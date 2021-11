Black Friday et Cyber ​​Monday 2021 : le guide de The Verge des meilleures offres

Le Black Friday est peut-être passé, mais cela signifie simplement que nous approchons du crescendo de la fin du week-end de shopping avec Cyber ​​Monday. Ce qui a commencé comme une concentration sur les offres technologiques en ligne s’est essentiellement transformé en un Black Friday 2.0 annuel, comme une sorte de suite que vous espérez encore plus percutante que l’original.

De nombreuses offres chez des détaillants comme Amazon, Best Buy, Target et Walmart ont commencé très tôt, beaucoup lançant leur sélection d’offres de vacances des semaines avant le Black Friday. De nombreuses offres se poursuivent tout au long du week-end et jusqu’au Cyber ​​Monday, tout comme de nouvelles et passionnantes commencent à apparaître. Qu’il s’agisse d’offres en attente ou de nouvelles offres, vous pouvez trouver tous les détails les plus récents et incontournables pour faciliter votre parcours d’achat avec notre guide des meilleures offres du premier Cyber ​​Monday. Avec lui, vous pouvez obtenir cette remise importante sur cet ordinateur portable, ce téléviseur 4K ou cette paire d’écouteurs à réduction de bruit que vous avez regardés.

Cette page continuera de se transformer tout au long du week-end, aboutissant à la dernière vague d’offres qui s’effondrera pour le Cyber ​​Monday. Cela semble épuisant, mais notre équipe est à la hauteur de la tâche de vous aider à marquer toutes les offres technologiques sur lesquelles vous avez un œil.