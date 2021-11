Black Friday Month sur Amazon : ce sont les meilleures offres du moment | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il a officiellement commencé. Amazon propose de célébrer le Black Friday cela fera pratiquement un mois. Bien que le Black Friday soit célébré le vendredi 26 novembre prochain, vous bénéficierez de plusieurs semaines de remises exceptionnelles.

Le Black Friday n’est plus une fête de magasinage d’une journée, ils ont duré plusieurs jours et comme vous pouvez le voir maintenant, il est plus populaire qu’ils durent des semaines.

Si vous cherchez les meilleures affaires du Black Friday sur Amazon nous allons vous faciliter la vie car vous trouverez ici chaque jour les meilleures offres technologiques.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

N’oubliez pas que vous pouvez obtenir tous ces produits sur Amazon avec livraison gratuite et rapide si vous vous inscrivez à Prime. Il vous faudra quelques minutes pour vous inscrire et peut être essayé sans engagement pendant 30 jours.

Si vous êtes étudiant, vous avez Prime Student. Essentiellement le même service, mais ils vous offrent un essai gratuit de 3 mois et un abonnement annuel de seulement 18 euros, soit une remise de 50%.

Mobiles en vente pour le Black Friday

POCO F3 5G sur Amazon

Petit F3 5G C’est l’un des mobiles qui sont en vente ce Black Friday. C’est un mobile Poco assez populaire qui s’est avéré très compétent dans le milieu de gamme des mobiles.

Il possède un écran de 6,67 pouces à 120 Hz, le processeur Snapdragon 870, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible avec une carte microSD. Il dispose également d’un triple appareil photo de 48 mégapixels et d’une bonne batterie de 4 520 mAh.

Son prix normal est de 349 euros, mais maintenant vous l’avez à 279 euros avec la livraison gratuite. Vous pouvez le connaître en profondeur dans cette analyse complète.

Samsung Galaxy M32 sur Amazon

Samsung Galaxy M32 C’est l’un des nouveaux téléphones d’entrée de gamme de Samsung à concurrencer d’autres marques telles que Xiaomi, POCO, Oppo et autres. Maintenant, ce mobile qui coûte habituellement 329 euros, coûte 229 euros en vente.

C’est un mobile avec un écran Super AMOLED 90Hz de 6,4 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage que vous pouvez étendre avec une carte microSD. Il utilise un processeur MediaTek Helio G80, dispose du NFC et d’une batterie de 5 000 mAh pour l’utiliser tout au long de la journée.

Oppo Reno 4Z 5G sur Amazon

Oppo Reno 4Z 5G est un mobile à bon prix qui se faufile dans les offres pré-Black Friday. Avec un écran de 6,57 pouces à 120 Hz, ce mobile 5G est une bonne option parmi les mobiles bon marché et rapides.

Il dispose d’un processeur MediaTek Dimensity 800, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage, d’une batterie de 4 000 mAh et de la technologie NFC. Quant aux appareils photo, il en a un principal de 48 Mpx. et une façade de 16 Mpx.

Son prix a subitement baissé de 140 euros, passant des 399 euros qu’il coûte normalement à 259 euros.

Xiaomi Redmi Note 10S sur Amazon

Xiaomi Redmi Note 10S, un téléphone lancé cet été, fait partie des mobiles les plus vendus d’Amazon pour un rapport qualité/prix scandaleux.

Il fonctionne bien grâce à sa combinaison d’un processeur MediaTek Helio G95, ses 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais aussi l’écran a un panneau AMOLED de 6,4 pouces, un appareil photo de 64 mégapixels. et une caméra frontale de 13 Mpx.

De plus, sa batterie est sans fin avec une capacité de 5 000 mAh. Mais bien sûr, la meilleure chose est le prix, seulement 197 euros.

Son en vente pour le Black Friday

Apple Airpods Pro avec étui de chargement MagSafe sur Amazon

Casque à réduction de bruit active AirPods par Apple Ils sont également en vente lors de l’avant-première du Black Friday. Ces écouteurs, qui sont déjà la nouvelle version avec boîtier de recharge sans fil et avec MagSafe, ont baissé de prix.

Avec une autonomie d’environ 5 heures avec suppression du bruit activée et un boîtier de charge qui ajoute 20 heures supplémentaires, ces écouteurs ont acquis une grande popularité pour leur qualité sonore et leurs fonctions, dont nous parlons plus en détail dans notre revue .

Le prix d’origine est de 279 euros, mais cette nouvelle version (rappelez-vous, avec la nouvelle boîte) peut être achetée sur Amazon pour 219 euros.

Soundcore Liberty Neo sur Amazon

Le casque Soundcore Liberty Neo Ils sont totalement sans fil, petits de sorte qu’ils disparaissent presque dans l’oreille et également résistants à l’eau, ils sont donc parfaits pour le sport.

Ils disposent du Bluetooth 5.0, une autonomie d’environ 5 heures de lecture avec un boîtier de charge qui ajoute 15 heures supplémentaires. La meilleure chose est son prix, ils sont tombés à 37,99 euros.

Blackview AirBuds 1 sur Amazon

Le casque Blackview AirBuds 1 Ils étaient déjà bon marché, mais avec les offres du Black Friday, ils sont devenus plus intéressants.

Ces écouteurs sans fil TWS avec Bluetooth 5.0 sont compacts, disposent de commandes de lecture tactiles et d’un microphone intégré pour les appels. Il a une autonomie d’environ 5 heures de lecture et son boîtier de charge donnera environ 4 charges supplémentaires.

Vous pouvez déjà les acheter pour seulement 16,99 euros.

Huawei FreeBuds Pro sur Amazon

Les meilleurs écouteurs antibruit actifs de Huawei baissent également de prix. Ces Huawei FreeBuds Pro Ils sont déjà parvenus à passer de 179 euros à seulement 109 euros, une meilleure offre qu’Apple.

Ils ont amélioré la suppression active du bruit grâce à leurs 3 microphones, une autonomie d’environ 8 heures de lecture et avec un boîtier de charge qui ajoute 28 heures supplémentaires.

Vous pouvez en apprendre plus à leur sujet dans cette analyse que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

Smartwatch en vente pour le Black Friday

Huawei Band 6 sur Amazon

Huawei Bande 6, le tracker d’activité grand écran de 1,47 pouces de la célèbre marque chinoise, est devenu le meilleur concurrent du Xiaomi Mi Band 6.

Ce tracker d’activité dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, d’une surveillance de l’oxygène dans le sang 24 heures sur 24, d’un suivi des pas sportifs, de la combustion des calories et mesure également des exercices tels que la course, la gymnastique, le cyclisme et bien plus encore.

Le prix est risible. Sur les 59 euros que cela coûte habituellement, vous pouvez déjà le prendre pour seulement 39 euros.

Smart TV en vente pour le Black Friday

Sony BRAVIA KD-43X89J sur Amazon

Sony BRAVIA KD-43X89J C’est une Smart TV de 43 pouces avec 4K qui a beaucoup baissé de prix sur Amazon pendant le Black Friday.

Ce téléviseur a un panneau Sony, fortement recommandé par les passionnés, en plus de prendre en charge la vidéo 4K, HDR10 et d’avoir un processeur X1 qui améliore les images et met à l’échelle le contenu en dessous de la chose la plus proche de 4K.

Il prend également en charge le son Dolby Vision et Dolby Atmos. À cela, il ajoute qu’il intègre Google TV et Chromecast et que vous disposez d’un téléviseur incroyable pour seulement 719 euros.

Samsung 55AU7105 sur Amazon

Samsung 55AU7105 C’est une Smart TV avec 4K et avec une taille de 55 pouces auquel Amazon a remis 150 euros lors de ces précédentes offres Black Friday. Il est désormais disponible pour 499 euros.

Sa grande taille et sa compatibilité avec la vidéo 4K avec HDR10+, en plus d’avoir un processeur Crystal UHD qui vous permet d’améliorer les images et de redimensionner la vidéo avec une résolution inférieure à presque 4K, vous permettra de profiter davantage de vos séries et films.

Accessoires et produits Smart Home en promotion pour le Black Friday

Anker PowerPort sur Amazon

Si vous cherchez un produit que vous allez utiliser tous les jours à un bon prix et qui vous facilitera vraiment la vie, ce Mini chargeur Anker PowerPort c’est une excellente option.

Il s’agit d’un chargeur mural 12W avec deux connexions USB qui vous permet de charger deux produits en même temps. Par exemple, un téléphone portable et une montre connectée, ou deux téléphones portables ou toute autre combinaison que vous pouvez imaginer. Il ne coûte déjà que 10,99 euros sur Amazon.

Kit de 4 plugs Meross sur Amazon

Pour ceux qui cherchent à faire de leur maison un lieu plus connecté et plus facile à contrôler depuis leur mobile, rien de mieux qu’une prise intelligente que vous pouvez activer ou désactiver où vous voulez avec votre mobile.

Ce kit de 4 prises intelligentes de Meross est le système parfait pour commencer. Ils ont le contrôle via leur application, mais ils sont également compatibles avec Alexa, Google Home et même HomeKit d’Apple.

Son prix pour le kit 4 pièces est de 41,99 euros, une remise de 30%.

Kit de 4 TP-Link Tapo P100 sur Amazon

Si vous recherchez un kit de prise, vous avez d’autres options, comme ce kit de 4 prises TP-Link Tapo P100. Assez populaire sur Amazon pour son rapport qualité-prix et qui bénéficie désormais d’une remise de 11 euros, vous pouvez donc l’obtenir pour seulement 33,99 euros.

Ce sont des prises intelligentes pour les contrôler à distance depuis votre application, bien qu’elles soient également compatibles avec des assistants tels que Google Home et Alexa. Ils n’ont pas besoin de hub, ils se connectent à votre réseau WiFi de manière indépendante.

Ampoule Philips Hue + interrupteur sur Amazon

Êtes-vous impliqué dans l’écosystème d’éclairage et d’ampoules intelligents Philips Hue ? Eh bien, pendant ces jours de Black Friday, vous pouvez déjà trouver une bonne combinaison en vente.

Cette combinaison de Ampoule intelligente LED colorée et interrupteur intelligent Philips Hue il a baissé de prix à 37,99 euros.

Les deux produits sont compatibles avec votre mobile via Bluetooth, mais peuvent également être utilisés via WiFi si vous disposez du pont de connexion Philips. Avec l’interrupteur, vous pouvez allumer et éteindre l’ampoule que vous voulez de l’écosystème. Pendant ce temps, l’ampoule est LED, E27 et avec 16 millions de couleurs.

Électroménagers en vente pour le Black Friday

Friteuse sans huile HengBO sur Amazon

Si vous souhaitez obtenir l’un des appareils les plus populaires du moment, une friteuse sans huile, pendant le Black Friday, vous avez la possibilité d’obtenir cette friteuse sans huile HengBO Air Fryer en vente.

Il dispose d’un écran tactile avec écran LCD, d’une puissance de 1 300 W, d’un réservoir de 3 litres pour toutes sortes d’aliments pouvant être utilisé pour des portions de 3 à 4 personnes. Son prix est de 68,84 euros sur Amazon.

Lefant M571 sur Amazon

Lefant M571 est un aspirateur robot avec fonction de nettoyage dont le prix a encore baissé au cours de la semaine précédant le Black Friday.

C’est un modèle connecté à internet via WiFi, contrôlé par une application et dispose également d’une télécommande.

Sa puissance d’aspiration est de 2 200 Pa, il dispose d’une batterie de 4 500 mAh qui, selon le constructeur, donne environ 3 heures d’autonomie. De plus, il est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google.

Votre prix sur l’offre il a baissé de 110 euros, en restant à seulement 169,99 euros.

Bosch Tassimo heureux sur Amazon

Bosch Tassimo Heureux est devenu un hit sur Amazon. C’est une cafetière à capsules compatible avec Tassimo et qui est toujours à un prix spectaculaire. Il ne coûte que 29 euros avec un remise de 50 euros déjà appliquée.

Il dispose d’un réservoir d’eau de 700 ml, d’une puissance de 1400W et permet de préparer toutes sortes de cafés. Il est également disponible sur Amazon en 5 couleurs différentes.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.