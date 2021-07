Black Friday Nintendo Switch Deals – Y aura-t-il un Switch Pro ?

Les offres Amazon Prime Day Nintendo Switch ont peut-être été assez ternes cette année, d’autant plus que le modèle supposé de la Nintendo Switch Pro était introuvable, mais nous espérons obtenir de meilleures offres d’ici à la vente du Black Friday de cette année.

La vente du Black Friday de cette année débute officiellement le vendredi 26 novembre, mais vous pouvez vous attendre à voir de nombreux détaillants annoncer leurs promotions bien avant cette date.

Historiquement, le Black Friday est connu comme la date de début de la saison des achats des Fêtes à l’approche de Noël. Au fil des ans, les détaillants ont capitalisé sur le battage médiatique entourant la vente en lançant des promotions Black Friday dès octobre, ce qui signifie qu’il existe de nombreuses opportunités pour obtenir des offres Nintendo Switch à bas prix.

Les offres Black Friday de Best Buy ont été annoncées fin octobre avec quelques jeux Nintendo Switch inclus, tandis que la vente Black Friday Nintendo eShop n’a débuté qu’au début officiel du Black Friday. Amazon avait des offres Nintendo Switch en cours tout au long du mois de novembre

Commencez à économiser ces sous maintenant, car il y a eu beaucoup de grands titres sortis sur la Nintendo Switch depuis la vente du Black Friday de l’année dernière, y compris Mario Golf: Super Rush, New Pokemon Snap, Monster Hunter Rise, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 et beaucoup plus. Si vous ne les avez pas encore joués, Black Friday 2021 pourrait être l’occasion de les récupérer pour pas cher.

Y aura-t-il un pro de la Nintendo Switch ?

Une nouvelle console Nintendo Switch plus puissante est sur les cartes depuis un certain temps, avec un rapport de Bloomberg suggérant qu’elle pourrait arriver d’ici septembre. Les rumeurs concernant la Nintendo Switch Pro ne montrant aucun signe de ralentissement, de nombreuses personnes s’attendaient à ce que le nouveau modèle Switch soit annoncé lors de la conférence E3 de cette année (ou du moins, à un moment donné).

Nintendo a finalement annoncé un nouveau modèle Switch, mais ce n’était pas la Nintendo Pro que tout le monde attendait. Il s’agissait du Nintendo Switch OLED, qui, à part un écran OLED plus grand, un port Ethernet et un son amélioré, n’a pas d’arguments de vente très différents du Switch amarré actuel.

Qu’il y ait ou non un modèle Nintendo Switch Pro disponible au Black Friday, nous ne pouvons qu’attendre et voir. Mais avec la sortie de l’OLED en octobre, nous ne voyons pas Nintendo vouloir nuire aux ventes potentielles du modèle en positionnant un modèle plus puissant à côté de lui.

Offres sur les jeux Nintendo Switch Black Friday

Les États-Unis s’en sont mieux tirés que le Royaume-Uni avec les offres Nintendo Switch Black Friday, en particulier de la part d’Amazon, Best Buy et GameStop qui ont eu des remises massives sur les titres propriétaires. Fire Emblem: Three Houses et Mario Tennis Aces coûtaient 29,99 $ sur Amazon, tandis que New Super Mario Bros. U Deluxe coûtait 34,99 $.

BestBuy a réduit les prix de Luigi’s Mansion 3 et de Super Mario Maker 2 à 39,99 $ chacun, GameStop faisant de même pour The Legend of Zelda: Link’s Awakening, tout en réduisant également le Yoshi’s Crafted World à 29,99 $.

Il n’y a pas eu d’offres majeures sur le matériel Switch, bien que la Nintendo Switch Lite soit tombée à 199,99 $ chez Amazon aux États-Unis et au Royaume-Uni, les acheteurs britanniques recevant également une carte mémoire gratuite. Nous nous attendons à ce que ces prix réapparaissent au minimum ou soient battus lors de la vente du Black Friday de cette année, d’autant plus que la Nintendo Switch OLED sera sortie d’ici là.

Nous ne serions pas surpris de voir des jeux être regroupés avec des consoles à 200 $/200 £ pour inciter les achats des nouveaux acheteurs de Switch.

Au Royaume-Uni, la plupart des meilleures offres Nintendo Switch Black Friday provenaient d’Amazon sur des titres tiers. Final Fantasy X/X-2 et Final Fantasy XII: The Zodiac Age ont été réduits à 19,99 £, tandis que les titres propriétaires tels que Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda: Link’s Awakening sont tombés respectivement à 35 £ et 33,29 £.

Vous pouvez également utiliser un code pour obtenir une économie de 25 % avec les offres de carte mémoire Nintendo Switch sur n’importe quel titre acheté sur le Nintendo Store.

En ce qui concerne les remises du Black Friday de cette année, en utilisant les offres Nintendo Switch Black Friday de l’année dernière comme référence de ce à quoi s’attendre, nous nous attendons à ce que tous les titres que nous avons mentionnés ci-dessus soient à nouveau réduits d’ici novembre. . Ubisoft a offert de lourdes remises sur des titres tels que Assassin’s Creed Valhalla, Balan Wonderworld et Watch Dogs: Legion tout au long de l’année, ils réapparaîtront donc probablement aussi.

De nombreux nouveaux titres arrivent sur la Nintendo Switch avant novembre, il est donc possible que certains d’entre eux se retrouvent avec de petites remises, en particulier des titres tels que Mario Party Superstars, Warioware : Get it Together ! et Ni no Kuni 2.

Offres accessoires Nintendo Switch Black Friday

Le Black Friday est toujours un bon moment pour acheter une carte MicroSD Nintendo Switch, car celles-ci sont régulièrement remises lors de promotions par de nombreux détaillants (mais surtout Amazon). Si vous n’en avez pas déjà un, vous en aurez probablement besoin au moment où le Black Friday arrive – ou du moins à un moment donné dans le futur, même si vous n’êtes pas un joueur régulier de Switch. La console ne dispose que d’un espace de stockage interne de 32 Go et la plupart des titres propriétaires nécessitent un espace minimum de 10 Go !

Si vous recherchez des offres sur les meilleures cartes MicroSD pour la Nintendo Switch, nous avons laissé quelques liens plus bas.

Outre les extensions de mémoire, Amazon propose généralement des remises massives sur une variété d’accessoires tiers pour Nintendo Switch, tels que des étuis de transport, des chiffons de nettoyage et des supports. Nous avons également remarqué que la manette Nintendo Switch Pro apparaît plus régulièrement dans les ventes, il serait donc formidable de la voir réduite à environ 40 £ / 50 $ pour la vente du Black Friday de cette année.

Offres Nintendo Switch amiibo Black Friday

Le battage médiatique pour les amiibo semble s’estomper un peu maintenant, et la seule fois où il y a une forte augmentation de la demande, c’est lorsqu’un ensemble en édition limitée tel que l’amiibo Metroid Dread est annoncé.

En tant que tel, nous ne nous attendons pas à des offres importantes sur les amiibo Nintendo cette année, bien que certains détaillants puissent utiliser le Black Friday comme une opportunité de déplacer des stocks restants de figurines plus anciennes. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose de plus récent comme l’amiibo Zelda & Loftwing soit à prix réduit.

Abonnement Nintendo Switch Online Offres Black Friday

Nintendo Switch Online est probablement assez bon marché à 17,99 £/19,99 $ pour un abonnement annuel, d’autant plus que vous pouvez accéder à certains des meilleurs titres sur NES et SNES tels que Super Metroid et Super Mario World (et bien d’autres), mais nous ne le ferons pas. Ne dites pas non à une opportunité où nous pouvons la saisir pour moins cher.

Vous n’avez pas besoin d’attendre novembre pour économiser de l’argent sur les dernières versions et accessoires de Nintendo Switch. Assurez-vous de suivre Jelly Deals sur Twitter pour rester à jour avec les plus grandes remises du monde des jeux vidéo et de la technologie, ainsi que des mises à jour de stock sur la PS5 et la Xbox Series X.