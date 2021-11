Black Friday laisse la Samsung Galaxy Watch Active 2 bien moins chère, qui tombe à 129 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez acheter une smartwatch pas chère et complète, il y en a une de Samsung qui fait certainement les deux.

Le Black Friday a déjà officiellement commencé, ou du moins les offres qui feront chauffer le commerce en ligne au cours de la semaine jusqu’au 26, dont beaucoup proposent toutes sortes d’appareils à leurs prix historiques les plus bas.

Par exemple, Amazon propose déjà des milliers de remises Black Friday et des produits de premier ordre, tels que Samsung Galaxy Watch Active 2, qui dispose d’électrocardiogrammes, d’un GPS et d’une mesure assez précise. Maintenant, il revendique autre chose : son prix, qui se trouve à 129 euros rien de plus.

C’est le prix du modèle sphère 40mm, le plus compact. Le 44mm est un peu plus cher puisqu’il passe à 189 euros, même s’il reste une bonne affaire pour tout ce qu’il a à offrir.

La Samsung Galaxy Watch Active 2 est la deuxième génération de la montre de sport de la société sud-coréenne. En plus d’améliorer la reconnaissance sportive, c’est désormais une meilleure montre connectée grâce à sa lunette numérique.

Comme nous avons pu analyser ce Samsung Galaxy Watch Active 2, nous pouvons confirmer qu’il est entièrement conforme dans pratiquement tous les domaines, et c’est parce qu’il a même NFC, vous pouvez donc l’utiliser pour payer dans les magasins avec Samsung Pay.

Aucune autre smartwatch à 129 euros n’offre autant que celle-ci, qui quantifie également des dizaines de sports assez précisément.

Il a une charge sans fil, que vous pouvez utiliser avec n’importe quelle base de charge Qi Wireless, une norme universelle et utilisée par pratiquement tous les appareils dans le monde.

Nous expliquons comment prendre la meilleure décision d’acheter une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

La vente Amazon concerne plusieurs versions et couleurs et la place sans aucun doute parmi les offres les plus remarquables du Black Friday, même s’il faut garder à l’esprit que le stock de cette smartwatch n’est pas infini, donc si vous êtes intéressé ce sera mieux si vous l’achetez avant qu’il ne s’épuise.

Si vous souhaitez le recevoir le plus rapidement possible, il est préférable de vous inscrire à Amazon Prime si vous ne l’avez pas déjà fait. Il dispose d’un mois d’essai gratuit sans permanence pendant lequel vous pouvez regarder la meilleure série Prime Video.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.