Black Desert Mobile : gameplay, histoire et tout ce que vous devez savoir

Black Desert Online est l’un des plus grands MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement multijoueur) au monde, et lors des Game Awards 2019, la version mobile du jeu, Black Desert Mobile, a finalement fait son chemin aux États-Unis pour que les fans puissent vérifier dehors. Black Desert Mobile vise à offrir aux joueurs la véritable expérience MMORPG sur leur téléphone, avec bon nombre des mêmes personnages, apparence et cadre général fidèles à la franchise Black Desert Online.

Depuis son lancement, Black Desert Mobile est rapidement devenu l’un des jeux Android les plus populaires et semble ne faire que s’améliorer à mesure que de plus en plus de fans se lancent dans le jeu. Si vous êtes nouveau dans la série ou si vous cherchez à revenir après un certain temps, voici tout ce que vous devez savoir sur Black Desert Mobile.

Qu’est-ce que le Désert Noir ?

Source : Abysse des Perles

Black Desert se déroule dans un décor de haute fantaisie et tourne principalement autour du conflit de deux nations, la République de Calpheon et le Royaume de Valence. Semblable à d’autres MMORPG populaires, Black Desert Online permet aux joueurs de faire presque tout ce qu’ils veulent pendant qu’ils jouent, y compris le logement, la pêche, l’agriculture, etc. Cependant, le plus gros attrait du jeu réside dans son combat, qui est plus basé sur l’action que les autres MMO du marché.

Ce système de combat actif est ce qui distingue Black Desert Online de la plupart des jeux, car les compétences sont activées via l’utilisation de combos pour attaquer, esquiver ou bloquer plutôt que de simplement les utiliser à partir d’un onglet d’actions. Le combat monté est également disponible dans la série, tout comme la possibilité de nourrir et de prendre soin de vos montures en tant que leur propre PNJ.

À quoi ressemble le gameplay dans Black Desert Mobile ?

Source : Abysse des Perles

Le gameplay de Black Desert Mobile n’est pas incroyablement similaire à Black Desert Online, mais les bases sont les mêmes. Au lieu d’un système de combat actif plus complexe, Black Desert Mobile rend les choses un peu plus faciles pour les joueurs utilisant des commandes tactiles. L’esquive est toujours une partie importante du jeu, les joueurs de Black Desert Mobile étant capables d’éviter les coups énormes des ennemis de manière plus rapide.

En mettant davantage l’accent sur l’esquive dans le jeu, Black Desert Mobile récompense également les joueurs capables de contre-attaquer également. Une grande partie du combat du jeu se résume à un rythme presque semblable à celui d’une âme capable d’esquiver les ennemis, puis d’infliger d’énormes dégâts en guise de contre. Cela vous aide non seulement à rester engagé pendant que vous jouez, mais parvient à rendre chaque bataille un peu différente, ce qui est difficile à faire lorsque vous affrontez des hordes d’ennemis similaires.

Quelles sont les différences entre Black Desert Online et Black Desert Mobile ?

Source : Abysse des Perles

Black Desert Mobile vise à offrir aux joueurs la même expérience que son homologue du jeu principal, mais il existe de nettes différences. D’une part, le combat est un peu différent dans Black Desert Mobile, avec un accent supplémentaire sur l’esquive et la contre-attaque au lieu de simplement enchaîner certains des meilleurs combos possibles. Ailleurs, les classes de Black Desert Mobile sont équilibrées un peu différemment, avec des systèmes d’amélioration de votre équipement légèrement modifiés.

Black Desert Mobile inclut toujours le système d’éveil et de succession de Black Desert Online, mais introduit également un autre système, connu sous le nom d’Ascension. Ces trois éléments essentiels se décomposent comme suit :

Éveil: Votre personnage gagne de nouvelles armes et compétences, mais reste dans la même classe

Ascension: Votre personnage acquiert de nouvelles armes et compétences en se transformant en une nouvelle classe “supérieure”

Succession: Votre personnage ne gagne pas de nouvelles armes, mais ses compétences existantes sont améliorées

Peut-être plus important encore, le contenu de Black Desert Mobile est présenté différemment de celui de Black Desert Online. Les zones que vous explorez dans Black Desert Mobile sont beaucoup plus linéaires que dans Black Desert Online, vous ne pourrez donc pas vous promener complètement et explorer une vaste zone en monde ouvert comme vous le feriez dans le jeu principal. Malgré cela, il s’agit toujours d’une adaptation assez solide et qui continue de s’efforcer d’y implémenter de nouvelles fonctionnalités.

Black Desert Mobile a-t-il un mode PvP ?

Source : Abysse des Perles

Les modes PvP dans les MMORPG sont quelque chose que les fans adorent, et Black Desert n’est pas différent. Heureusement pour les fans qui cherchent à se battre contre d’autres joueurs, Black Desert Mobile propose un mode PvP et plusieurs modes différents à essayer.

La zone principale du PvP dans Black Desert Mobile est connue sous le nom d’Arène, et dans ce mode, vous vous battrez contre d’autres joueurs dans une bataille 1v1. Il existe deux arènes différentes – normale et classée – pour essayer votre main, mais c’est le domaine pour les joueurs à la recherche d’un véritable test pour savoir qui sont les meilleurs joueurs.

Outre le mode Arena, il existe également un mode PvP connu sous le nom de Ramoness, qui permet aux joueurs de faire équipe les uns avec les autres pour s’affronter dans un gameplay 3v3. Enfin, un nouveau mode connu sous le nom de Battlefield of the Sun a été introduit dans le jeu en mars 2021. Ce mode est basé sur la guerre entre les régions de Valence et de Calpheon dans le jeu, et permet aux joueurs de choisir un camp et de se battre en 30 contre 30 bataille.

Black Desert Mobile est-il disponible maintenant ?

Oui. Le jeu est disponible dès maintenant en téléchargement sur les appareils Android, à condition que votre téléphone dispose de l’espace nécessaire pour le télécharger et qu’il fonctionne sous Android 5.0 ou version ultérieure. Vous pouvez maintenant récupérer le jeu sur le Google Play Store et vous préparer à plonger dans le plaisir.

