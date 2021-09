Black Eyed Peas diffusera un concert depuis les pyramides d’Égypte

MADRID, 16 sept. (EUROPA PRESS) –

Le 2 octobre prochain haricots à oeil noir marquera une nouvelle étape dans leur déjà longue carrière musicale en proposant un concert depuis un lieu unique : les pyramides d’Egypte. Au “Où est le LoveStream – Black Eyed Peas” will.i.am, apl.de.ap, Taboo et J. Rey Soul interpréteront leurs chansons les plus emblématiques dans un concert qui Il sera diffusé en direct à partir de 20 heures en streaming. Les adeptes du groupe américain peuvent désormais acheter leurs billets et pass VIP pour le concert historique avec des prix allant de 9,99 à 75 euros via LIVEnow.

“Au cours de l’année, nous avons raté la scène et nos fans. Nous sommes incroyablement fiers de pouvoir jouer depuis les pyramides d’Egypte, et aussi de pouvoir le diffuser en direct à nos fans du monde entier, “note will.i.am au courant du public” ils ont autant manqué de musique live comme nous le faisons.”

“C’est pourquoi nous sommes impatients de célébrer et de danser avec vous tous, où que vous soyez.“, dit l’artiste qui, avec ses trois compagnons, offrira un concert unique de l’un des endroits les plus riches en histoire du monde dans une performance que le groupe entend être « une célébration internationale de la musique, de l’amour et de l’unité ».

En plus des centaines de milliers de fans qui suivront le concert en streaming du monde entier, le 2 octobre en Egypte Ils seront également accompagnés de 1 000 fans chanceux qui apprécieront des tubes tels que ‘Shut Up’, ‘Let’s Get It Started’ ‘Boom Boom Pow’, ‘I Got A Feeling’ et, bien sûr, leur déjà classique ‘Où est l’amour?’.

BILLETS MAINTENANT EN VENTE

Billets pour suivre le concert sont déjà en vente sur le site LIVENow avec plusieurs options allant de l’admission générale avec un prix de 9,99 euros, jusqu’à un paquet VVIP que pour 75 euros donne accès non seulement au concert, mais aussi à des images inédites des coulisses, un accès à la retransmission en direct depuis l’antichambre de la scène, une œuvre d’art numérique exclusive signée par le groupe et l’une des 200 illustrations lithographies en édition limitée.

Plus que 35 millions d’albums vendus en 25 ans de carrière musicaleThe Black Eyed Peas est l’un des groupes les plus titrés qui a accumulé, entre autres récompenses, un total de 6 Grammy Awards.