Black Friday : des pillards frappent LA Home Depot, Bottega Veneta

Deux magasins du comté de Los Angeles sont devenus les dernières victimes de la vague de pillages « smash and grab » en Californie lors du Black Friday.

Un groupe de suspects âgés de 15 à 20 ans a pris pour cible un magasin Home Depot à Lakewood vers 20h30, s’enfuyant avec des pinces, des maillets et des masses, selon Fox 11 Los Angeles. Le groupe, qui est arrivé dans pas moins de dix véhicules et est entré dans le magasin avec des masques de ski, aurait vidé une section entière de marteaux avant de décoller, a rapporté KCBS-TV.

Le département du shérif du comté de Los Angeles a déclaré à la station que les outils volés pourraient être utilisés dans d’autres vols dans d’autres magasins de la région de Los Angeles.

Pendant ce temps, à Beverly Grove, des pillards ont volé des marchandises haut de gamme et aspergé de poivre ceux qui tentaient de les arrêter, a rapporté KCBS-TV.

Les vols surviennent après que le chef de la police de Los Angeles, Michel Moore, a déclaré mardi à la commission de police de la ville que le département « consacrerait des ressources à certains de ces endroits haut de gamme pour dissuader de nouveaux actes de violence ».

Le cambriolage « smash and grab » intervient au milieu d’une vague de cambriolages similaires en Californie.

Un groupe de 20 pillards a ciblé un magasin Nordstrom à Los Angeles lundi soir, utilisant une masse pour briser les vitrines du magasin et voler une quantité inconnue de marchandises, a annoncé la police. Ce cambriolage, qui a donné lieu à trois arrestations, a eu lieu au centre commercial The Grove juste avant 23 heures, a rapporté CBS Los Angeles.

Les suspects ont fui les lieux dans quatre véhicules, selon le rapport. La police a poursuivi l’une des voitures et arrêté trois suspects après avoir tenté de s’enfuir à pied.

Une heure avant l’incident de Nordstrom, un cambrioleur aurait volé 8 500 $ en espèces à un CVS à environ dix milles de là. Les autorités enquêtent pour voir s’il existe un lien possible entre les deux cambriolages.

Un jour plus tôt, une foule de voleurs avait frappé des magasins à Hayward et à San Jose pour le troisième jour consécutif de pillage dans la région de la baie de San Francisco. Dimanche, une vague de 30 à 40 jeunes est arrivée dans une bijouterie du Southland Mall à Hayward où ils auraient brisé des comptoirs en verre et se seraient enfuis. Une deuxième vague plus petite de personnes est arrivée peu de temps après pour terminer le travail, a rapporté Da Lin de KPIX-TV.

Le week-end dernier, un groupe de pillards a frappé un Nordstrom à Walnut Creek, agressant le personnel et intimidant les clients. Ils auraient même pulvérisé du poivre sur quelques personnes.

Le gouverneur Gavin Newsom (D.) a déclaré lundi que la California Highway Patrol augmenterait sa présence autour des magasins «à fort trafic».

« Vous en verrez beaucoup plus, à partir d’aujourd’hui, dans et autour des zones à fort trafic à l’approche de la période des fêtes, du Black Friday, des centres commerciaux, donc l’État complète ces efforts et nous allons être encore plus agressifs », a-t-il déclaré. .

