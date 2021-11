Unclutter a lancé aujourd’hui un nouveau pack d’applications Black Friday Mac, qui comprend douze applications Mac pour 75 $ (d’une valeur totale de 350 $). Vous pouvez également choisir uniquement les applications que vous souhaitez et payer la moitié du prix normal pour chaque application individuelle.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Les applications du pack incluent Aeon Timeline 3, BetterZip 5, DaisyDisk, Unclutter, Path Finder 10, Permute 3, Squash 3, Unite 4, Default Folder X, TextSoap 9, TextSniper et uBar 4. Vous n’aurez besoin d’aucune promotion spéciale code car le prix du forfait de 75 $ a été appliqué automatiquement.

Vous trouverez ci-dessous toutes les applications de ce pack, ainsi que leurs tarifs individuels. La plupart sont livrés avec des licences à vie, et ils sont tous à 50 %.

Aeon Timeline 3 – 32,50 $, au lieu de 65,00 $ (licence à vie) BetterZip 5 – 12,50 $, au lieu de 25,00 $ (licence complète) DaisyDisk – 5,00 $ au lieu de 10,00 $ (licence à vie) Unclutter – 10,00 $ au lieu de 20,00 $ (licence à vie) Path Finder 10 – 18,00 $, au lieu de 36,00 $ (licence à vie) Permute 3 – 7,50 $, au lieu de 15,00 $ (licence à vie) Squash 3 – 14,50 $, au lieu de 29,00 $ (licence à vie) Unite 4 – 12,50 $, au lieu de 25,00 $ (licence à vie) Dossier par défaut X – 17,50 $, au lieu de 35 $ (licence complète) TextSoap 9 – 25,00 $, au lieu de 50,00 $ (licence à vie) TextSniper – 5,00 $, au lieu de 10,00 $ (licence à vie) uBar 4 – 15,00 $, au lieu de 30,00 $ (licence à vie)

Nous gardons une trace de toutes les meilleures offres de cette saison dans notre Résumé du Black Friday 2021. Vous pouvez également trouver plus de nos offres quotidiennes et d’autres offres dans notre Récapitulatif des offres.

