 du virus de la grippe s’est rapidement propagée dans toutes les régions du monde, et en plus d’affecter gravement l’Europe où des mouvements militaires à grande échelle et de grandes foules ont contribué à sa propagation, cette pandémie a touché l’Afrique, l’Asie, les États-Unis et les îles du Pacifique. Le bilan des morts était immense, avec près de 100 millions de morts en un an. Certains historiens pensent que la grippe espagnole a peut-être décidé de l’issue de la Première Guerre mondiale, car les armées de l’Allemagne et de ses alliés ont été plus touchées que les armées des forces alliées.

Outre les pandémies et épidémies nommées ci-dessus qui se distinguent par leur pouvoir d’avoir changé des cours entiers de récits sociopolitiques et religieux dans l’histoire mondiale, il existe d’autres pandémies et épidémies qui ont également coûté la vie à d’innombrables personnes à travers le monde, comme le VIH. pandémie, SRAS, grippe porcine, etc. Alors que le monde se retrouve à nouveau sous l’emprise de la nouvelle pandémie de Covid19, on ne peut que revenir sur l’histoire et espérer que des leçons ont été apprises. Ce qui est le plus nécessaire maintenant, c’est un sens des responsabilités parmi tous les civils pour prendre toutes les précautions nécessaires, des soins médicaux sensibles, une action rapide des gouvernements, une infrastructure pour gérer les urgences, un front uni pour lutter contre la maladie et l’empathie pour aider ceux qui sont plus nécessiteux pour le moment.

(L’auteur est un écrivain bien connu dans le domaine des voyages, du patrimoine et de l’histoire. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

