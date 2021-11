Black Friday Apple deals 2021: Apple Watch, AirPods, plus

Le Black Friday est maintenant ici chez ., et notre équipe chez 9to5Toys a travaillé sans relâche pour vous proposer toutes les meilleures offres. Tout au long de la semaine de Thanksgiving, nous proposerons toutes les réductions les plus notables sur les appareils Apple, les articles ménagers, la mode et bien plus encore. Comme toujours, les principaux acteurs seront au centre de la scène cette semaine, avec Amazon, Walmart, Target, Best Buy et bien d’autres proposant des offres notables. Rendez-vous ci-dessous pour découvrir les meilleures offres Apple Black Friday 2021 et plus encore.

Lancement du Black Friday chez tous les grands détaillants

Comme prévu, presque tous les acteurs majeurs du jeu ont dévoilé des offres pour le Black Friday aujourd’hui. Amazon ouvre la voie avec ses boîtes dorées rotatives qui sont mises en ligne tous les matins à 3 h HE. Cette fois-ci, nous nous attendons à ce que certaines des remises les plus importantes à ce jour sur la technologie de la maison intelligente, les téléviseurs, les équipements Apple et plus encore proviennent d’Amazon. Assurez-vous de mettre cette page en signet pour toutes les dernières baisses de prix.

Offres Apple Black Friday

Avec le Black Friday dans moins d’une semaine, toutes les offres commencent maintenant à affluer sur le front d’Apple. En ce moment, Amazon prend maintenant 60 $ de rabais une sélection de modèles Apple Watch SE avec le style GPS 40 mm en aluminium sur 219 $. Atteignant normalement 279 $, vous recherchez le meilleur prix de l’année à 60 $ de réduction. Atteindre ce que nous prévoyons être le prix de vente du Black Friday comme nous l’avons repéré pour la première fois via l’annonce de Target, ce sera le meilleur prix de la saison des vacances.

Quel que soit le modèle que vous attachez à votre poignet, Apple Watch SE offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que le produit phare de la série 7, mais dans un package plus abordable. Vous trouverez bien sûr toujours une multitude de fonctionnalités de suivi de la condition physique telles que le suivi de l’exercice et la surveillance de la fréquence cardiaque, qui s’appuient sur une conception anti-nage et un écran Retina OLED.

Simply Mac – Jusqu’à 350 $ de réduction sur les Mac + 50 % de réduction sur HomePod mini, plus

La vente Simply Mac Black Friday est lancée, offrant jusqu’à 50 % d’économies sur toute une gamme de produits et d’accessoires Apple – avec des scooters Segway pour enfants et adultes en plus ! Si vous recherchez un nouveau MacBook, la société vous permet non seulement d’économiser de l’argent sur les modèles bas de gamme et haut de gamme, mais elle propose également un HomePod mini à moitié prix avec tout achat de Mac.

MacBook Air 13 pouces 879,99 $ (rég 999 $) MacBook Pro 13 pouces 1149 $ (rég 1299 $) MacBook Pro 14 pouces 1799 $ (rég. 1999 $) MacBook Pro 16 pouces 2199 $ (rég 2499 $) iMac 24″ 1149 $ (rég 1299 $) iMac 27″ 1599 $ ( Rég 1799 $)



Meilleures offres Google/Android Black Friday

Du côté de Google, presque tous les haut-parleurs, écrans intelligents et caméras Nest ont été mis en vente en l’honneur du Black Friday. Cela inclut notamment le nouveau Google Nest Hub 2e génération pour 50 $, qui marque un plus bas historique à 50 % de réduction. Avec un écran de 7 pouces et toutes les fonctionnalités habituelles de l’assistant, le dernier Nest Hub propose également Soli Sleep Sensing pour surveiller le bien-être pendant la nuit. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Autres offres technologiques notables pour le Black Friday :

Les remises du Black Friday arrivent sur les derniers haut-parleurs et écrans Echo d’Amazon à partir de 15 $ Les offres Amazon Fire TV Black Friday sont en direct: 4K Max 35 $, Cube 80 $, plus à partir de 18 $ Les tablettes Amazon ont atteint leur plus bas niveau à partir de 35 $ pour la vente annuelle Black Friday de Black Friday Best Buy maintenant en direct avec des offres sur Apple, des téléviseurs intelligents, bien plus encore sur les remises Nomad de plus de 30 % sur les étuis en cuir pour iPhone 13, l’équipement MagSafe, plus sur la vente du Black Friday de Brydge maintenant en direct avec 20 % de réduction sur les étuis pour clavier iPad, les docks Mac, plus tout VIZIO nouveaux téléviseurs 4K AirPlay 2 sport VRR 120 Hz, HDMI 2.1, plus jusqu’à 401 $ de réduction, plus le tout nouveau drone FPV de DJI maintenant 300 $ de réduction au meilleur prix avec des lunettes groupées La vente Ring Black Friday est lancée avec la première remise sur Floodlight Cam Pro à 50 $ off, plus les dernières caméras de sécurité intelligentes intérieures et extérieures de Blink voir des remises Black Friday à partir de 20 $ AT&T lance la vente Black Friday: la série iPhone 13 GRATUITE avec échange, beaucoup plus le nouveau Halo View Fitness Tracker d’Amazon voit la première remise de pré-commande à 50 $ (Reg 80 $)



Offres Roborock jusqu’à 42% de réduction

Ce Black Friday, vous n’avez pas à casser votre budget pour obtenir un excellent aspirateur robot et vadrouille pour garder vos sols propres toute l’année. Pour une durée limitée, Roborock offre jusqu’à 42% de réduction sur ses meilleurs aspirateurs, avec des options parfaites pour tous les budgets et tous les foyers.

Robot aspirateur laveur Roborock S7+ avec vidange automatique 720 $ (Rég. 950 $) Robot aspirateur laveur Roborock S7 455 $ (Rég. 650 $) Robot aspirateur LiDAR Roborock S4 MAX 280 $ (Rég. 430 $) Robot aspirateur et vadrouille Roborock E4 220 $ (Rég. 380 $) Robot aspirateur et vadrouille Roborock S6 Pure 360 $ (Rég. 600 $) Robot aspirateur Roborock S6 MaxV 460 $ (Rég. 750 $) Aspirateur-balai sans fil Roborock H7 360 $ (Rég. 500 $) Robot aspirateur laveur S5 MAX 380 $ (Rég. 550 $)

Articles pour la maison, mode et tout le reste :

Vente Hyper Black Friday

Il est temps de commencer à vérifier la liste de souhaits de vacances de vos amis ou de votre famille et Hyper vous couvre avec 30% DÉSACTIVÉ Offres à l’échelle du site et doorbusters. Et pour bien démarrer la saison, vous pouvez obtenir 35% de réduction le lundi et le mardi uniquement. Utilisez simplement le code HYPER35 à la caisse.

Concentrateur USB-C HYPERDRIVE DUO 7-en-2 – 69,99 $ (Rég. 99,99 $) Concentrateur USB-C HYPERDRIVE VIPER 10-en-2 – 90,99 $ (Rég. 129,99 $) Concentrateur USB-C HYPERDRIVE ULTIMATE 11-en-1 – DOORBUSTER | 49,99 $ (Rég. 129,99 $) Concentrateur USB-C HYPERDRIVE 4-en-1 – 41,99 $ (Rég. 59,99 $) Concentrateur USB-C HYPERDRIVE 6-en-1 Pour iMac 24″ – 55,99 $ (Rég. 79,99 $) HYPERDRIVE 5-en-1 Hub USB-C pour iMac 24″ – 34,99 $ (Reg. 49,99 $)

