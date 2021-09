Meilleure réponse: Black Desert Mobile a une prise en charge limitée des contrôleurs. Bien que vous puissiez vous déplacer et combattre avec un contrôleur, tout le reste doit être fait avec l’écran tactile, y compris l’interaction avec les PNJ ou les menus. Pour cette raison, cela ne vaut pas la peine de connecter une manette pour jouer à Black Desert Mobile.

Qu’est-ce que Black Desert Mobile ?

Black Desert Mobile n’est pas seulement un portage mobile du populaire MMORPG Black Desert Online ; c’est son propre jeu dans le même univers. Dans Black Desert Mobile, les nations fantastiques de Calpheon et de Valence s’affrontent contre de puissantes pierres noires qui recèlent un pouvoir immense. Les joueurs peuvent personnaliser leurs propres personnages, y compris leur classe, et se lancer dans leur aventure.

Black Desert Mobile prend-il en charge les manettes ?

Oui et non. Bien que vous puissiez techniquement connecter un contrôleur Bluetooth et qu’il fonctionnera avec Black Desert Mobile, il ne sera pas entièrement compatible. Les joueurs découvriront qu’ils ne peuvent contrôler que leurs mouvements et leurs angles de caméra. C’est génial pour le combat, mais pas si génial pour à peu près tout le reste. Pour cette raison, il pourrait aussi bien ne pas avoir de support de contrôleur du tout. Vous devrez de toute façon utiliser ses commandes tactiles.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Pearl Abyss ajoutera-t-il la prise en charge des manettes à Black Desert Mobile ?

Pearl Abyss n’a pas précisé si la prise en charge complète du contrôleur sera ajoutée à Black Desert Mobile. Étant donné qu’il a été publié pour la première fois en 2018 en Corée, au Japon et à Taïwan (puis un an plus tard dans le monde), il semble peu probable que la prise en charge des contrôleurs se profile à l’horizon. Si vous êtes principalement intéressé par la version mobile, je n’irais pas acheter certains des meilleurs contrôleurs mobiles pour Android si j’étais vous. Cela n’en vaut pas la peine pour Black Desert Mobile.

Comment sont les commandes tactiles de Black Desert Mobile ?

Si vous avez joué à Black Desert Online sur des consoles et que vous vous inquiétez de la façon dont les commandes se traduiraient, ne le soyez pas. Le gameplay de Black Desert Mobile est légèrement différent pour s’adapter à ses commandes tactiles, qui sont compétentes mais pas étonnantes. Mais quiconque joue fréquemment à des jeux mobiles avec des commandes tactiles devrait se sentir comme chez lui.

Notre choix

Mobile Désert Noir

Entrez dans le Désert Noir et revendiquez le pouvoir ultime

Black Desert Mobile permet aux fans du monde entier de découvrir l’univers populaire depuis le confort de leur appareil mobile, où qu’ils soient. Il peut être téléchargé gratuitement sur le Google Play Store.