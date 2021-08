Black Desert Mobile prend-il en charge le jeu croisé ?

Meilleure réponse: Non. Black Desert Mobile est complètement séparé de Black Desert Online, donc rien entre vos comptes ne sera reporté ou transféré d’un jeu à l’autre.

Pourquoi Black Desert Mobile ne prend-il pas en charge le jeu croisé ?

Naturellement, les joueurs s’attendraient à un jeu croisé ou à d’autres croisements entre Black Desert Online et Black Desert Mobile. Les deux jeux sont développés et publiés par Pearl Abyss, la version mobile étant l’un des meilleurs jeux Android disponibles pour tous ceux qui aiment les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG).

Malheureusement, malgré l’offre d’une expérience similaire, il n’y a tout simplement pas de jeu croisé ou de progression croisée. Il n’y a même pas de bonus pour jouer aux deux jeux. Malgré les similitudes, ce sont des jeux distincts qui reçoivent des mises à jour différemment et sont équilibrés différemment. En général, essayer de synchroniser les deux pour une progression croisée même de base serait un casse-tête. Le jeu croisé réel serait encore pire. Donc, si vous et vos amis cherchez un nouveau jeu pour passer des heures ensemble, vous pouvez jouer à Black Desert Online ou Black Desert Mobile. Assurez-vous simplement que vous jouez au même jeu, sinon vous ne pourrez pas jouer ensemble.

Il convient de noter que les versions console du jeu, uniquement appelées Black Desert, prennent en charge le jeu croisé. Donc, si vous voulez jouer sur votre PS5 pendant que quelqu’un d’autre est sur la Xbox Series X, ce n’est pas un problème. Malheureusement, bien que très similaire à la version console, la version PC ne prend actuellement pas en charge le jeu croisé avec les consoles. Cela dit, nous n’excluons pas la possibilité que cette fonctionnalité arrive dans le futur.

Quelles sont les autres différences dans Black Desert Mobile ?

Black Desert Online et Black Desert Mobile se déroulent dans un pays similaire, avec des conflits entre la République de Calpheon et le Royaume de Valence. Il existe également de nombreux personnages dans Black Desert Online qui sont également dans Black Desert Mobile.

Les différences sont principalement de nature mécanique et non esthétique. Bien que Black Desert Mobile ait fière allure et ait des spécifications élevées, 3 Go de RAM recommandés sur les appareils Android pour bien fonctionner, il s’agit toujours d’une version réduite. En tant que tels, les zones que les joueurs explorent ont tendance à être plus linéaires, se concentrant moins sur l’exploration et plus sur l’entrée rapide dans un combat.

C’est quand même assez compliqué pour un jeu mobile, ce qui ne devrait pas être trop une surprise. Les rapports indiquent que les jeux mobiles plus complexes trouvent plus de marché, en particulier aux États-Unis en ce moment. Le fait qu’il soit gratuit, ce qui signifie que la barrière d’entrée est incroyablement basse, ne fait qu’ajouter à l’attrait du jeu.