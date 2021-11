Black Friday 2021 : 15 clés pour réussir son shopping

Le Black Friday 2021 est là et, avec lui, des dizaines d’opportunités d’économiser sur nos achats d’avant Noël.

Mais tout ce qui brille n’est pas or. Par conséquent, pour éviter les déceptions et les frustrations, nous vous donnons 15 conseils profiter pleinement des ventes de Vendredi noir et éviter les mauvaises expériences, qui peuvent aller d’une simple déception, d’une dépense imprévue ou, directement, d’une arnaque.

1. Ayez toujours une liste de souhaits. Elle est recommandée par les experts en sociologie, car tenir une liste nous fait « rationaliser » nos désirs et faire un usage beaucoup plus efficace de notre argent. Si vous le remarquez déjà en allant au supermarché, imaginez-vous dans un magasin de technologie. Nous hypothéquerions ce que nous n’avons pas afin d’obtenir ce gadget de dernière génération à un prix réduit.

2. Lisez les newsletters des magasins en ligne. C’est le meilleur moyen de savoir ce que chaque chaîne propose et le stock dont elle dispose. Il est également très utile de connaître le prix avant la vente et de ne pas le « tendre » le jour même du Black Friday. L’information, c’est le pouvoir, alors jetez-y un coup d’œil avant de vous précipiter pour faire votre achat.

3. Mais le Black Friday n’était-il pas un jour par an ? En effet, c’était l’idée de départ. Mais de plus en plus de chaînes et d’établissements profitent de l’attraction et prolongent le Black Friday plusieurs jours avant et après le jour qu’il est vraiment. Cette année, par exemple, il ne sera pas étrange de le voir durer du 20 au 30 novembre… voire un jour de plus. Et bien sûr, la compétition est la compétition et, au final, tout le monde finit par devancer la date officielle, alors méfiez-vous.

4. N’allez pas Rambo ! Ne riez pas, mais le Black Friday génère plus de bleus et de visites dans les centres de santé qu’un match de rugby. La cupidité et la peur que le gadget de nos rêves s’épuise nous amènent à nous comporter de manière irrationnelle et incivile. Acheter, c’est profiter, pas souffrir. Aller dans les magasins calmement, calmement et avec le temps fera du Black Friday une expérience beaucoup plus satisfaisante.

5. Savez-vous exactement ce que vous voulez ? C’est vital pour ne pas se perdre dans une mer d’offres. Le bombardement est constant pendant le Black Friday, et c’est pourquoi vous devez partir avec une idée préconçue de ce que vous recherchez et de ce que vous voulez, ainsi que de combien d’argent vous prévoyez de dépenser. Se passer d’une idée claire n’est pas une mauvaise idée, mais vous courrez plus de risques de finir par acheter quelque chose qui ne répond pas pleinement à vos besoins.

6. Attention aux « prix ballons ». Oui, parce qu’ils gonflent. Il est malheureusement de plus en plus courant que les établissements gonflent exagérément les prix quelques jours avant le Black Friday et fassent ensuite croire aux consommateurs que la vente est plus importante qu’elle ne l’est réellement. C’est pourquoi il est si important de s’informer par le biais de newsletters ou d’avant-premières avant le jour clé : c’est le meilleur moyen de savoir si le montant de la remise correspond bien à ce qu’ils vous disent.

7. Comparez les prix, autant que nécessaire pour manger. Car c’est très embêtant de voir qu’en n’ayant pas regardé plus longtemps sur d’autres sites, vous auriez pu vous épargner une bonne pincée sur votre achat. La comparaison des prix est très importante, car toutes les entreprises ne doivent pas appliquer les mêmes pourcentages de remise : il y a celles qui baissent de 30 %, 40 %, mais certaines vont jusqu’à 70 %. Une différence considérable.

8. Vont-ils vous l’apporter dans une Ferrari ? Nous pensons que non, mais au cas où, gardez toujours un œil sur les frais d’expédition en cas d’achat en ligne. Parfois, la remise en elle-même est très attrayante, mais ce qui n’est pas facturé d’un côté est facturé de l’autre, ce qui augmente les frais d’expédition plus que n’importe quel autre jour de l’année. Vérifiez donc vos comptes et voyez si, avec le prix final, cet achat vous compense ou non.

9. Achetez uniquement dans des magasins de confiance. C’est un conseil très traditionnel, mais très pratique. Nous sommes des êtres de douane et, si vous avez déjà des entreprises enregistrées pour des achats antérieurs et qu’elles se sont bien déroulées, il vaut mieux choisir celle-là que n’importe quelle autre. De plus, si vous rencontrez des problèmes avec vos achats, vous pouvez jouer avec la carte de fidélité : un client régulier qui ne revient pas, ne reviendra jamais.

10. Renseignez-vous sur les assurances et les remboursements. Certains modes de paiement vous permettent d’assurer vos achats moyennant des frais supplémentaires. C’est très utile pour les achats en ligne, car vous vous assurez que, si un envoi est perdu et n’atteint jamais sa destination, vous recevrez le montant total ou partiel de votre achat.

11. Ne sortez jamais le produit de la vitrine. Pas le Black Friday, pas en vente, jamais. Un produit vitrine fonctionne tous les jours de la semaine pendant 8 à 10 heures, ce qui en fait un produit avec de nombreuses heures d’utilisation derrière lui. Vous paierez comme neuf pour un objet qui, au mieux, est d’occasion. Totalement déconseillé !

12. Vérifiez le domaine sécurisé du Web. Si vous achetez en ligne, assurez-vous de deux choses : que l’URL commence par « https » -le « s » étant l’indicateur que le site Web est sécurisé-, et qu’un cadenas vert apparaît à côté de l’adresse Web. Ce cadenas indique que le site Web a été vérifié et que vous pouvez saisir vos coordonnées en toute sécurité. Si vous ne les voyez pas, ne saisissez pas vos données, et encore moins celles bancaires.

13. Soyez prudent avec les paquets. Nous aimons tous prendre deux objets pour un peu plus d’argent. Bien que la prémisse soit bonne, si ces packs n’existaient pas auparavant, méfiez-vous. Les packs sortent comme des champignons pendant le Black Friday, ce qui est un signe que, souvent, ce que les magasins essaient de faire, c’est de vous « approuver » avec des produits en excès.

14. Soyez conscient des délais d’expédition. Vérifiez toujours le délai de livraison du produit. Nous vous le disons par expérience, puisque nous avons acheté une chose lors du Black Friday l’année dernière et qu’elle est arrivée le 15 janvier. Est-ce un piège? Enfin pas vraiment, puisqu’il spécifiait clairement que le produit serait expédié bien après la date d’achat. Notre faute de ne pas regarder les données…

15. Confirmez la garantie du produit. Peu importe le nombre de versions qu’ils vous proposent, sachez que, selon la loi, tous les produits vendus en Espagne ont une garantie minimale de deux ans. Oui, deux ans. Autre chose, la garantie est partagée entre le distributeur (le magasin) et le fabricant (la marque). Même ainsi, après l’année, bien que le magasin n’ait pas à assumer la garantie, il a le devoir d’agir en tant qu’intermédiaire entre le client et le fabricant. À cet égard, la loi et les organisations de consommateurs sont claires sur le sujet, il n’y a donc plus à tourner la page.

Si malgré tout vous n’êtes pas satisfait de votre achat, vous devez tenir compte des Politique de retour de chaque métier. Il y a des endroits où, incompréhensiblement, aucun type de remboursement n’est autorisé, et d’autres établissent certains conditions léonines. Quoi qu’il en soit, vous devez savoir que vous aurez toujours, toujours, besoin d’être en possession du acheter un billet. Dans un magasin physique, demandez-leur de vous écrire au stylo le numéro de transaction, car parfois l’encre s’estompe au fil des mois. Dans une boutique en ligne, gardez toujours le bons de livraison et avec le preuve d’achat qui sont envoyés par e-mail.