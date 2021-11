Black Dog dévoile la campagne #SavourThePause avec Keira Knightley

Avec cette association, la marque ambitionne d’asseoir sa stature internationale

Black Dog, de la maison Diageo, a encordé l’acteur Keira Knightley pour sa campagne #SavourThePause en Inde. Avec cette association, la marque vise à renforcer sa stature internationale et à conduire la prochaine décennie de croissance dans le pays et à asseoir sa position de leader. La campagne souligne la nécessité de trouver un équilibre entre le rythme de la vie et la pause, en se concentrant sur la façon dont les moments de pause nous aident à nous recentrer et à trouver notre gravité.

«Nous sommes absolument ravis d’avoir Keira Knightley à bord pour livrer le prochain chapitre de succès de Black Dog et établir son leadership dans l’industrie indienne. Son fort héritage écossais-anglais résonne parfaitement avec la marque. Elle est l’incarnation parfaite de l’atteinte d’un équilibre harmonieux dans son espace personnel, tout en livrant un ensemble de travaux acclamés par la critique dans le cadre de sa carrière », a déclaré Abhishek Shahabadi, vice-président et chef de portefeuille, Scotch and Premium Whites, Diageo India.

Selon Shahabadi, le personnage de Keira s’intègre parfaitement dans le monde de la marque rénovée de Black Dog, qui repose sur l’artisanat, l’harmonie et le bon goût. À travers cette campagne, la marque souhaite que les performants savourent la pause car il est essentiel d’accélérer le rythme, a noté Shahabadi.

Le film de la campagne a été développé et créé par VIRTUE Worldwide. Dans la campagne, on voit Keira marcher et parler dans une rue animée. On la voit ensuite faire une pause momentanée alors qu’elle rencontre une porte en miroir, lui faisant signe d’accéder à un monde qui l’aide à savourer le rythme. Le film de la campagne se termine par le message : « Le rythme ne s’arrête jamais, savourez la pause ».

