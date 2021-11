Black Friday Apple deals 2021: Apple Watch, AirPods, plus

Le Black Friday est maintenant ici chez ., et notre équipe chez 9to5Toys a travaillé sans relâche pour vous proposer toutes les meilleures offres. Tout au long de la semaine de Thanksgiving, nous proposerons toutes les réductions les plus notables sur les appareils Apple, les articles ménagers, la mode et bien plus encore. Comme toujours, les principaux acteurs seront au centre de la scène cette semaine, avec Amazon, Walmart, Target, Best Buy et bien d’autres proposant des offres notables. Rendez-vous ci-dessous pour découvrir les meilleures offres Apple Black Friday 2021 et plus encore.

Lancement du Black Friday chez tous les grands détaillants

Comme prévu, presque tous les acteurs majeurs du jeu ont dévoilé des offres pour le Black Friday aujourd’hui. Amazon ouvre la voie avec ses boîtes dorées rotatives qui sont mises en ligne tous les matins à 3 h HE. Cette fois-ci, nous nous attendons à ce que certaines des remises les plus importantes à ce jour sur la technologie de la maison intelligente, les téléviseurs, les équipements Apple et plus encore proviennent d’Amazon. Assurez-vous de mettre cette page en signet pour toutes les dernières baisses de prix.

Offres Apple Black Friday

En tête d’affiche de toutes les meilleures offres Apple, vous pouvez désormais marquer des AirPods Pro avec le nouveau boîtier de charge MagSafe sur 159 $. C’est en baisse par rapport au prix de 249 $ avec lequel ceux-ci ont été lancés plus tôt cet automne et à un nouveau plus bas historique.

Offrant tout ce que la paire originale d’écouteurs phares d’Apple a fait, le pack AirPods Pro récemment actualisé ANC ainsi qu’un mode de transparence compagnon, la prise en charge de Spatial Audio et Hey Siri. Emballé dans le même format qu’auparavant, le boîtier de charge actualisé offrira 24 heures de lecture, mais prend désormais en charge MagSafe en plus de ses options Qi et Lightning d’origine. Obtenez tous les détails dans notre couverture de lancement, puis rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Amazon propose désormais certains des meilleurs prix à ce jour de la gamme iPad Pro M1 11 pouces, avec jusqu’à 250 $ de rabais sélectionner des modèles. Vous trouverez tout, des configurations d’entrée de gamme à partir de 750 $ aux modèles cellulaires haut de gamme et plus avec toutes les économies. Notre premier choix est l’iPad Pro Wi-Fi M1 de 256 Go, qui tombe à 800 $. En baisse par rapport à 899 $, cela correspond au plus bas historique établi seulement deux fois auparavant.

Centré autour de la puce M1, le dernier iPad Pro d’Apple offre un écran Liquid Retina de 11 pouces associé à la connectivité Thunderbolt. C’est aux côtés du Wi-Fi 6, de Face ID et d’une autonomie d’une journée, ainsi que des agrafes de la gamme iPadOS comme la prise en charge d’Apple Pencil et plus encore. Idéal pour tout, de la consommation multimédia à l’art numérique et à d’autres travaux, l’iPad Pro compact offre beaucoup de puissance dans un boîtier portable.

Vente Hyper Black Friday

Hyper, bien connu pour ses concentrateurs et chargeurs USB-C centrés sur Apple, organise sa grande vente Black Friday avec 30% de réduction sur tout le site (certaines exclusions s’appliquent), y compris de nouveaux produits comme l’adaptateur HDMI double 4K pour MacBook M1 le VIPER 10-in -2 Hub USB-C Dual HDMI Display qui fonctionne avec tous les MacBook précédents et nouveaux de 2016 à 2021.

60% de réduction – Concentrateur USB-C HyperDrive Ultimate 11-en-1 (habituel 129,99 $ / Maintenant 49,99 $)

50% DE RÉDUCTION – Concentrateur d’alimentation USB-C HyperDriv60W pour Nintendo Switch, iPad, MacBook (habituel 99,99 $ / Maintenant 49,99 $)

40% de réduction – Support de charge magnétique sans fil HyperJuice (habituel 49,99 $ / Maintenant 29,99 $)

50% DE RÉDUCTION – HyperJuice 18W Lightning + Batterie USB-C pour iPhone et appareils USB-C

10 000 mAh (Maintenant 29,99 $) et 15 000 mAh (Maintenant 39,99 $)

60% de réduction – Produits de stérilisation à LED UV-C

Boîte de stérilisation UV-C 40X LED (habituel 299,99 $ / Maintenant 129,99 $)

Baguette de stérilisation à LED UV-C 20X (habituel 139,99 $ / Maintenant 49,99 $)

Meilleures offres Google/Android Black Friday

Du côté de Google, presque tous les haut-parleurs, écrans intelligents et caméras Nest ont été mis en vente en l’honneur du Black Friday. Cela inclut notamment le nouveau Google Nest Hub 2e génération pour 50 $, qui marque un plus bas historique à 50 % de réduction. Avec un écran de 7 pouces et toutes les fonctionnalités habituelles de l’assistant, le dernier Nest Hub propose également Soli Sleep Sensing pour surveiller le bien-être pendant la nuit. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

L’essentiel pour iPhone et Android en vente

La vente de la semaine de Thanksgiving d’Anker est lancée avec les essentiels de l’iPhone, les concentrateurs USB-C, et plus encore 12 $

Les nomades 30%+ de réduction remises sur les soldes étuis en cuir pour iPhone 13, équipement MagSafe, plus de ventes sur tout le site OtterBox 25% de réduction Étuis pour iPhone 13, supports de jeu MagSafe, plus de 40 % de réduction sur la vente du Black Friday de ZAGG : station de recharge sans fil Halo 4-en-1 90 $, mophie, more Les meilleurs étuis pour iPhone 13 sans logo de Totallee ont atteint les prix les plus bas jamais enregistrés à 50% de réduction

sauvegarder 30% dans la vente Black Friday sur tout le site de Native Union: équipement MagSafe, plus d’étuis Spigen pour iPhone 13, housses AirTag, protecteurs d’écran, plus en direct de 8 $ pour le Black Friday membre elago Prime, la vente du Black Friday commence à 6,50 $: Retro Apple Watch se tient, plus Twelve South profite des économies du Black Friday avec jusqu’à 58% de réduction La vente d’accessoires Apple Satechi prend jusqu’à extra 30% de réduction dernier équipement Apple pour les supports de voiture populaires iPhone et Android d’iOttie Black Friday maintenant jusqu’à 30% de réduction pour le Black Friday de 16 $

Moment lance une vente annuelle de vacances avec des objectifs pour smartphones, du matériel de photographie, plus Anker Black Friday Gold Box prend jusqu’à 56% de réduction Banques d’alimentation MagSafe, plus de 7 $

Les offres de maison intelligente abondent

meross HomeKit lampadaires, bandes lumineuses, ampoules de couleur, plus en vente à partir de 13 $ pour le Black Friday Économisez jusqu’à 40% sur les moniteurs de qualité de l’air Eve HomeKit, les bandes lumineuses, plus de 30 $

La vente eufyCam Black Friday est en ligne : Floodlight Cam 2 Pro 101 $ de rabais, systèmes HomeKit, plus de vente Nanoleaf Black Friday en direct à partir de 15 $ sur les ensembles HomeKit, Thread lights, plus La vente Ring Black Friday est lancée avec une première remise sur Floodlight Cam Pro à 50 $ de rabais, plus de dernières caméras de sécurité intelligentes intérieures et extérieures de Blink voir les remises Black Friday de 20 $

Autres offres technologiques notables pour le Black Friday :

Le routeur AmpliFi Alien Wi-Fi 6 d’Ubiquiti bénéficie d’une rare réduction sur 279 $ pour le Black Friday (économisez 100 $) Marquez le micro USB Yeti emblématique de Blue à 80 $ (Reg. 130 $), les ensembles de touches DROP Marvel pour 91 $, plus DJI Mavic Mini Combo tombe à un nouveau plus bas de 299 $ en vente Black Friday (économisez 100 $), plus Économisez jusqu’à 30% sur les composants de jeu PC : GIGABYTE B550M 110 $, i9-9900KF 256 $, plus le contrôleur Midnight Black DualSense de Sony est maintenant en panne à 59 $ (Nouveau plus bas, 70 $ rég.) Le dernier ordinateur portable de jeu Book 13 de Razer tombe à un nouveau plus bas de 1 500 $ (500 $ de réduction), plus d’offres de créateurs de contenu Elgato Black Friday de 35 $: Pont de flux 100 $ (Amazon bas), plus de Beats Studio Buds voient la remise Black Friday à un nouveau plus bas de 100 $ (Économisez 33%), plus de Microsoft Surface Headphones 2 tombent au nouveau plus bas d’Amazon de 162 $ après une réduction rare, d’autres offres de télévision Black Friday 4K commencent maintenant jusqu’à 1 000 $ de rabais : LG, Samsung, VIZIO, plus de 270 $

Les remises du Black Friday arrivent sur les derniers haut-parleurs et écrans Echo d’Amazon à partir de 15 $

Les offres Amazon Fire TV Black Friday sont en direct: 4K Max 35 $, cube 80 $, plus de 18 $

Les plus bas historiques de la tablette Amazon à partir de 35 $ pour le Black Friday : Fire HD 10, enfants, plus jusqu’à 50% de réduction

La vente annuelle du Black Friday de Best Buy est désormais en ligne avec des offres sur Apple, les téléviseurs intelligents et bien plus encore La vente du Black Friday de Brydge est désormais en ligne avec réduction de 20 Étuis pour clavier iPad, stations d’accueil Mac, plus AT&T lance la vente Black Friday : série iPhone 13 LIBRE avec reprise, bien plus

Simply Mac – Jusqu’à 350 $ de réduction sur les Mac + 50 % de réduction sur HomePod mini, plus

La vente Simply Mac Black Friday est lancée, offrant jusqu’à 50 % d’économies sur toute une gamme de produits et d’accessoires Apple – avec des scooters Segway pour enfants et adultes en plus ! Si vous recherchez un nouveau MacBook, la société vous permet non seulement d’économiser de l’argent sur les modèles bas de gamme et haut de gamme, mais elle propose également un HomePod mini à moitié prix avec tout achat de Mac.

MacBook Air 13 pouces 879,99 $ (rég 999 $) MacBook Pro 13 pouces 1149 $ (rég 1299 $) MacBook Pro 14 pouces 1799 $ (rég. 1999 $) MacBook Pro 16 pouces 2199 $ (rég 2499 $) iMac 24″ 1149 $ (rég 1299 $) iMac 27″ 1599 $ ( Rég 1799 $)

Articles pour la maison, mode et tout le reste :

Les flippers Arcade1Up Star Wars et Marvel maintenant 250 $+ de rabais pour les vacances Amazon prend jusqu’à 35% de réduction essentiels de fitness de marques internes de 6 $ Prime expédié

Les offres Ninja Black Friday sont maintenant disponibles 130 $ de rabais! Fours à air frit, multicuiseurs, plus de 69 $

Vêtements et accessoires Columbia à partir de 8 $ Prime expédiés sur Amazon, aujourd’hui, seules les offres Instant Pot Thanksgiving en direct de 59 $ avec jusqu’à 110 $ de réduction: multicuiseurs, friteuses à air, plus La vente Black Friday d’Under Armour prend jusqu’à 50% de réduction sur tout le site : sweats, joggings, plus de soldes Black Friday simplehuman maintenant en direct à partir de 42 $! Distributeurs de savon intelligents, poubelles, plus La vente Greenworks Black Friday coûte plus cher 35% de réduction tondeuses électriques, souffleuses à neige, plus de mélangeurs Black Friday de 15 $: NutriBullet, Ninja, Breville, plus jusqu’à 100 $ de rabais [Update]

Les machines à expresso De’Longhi maintenant jusqu’à 150 $ de rabais sur Amazon avec des offres de 234 $ expédiés

Les soldes du Black Friday d’adidas descendent jusqu’à 50% de réduction sur tout le site : UltraBoost, vêtements, plus d’offres du Black Friday de Disney commencent maintenant ! Jouets, vêtements, cadeaux sous 15 $, beaucoup plus de 7 $

La vente du Black Friday de Nike débute jusqu’à 50% de réduction sur tout le site + extra 30% de réduction votre achat Under Armour offre jusqu’à 25% de réduction équipement d’hiver populaire: hauts en molleton, pantalons, vêtements d’extérieur, plus de pistolets et rouleaux de massage intelligents populaires de Theragun maintenant jusqu’à 33% de réduction à partir de 79 $

L’offre Black Friday de la cafetière Keurig K-Mini est maintenant en ligne sur 50 $ (Tous les coloris, rég. 80 $) Lululemon ajoute de nouvelles démarques avant le Black Friday jusqu’à 50% de réduction + livraison gratuite 20% ou plus sur presque tous les kits LEGO 2021 : Star Wars, Creator, plus de 6 $

Les offres Black Friday de Carhartt commencent avec jusqu’à 50% de réduction bottes, sweat-shirts, vêtements d’extérieur, plus d’offres Ray-Ban’s Early Black Friday Sale 30% de réduction votre achat + livraison gratuite



Offres Roborock jusqu’à 42% de réduction

Ce Black Friday, vous n’avez pas à casser votre budget pour obtenir un excellent aspirateur robot et vadrouille pour garder vos sols propres toute l’année. Pour une durée limitée, Roborock offre jusqu’à 42% de réduction sur ses meilleurs aspirateurs, avec des options parfaites pour tous les budgets et tous les foyers.

Robot aspirateur laveur Roborock S7+ avec vidange automatique 720 $ (Rég. 950 $) Robot aspirateur laveur Roborock S7 455 $ (Rég. 650 $) Robot aspirateur LiDAR Roborock S4 MAX 280 $ (Rég. 430 $) Robot aspirateur et vadrouille Roborock E4 220 $ (Rég. 380 $) Robot aspirateur et vadrouille Roborock S6 Pure 360 $ (Rég. 600 $) Robot aspirateur Roborock S6 MaxV 460 $ (Rég. 750 $) Aspirateur-balai sans fil Roborock H7 360 $ (Rég. 500 $) Robot aspirateur laveur S5 MAX 380 $ (Rég. 550 $)

Préparez-vous pour le Black Friday en suivant 9to5Toys sur toutes nos chaînes

Suivez 9to5Toys sur Twitter

Suivez 9to5Toys sur Facebook

Suivez 9to5toys sur Instagram

Téléchargez l’application iOS 9to5Toys

Inscrivez-vous aux newsletters par e-mail de 9to5Toys

Abonnez-vous à 9to5Toys sur YouTube

Abonnez-vous au podcast 9to5Toys

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :