Black Desert Mobile : Meilleure classe en 2021

Black Desert Online est l’un des plus grands MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement multijoueur) au monde, et lors des The Game Awards de 2019, sa version mobile, Black Desert Mobile, a finalement fait son chemin aux États-Unis pour que les fans puissent la découvrir. Black Desert Mobile vise à offrir aux joueurs la véritable expérience MMORPG sur leur téléphone, avec bon nombre des mêmes personnages, un look similaire et un cadre général familier restant fidèle à la franchise Black Desert Online.

Depuis son lancement, Black Desert Mobile est rapidement devenu l’un des jeux Android les plus populaires, mais de nombreux fans n’ont toujours pas encore expérimenté le jeu. Donc, si vous êtes l’un de ceux qui sont nouveaux dans la série ou qui cherchent à revenir après un certain temps, voici comment les classes de Black Desert Mobile s’empilent.

Liste des niveaux de classe Black Desert Mobile

Source : Abysse des Perles

Black Desert Mobile a 13 classes de base dans sa version globale, tandis que la plupart des classes du jeu ont la capacité de se transformer en une version Ascended ou Awakened de leur classe, ce qui donne aux joueurs un total de 34 classes potentielles disponibles.

Voici comment les classes se décomposent, chaque version potentielle étant répertoriée à côté de la classe de base. Il peut y avoir d’autres classes disponibles dans la version coréenne du jeu uniquement, mais nous nous en tenons à toutes les classes disponibles pour tous les joueurs pour cette liste.

Classe de base

Éveil

Ascensionné

Guerrier Berserker Gladiateur Rôdeur Marche-vent Chasseresse Sorcière Invoker Archimage Destructeur de géant Titan Valkyrie Lancier Paladin Sorcière Faucheuse Corbeau Chevalier noir Phantasma Chevalier du Vide Striker —- Grand maître —- —- Hashashin Tamer Spiritwalker Lupa Maehwa Primrose Lotus Musa Warlord Blade Master — — —- Nouvelle

Classes de rang S

Le buteur

Les attaquants pourraient être la meilleure classe globale à utiliser en ce moment dans Black Desert Mobile. Non seulement ils sont rapides et parfaits pour le PvE, mais ils sont relativement faciles à apprendre, ce qui vous donne une bonne chance de découvrir d’autres mécanismes de jeu pendant que vous jouez.

Moussa

Les classes Musa infligent des dégâts élevés en PvE et peuvent se débrouiller dans à peu près tous les aspects du jeu.

guerrier

Les guerriers sont similaires à ceux de Striker en ce sens qu’ils maîtrisent à peu près tout et peuvent survivre dans les modes PvE et PvP du jeu avec une relative facilité.

Classes de rang A

Valkyrie

Les Valkyries offrent des dégâts d’éclatement élevés et sont une classe très durable pour les nouveaux arrivants et les vétérans. Ils peuvent être faibles par rapport à d’autres classes – à savoir les utilisateurs à distance – mais ils sont toujours très fiables.

Maehwa

Maehwa est une classe extrêmement dépendante de l’équipement, mais qui peut récompenser fortement les joueurs s’il est équipé d’emblée. La polyvalence de Maehwa est également appréciée des fans, tout comme leur capacité à se rapprocher rapidement des ennemis.

Classes de rang B

Sorcière

Les sorcières ont certaines des meilleures capacités PvE du jeu, mais peuvent devenir un peu un handicap pour le gameplay PvP ou Guilde contre Guilde. En plus de cela, vous devrez être un peu plus un joueur qualifié pour vraiment tirer le meilleur parti de la classe Sorcière.

Dompteur

Les dompteurs sont extrêmement agiles à la fois au combat et lors des déplacements dans le jeu, mais sont très fragiles en matière de combat, en particulier dans les modes de jeu PvP.

Chevalier noir

La classe Dark Knight est solide dans tous les aspects du combat, mais n’excelle vraiment dans aucun d’entre eux. Bien qu’initialement un niveau plus élevé, le Dark Knight a été nerfé depuis sa création dans le jeu, le laissant tomber en dessous de certaines autres classes populaires actuelles.

Classes de rang C

Sorcière

Comme leur nom l’indique, les sorcières infligent des dégâts importants lorsqu’elles utilisent des capacités magiques. En conséquence, ils sont extrêmement doués pour aider à nettoyer des zones en PvE, mais pas si bien dans d’autres modes de jeu, où ils sont victimes de classes plus axées sur la mêlée.

Ranger

Comme Sorceress, le Ranger est excellent pour les dégâts à distance, mais peut assez rapidement être maîtrisé par d’autres classes qui proposent des styles de jeu plus robustes et polyvalents.

Géant

Les géants offrent certains des meilleurs dégâts et CC du jeu et ont même une grande mobilité pour un personnage conçu comme un mastodonte. Cependant, leurs dégâts AoE ne sont pas trop spectaculaires et leur manque de capacités de guérison les rend beaucoup trop dépendants des autres classes pour justifier de jouer en solo.

MMO sur mobile

Mobile Désert Noir

Une toute nouvelle expérience

Que vous soyez un fan de Black Desert Online ou un nouveau venu intrigué, il y a beaucoup à aimer dans Black Desert Mobile. Ne vous attendez pas à un jeu croisé avec la version normale du jeu.

