Black Friday 2021 : premières offres sur les téléphones, les appareils portables et plus encore

Table des matières

01Faits rapides du Black Friday 202102Aubaines des détaillants03Meilleures offres04Smartphones05Écouteurs et écouteurs06Enceintes et barres de son07Tablettes08Maison intelligente09TV et moniteurs10Ordinateurs portables et accessoires11Montres intelligentes et trackers de fitness12Accessoires mobiles13Cartes SD et stockage14Jeux15Routeurs Wi-Fi16Caméras17Streaming

Les ventes du Black Friday 2021 sont lancées plus tôt chaque année, avec des promotions qui apparaissent tout au long du mois de novembre. Alors que le plus grand jour de shopping de l’année est encore dans quelques semaines, les détaillants proposent déjà un certain nombre de produits aux prix du Black Friday. Nous avons sélectionné les meilleures offres du Black Friday que vous pouvez obtenir dès maintenant.

Nous allons garder un œil attentif sur tous les principaux acteurs de la vente au détail tout au long du mois et nous veillerons à garder cette page à jour avec toutes les dernières offres. N’oubliez pas de revenir ici régulièrement pour découvrir les nouvelles offres au fur et à mesure qu’elles sont annoncées.

Faits rapides du Black Friday 2021

Officiellement, le Black Friday 2021 se tiendra le vendredi 26 novembre 2021. Alors qu’il a commencé aux États-Unis, la tradition des ventes du Black Friday s’est depuis étendue à l’international. Le Black Friday est suivi quelques jours plus tard du Cyber ​​Monday, avec des offres exclusives en ligne disponibles le 29 novembre 2021.

Voir également: Black Friday 2021 : qu’est-ce que c’est et quand a-t-il lieu ?

Offres des détaillants du Black Friday 2021

Tous les grands magasins seront sans aucun doute impliqués dans le Black Friday 2021. Nous vous tiendrons au courant de ce que chacun a de mieux à offrir, mais vous pouvez parcourir les sélections respectives par vous-même via les liens vers les pages d’offres de chaque point de vente ici :

En parlant de Walmart, le détaillant lancera officiellement ses premières offres du Black Friday en ligne à 19 h, heure de l’Est, le 3 novembre et à 5 h, heure locale, le 5 novembre dans ses magasins. Une autre série d’offres commence à 19 h, heure de l’Est, le 10 novembre en ligne et le 12 novembre à 5 h, heure locale, dans les magasins. Si vous vous inscrivez à Walmart Plus, vous pouvez accéder en ligne à ces deux premiers événements de vente quatre heures plus tôt. Vous pouvez vous inscrire au service dès maintenant, avec un essai gratuit de 15 jours. Après cela, il en coûte 12,95 $ par mois ou 98 $ par an.

Vous pouvez en savoir plus sur les produits et les prix qui seront disponibles au cours de ces semaines sur la page Black Friday Deals for Day de Walmart.

Black Friday 2021 : les meilleures offres anticipées

Nous avons déjà trouvé certaines des meilleures offres anticipées du Black Friday 2021 dont vous pouvez profiter dès maintenant, bien avant que le jour n’arrive. Vous trouverez notre résumé complet ci-dessous, mais voici quelques-uns de nos choix préférés absolus :

Black Friday 2021 : offres anticipées actives

Téléphones intelligents

C. Scott Brown / Autorité Android

Adam Molina / Autorité Android

Offres sur les enceintes Bluetooth Offres sur les barres de son

Tablettes et liseuses

Robert Triggs / Autorité Android

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Eric Zeman / Autorité Android

Robert Triggs / Autorité Android

Offres d’accessoires

Cartes SD et stockage

Oliver Cragg / Autorité Android

Adamya Sharma / Autorité Android

C’est tout ce que nous avons jusqu’à présent sur les meilleures offres du Black Friday. Nous mettrons régulièrement à jour cette page et ajouterons des hubs de produits dédiés supplémentaires, dans les semaines à venir jusqu’au Black Friday 2021 lui-même.