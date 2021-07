Black Friday en juillet La vente d’Apple démarre le week-end

Nous entrons dans le week-end avec une collection des meilleures offres, avec en tête d’affiche une vente massive d’Apple Black Friday en juillet chez Best Buy. C’est à côté d’une réduction notable sur l’iPhone 12 mini à 129 $ de rabais et le chargeur MagSafe d’Apple pour 30 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La vente d’Apple du Black Friday en juillet est lancée chez Best Buy

Best Buy célèbre le Black Friday en juillet en entrant dans le week-end avec sa dernière vente de trois jours. Jusqu’à dimanche, vous pourrez bénéficier de remises dignes des vacances sur une collection de versions Apple, de technologies pour la maison intelligente, de téléviseurs et bien plus encore. En tête d’affiche de toutes les baisses de prix, le Magic Keyboard d’Apple pour iPad Pro 12,9 pouces à 199 $. Atteignant normalement 349 $, vous recherchez le meilleur prix de l’année, l’offre d’aujourd’hui correspondant au plus bas historique que nous avons vu au cours de la saison du Black Friday l’année dernière.

Le Magic Keyboard d’Apple apporte une expérience de frappe améliorée à votre iPad centrée autour d’une conception de charnière flottante unique qui permet un angle de vision réglable. Cela s’accompagne de la prise en charge de Smart Connector et d’un port USB-C intégré dédié à l’alimentation de votre appareil. Il y a aussi des touches rétroéclairées et un trackpad intégré qui s’associe à iPadOS pour un poste de travail captivant en déplacement. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Obtenez un iPhone 12 mini jusqu’à 129 $ de rabais

Woot propose actuellement l’Apple iPhone 12 mini débloqué dans un état reconditionné certifié à partir de 580 $. La livraison vous coûtera 6 $ de plus sinon. Vous cherchez normalement 699 $, vous envisagez des économies de 119 $, l’offre d’aujourd’hui battant notre remise précédente de 15 $ pour marquer un nouveau plus bas historique. Il existe également des capacités haut de gamme avec jusqu’à 129 $ d’économies.

L’iPhone 12 mini arrive en tant que dernière version d’Apple d’un smartphone plus compact centré autour d’un écran Super Retina XDR de 5,4 pouces. À l’intérieur, vous bénéficierez de toute la puissance des plus grands combinés de la série iPhone 12 grâce au processeur A14 Bionic, qui est soutenu par 64 Go de stockage, 5G et Face ID. Pour en revenir à ce facteur de forme actualisé, il existe désormais un design mis à jour rappelant l’iPhone 4 bien-aimé, complété par un verre Ceramic Shield à l’arrière et une matrice de caméras à double capteur. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Le chargeur MagSafe d’Apple est tombé à 30 $

Woot propose le nouveau chargeur MagSafe d’Apple pour 30 $. Atteignant normalement 39 $, vous bénéficiez de l’une des meilleures remises à ce jour, l’offre d’aujourd’hui se situant à quelques centimes du plus bas historique et marquant le meilleur prix en mois pour un modèle neuf.

Si vous avez acheté l’un des derniers combinés d’Apple l’automne dernier ou depuis, le nouveau chargeur MagSafe vaut certainement la peine d’être ajouté à votre kit. En tant que point de vue de la marque sur la recharge sans fil, cet accessoire améliore l’expérience en offrant tous les avantages d’un câble avec la commodité de ne rien avoir à brancher. Il s’enclenche magnétiquement à l’arrière de votre appareil afin de fournir 15 W de puissance à un combiné de la série iPhone 12.

