Black Friday Alexa Device Deals 2021 : 5 offres se terminent bientôt

Le Black Friday et le Cyber ​​Monday ont été incroyables cette année. C’est particulièrement vrai chez Amazon, même si cela ne devrait pas surprendre autant. Le premier détaillant en ligne du pays propose toujours des offres insensées avant les vacances. Et il va sans dire que les offres d’appareils Black Friday Alexa offrent certaines des remises les plus importantes de l’année.

En 2021, nous avons vu des prix bas de tous les temps sur à peu près tous les produits populaires auxquels nous pouvions penser. Des téléviseurs 4K et des pots instantanés aux AirPods Apple, aux téléphones Samsung Galaxy, aux Chromebooks, etc., tout était en vente. Mais la meilleure partie est que certaines des meilleures offres du Black Friday et du Cyber ​​Monday sont en quelque sorte de retour sur Amazon en ce moment !

Vous pouvez marquer un tout nouveau AirPods Pro avec MagSafe pour seulement 179 $ au lieu de 249 $. Ou, vous pouvez obtenir AirPod 2 pour seulement 89,99 $. Le n°1 des ventes Brosse à dents électrique Philips Sonicare est descendu à 19,95 $, un prix bas de tous les temps. Et incroyablement confortable Oreillers de lit Beckham Hotel Collection avec 109 000 avis 5 étoiles, ils ne coûtent que 18 $ chacun.

Mais la vente que vous devez vraiment voir ramène toutes les meilleures offres d’appareils Black Friday Alexa du mois dernier. Et ici, nous présenterons cinq offres particulièrement impressionnantes que vous ne voulez vraiment pas manquer. Le seul problème, c’est que tous ces accords semblent se terminer bientôt. Cela signifie que cela pourrait être votre dernière chance de 2021 d’économiser gros sur ces incroyables best-sellers !

Point d'écho (4e génération) | Glacier White avec ampoule Sengled Bluetooth Color

Les offres d’appareils Black Friday Alexa sont de retour

Saviez-vous qu’il y a une page d’offres d’appareils Amazon cachée sur le site de l’entreprise ? Ce n’est pas facile à trouver à moins de savoir où chercher. Mais maintenant que vous le savez, vous devez absolument le garder à l’esprit.

Allez-y dès maintenant et vous verrez plus de 70 offres différentes sur divers appareils Amazon. Et oui, plusieurs d’entre eux sont des offres d’appareils Black Friday Alexa qui sont revenues depuis le mois dernier.

Vérifiez certainement toutes ces ventes impressionnantes. Et faites-le vite, car beaucoup d’entre eux devraient se terminer ce week-end. Parmi eux, cependant, il y a quelques bonnes affaires que nous voulons souligner.

Thermostat intelligent Amazon

Amazon a récemment publié son nouveau Thermostat intelligent Amazon rivaliser avec Nest et ecobee. Bien que ce modèle ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que le thermostat Nest ou le thermostat intelligent ecobee, il est tout aussi élégant.

Cela coûte également beaucoup moins cher, d’autant plus que de nombreuses offres d’appareils Black Friday Alexa sont de retour !

Avec un prix de détail de seulement 60 $, le Thermostat intelligent Amazon est l’un des thermostats intelligents les plus abordables de tous les temps. Il vous permet de contrôler le chauffage et la climatisation de votre maison à l’aide d’un smartphone ou de commandes vocales Alexa. Procurez-vous-en un aujourd’hui et vous pourrez l’obtenir pour seulement 47,99 $. C’est un prix bas de tous les temps, et c’est une valeur incroyable.

Présentation du thermostat intelligent Amazon – Certifié ENERGY STAR, installation de bricolage, fonctionne avec Alexa

Echo Dot (3e génération) et ensemble d’ampoules intelligentes – la meilleure offre d’appareils Black Friday Alexa

Si vous nous le demandez, il y a une vente qui se démarque comme la meilleure offre d’appareils Black Friday Alexa de 2021. Et maintenant, elle est en quelque sorte revenue sur Amazon !

L’Echo Dot (3e génération) se vend 40 $ maintenant que le modèle 4e génération a pris l’emplacement de 50 $. Ensuite, l’ampoule Sengled Bluetooth Color la plus vendue coûte 15 $. C’est 55 $ combinés, mais vous ne paierez pas autant pour le moment.

Rendez-vous sur Amazon et vous verrez que le Ensemble d’ampoules Echo Dot (3e génération) et Sengled Bluetooth Color est en vente pour seulement 34,98 $ ! C’est une économie de 20 $ et c’est évidemment un prix bas de tous les temps.

Point d'écho (3e génération) | Charbon de bois avec ampoule Sengled Bluetooth Color | Kit de démarrage pour maison intelligente Alexa

Echo Dot (4e génération) et ensemble d’ampoules intelligentes

Si l’offre ci-dessus semble attrayante mais que vous souhaitez une meilleure qualité sonore, nous avons ce qu’il vous faut. Au lieu du modèle de 3e génération, vous pouvez bénéficier d’une remise importante sur le Ensemble d’ampoules Echo Dot (4e génération) et Sengled Bluetooth Color.

Cet ensemble coûte 65 $ et comprend le nouveau haut-parleur intelligent Echo Dot de 4e génération amélioré. Vous bénéficiez du même excellent accès à Alexa, mais avec une qualité sonore considérablement améliorée. En plus de cela, le modèle de 4e génération a de meilleurs microphones pour que votre Dot vous entende de n’importe où dans la pièce.

Point d'écho (4e génération) | Glacier White avec ampoule Sengled Bluetooth Color | Démarreur de maison intelligente Alexa…

Dash Smart Shelf – l’offre d’appareils Black Friday Alexa que vous ne connaissiez pas

À moins que vous ne nous ayez déjà vu le recommander, il y a de fortes chances que vous n’ayez jamais entendu parler du Étagère intelligente Dash. Heureusement pour vous, nous sommes là pour y remédier.

Vous souvenez-vous des boutons Dash d’Amazon ? Ces petits gadgets étaient géniaux. Vous venez d’en mettre un dans votre maison à côté de tout ce qui doit être réapprovisionné régulièrement. Par exemple, vous pouvez en placer une à côté des dosettes de café dans votre armoire. Ensuite, lorsque vous manquez de dosettes de café, appuyez simplement sur le bouton et Alexa en commandera plus pour vous.

Aussi cool que soient les boutons Dash, ils ont été abandonnés. Ce n’est pas grave parce que l’Amazonie Étagère intelligente Dash est un remplacement incroyable.

Vous n’avez même plus besoin d’appuyer sur un bouton ! L’étagère surveille le poids de tout produit que vous gardez sur le dessus. Lorsque vous êtes à court de ressources, le Dash Smart Shelf le sait et passe des commandes en votre nom à l’aide d’Alexa. À quel point cela est cool?!

L’étagère est disponible en trois tailles et elles sont toutes en vente dès maintenant pour 14,99 $. Il s’agit d’une offre incroyable sur les appareils Alexa du Black Friday et nous ne pouvons pas croire qu’elle soit de retour pour Noël 2021 !

Tablette intelligente Dash | Balance à réapprovisionnement automatique pour les particuliers et les entreprises | Moyen

Blink Outdoor 2 Cam Kit & Echo Show 5 bundle

Enfin et surtout, nous avons l’ensemble de sécurité à domicile ultime. Dépêchez-vous et vous pouvez attraper un Blink Outdoor 2 Cam Kit & Echo Show 5 bundle pour seulement 109,99 $.

Ce n’est pas seulement un prix bas de tous les temps, remarquez. Il s’agit d’un forfait de 265 $ qui est en vente actuellement pour seulement 110 $. C’est une remise massive de 155 $, ce qui représente une économie de plus de 50 %. Si ce n’est pas une offre incroyable sur les appareils Alexa du Black Friday, nous ne savons pas ce que c’est !

Il est à noter que cette vente vient de revenir après avoir disparu le Black Friday 2021. Nous n’avons aucune idée de combien de temps elle durera, alors prenez-en une pendant que vous le pouvez encore.

Ensemble Blink Outdoor 2 Cam Kit avec Echo Show 5 (2e génération)

