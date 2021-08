Black Desert Mobile, Black Desert Online et Black Desert. Ce MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement multijoueur) à succès prend de nombreuses formes. Bien que ces jeux aient beaucoup en commun, il existe également quelques différences. Voici ce que vous devez savoir sur Black Desert Mobile contre Black Desert Online.

Black Desert Mobile vs Black Desert Online : quelles sont les différences ?

Black Desert Mobile et Black Desert Online ont beaucoup en commun. Les deux jeux sont développés et édités par Pearl Abyss. Les jeux se déroulent dans le même monde, avec beaucoup des mêmes personnages et la même esthétique générale. Les différences sont assez frappantes, cependant, car Black Desert Mobile est l’un des meilleurs jeux Android pour tous ceux qui recherchent un titre de jeu de rôle en ligne à explorer. Pendant ce temps, Black Desert Online est spécialement conçu pour PC, avec un port de console sur les systèmes Xbox et PlayStation simplement appelé Black Desert.

Black Desert Mobile propose naturellement un système de combat différent de celui de Black Desert Online, qui correspond à la nature des commandes tactiles du premier. L’esquive met l’accent sur l’esquive, qui indique clairement quand une grosse attaque est sur le point de frapper votre personnage et quand vous devez esquiver.

Les classes, bien que similaires, sont également équilibrées différemment, tout comme les systèmes d’amélioration de votre équipement. Dans Black Desert Online, vous aurez de nombreuses options pour faire évoluer votre personnage, notamment l’éveil et la succession. Black Desert Mobile comprend également Awakening, ainsi qu’une fonctionnalité différente appelée Ascension. Voici une ventilation très simple pour aider à garder les choses droites :

Éveil: Votre personnage gagne de nouvelles armes et compétences, mais reste dans la même classe

Ascension: Votre personnage acquiert de nouvelles armes et compétences en se transformant en une nouvelle classe “supérieure”

Succession: Votre personnage ne gagne pas de nouvelles armes, mais ses compétences existantes sont améliorées

Compte tenu des limitations matérielles des appareils mobiles, le monde de Black Desert Mobile est plus rationalisé et linéaire que Black Desert Online, de sorte que vous ne vous promènerez pas autant. Le jeu a toujours fière allure, et vous voudrez y jouer sur l’une des meilleures tablettes Android disponibles, si possible.

Alors que de nombreux personnages se trouvent dans les deux versions du jeu, l’histoire est également racontée de manière plus directe dans Black Desert Mobile, coupant souvent plus directement à la poursuite de ce qui se passe dans le monde.

Black Desert Mobile et Black Desert Online ont-ils un jeu croisé ?

En raison des nombreuses différences, Black Desert Mobile et Black Desert Online ne prennent pas en charge le jeu croisé ou la progression croisée, et il est peu probable que cela change un jour. Cependant, il est théoriquement possible que Black Desert Online pour PC et Black Desert sur consoles soient en jeu croisé, étant donné que ces versions du jeu sont plus similaires. Cela dit, la version PC reste plusieurs mises à jour avant le jeu sur console, nous ne nous attendons donc pas à ce que cette fonctionnalité ait une priorité énorme ou arrive de si tôt.