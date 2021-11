Black Friday : obtenez 61% de réduction sur la protection de sécurité avec Bitdefender

Pour une durée limitée, l’un des plus grands noms de la cybersécurité propose d’énormes remises sur ses plans de protection informatique et mobile. Bitdefender propose ses packages à 61% de réduction sur le prix normal.

Avec le plan Total Security de Bitdefender, vous bénéficiez d’une protection étendue de la confidentialité, comprenant un pare-feu, des webcams et des microphones. La suite de protection standard fonctionne contre les logiciels publicitaires, les logiciels malveillants, les attaques Web et les logiciels de rançon. Il inclut également la protection parentale sur tous les appareils. Ce plan fonctionne sur plusieurs plates-formes, notamment Windows, Android, Mac et iOS. Habituellement au prix de 89,99 $, il est actuellement de 34,99 $. Pour cela, vous pouvez protéger jusqu’à cinq appareils, y compris l’un des meilleurs ordinateurs portables de 2021.

Protégez tous vos appareils

En plus de son plan Total Security, Bitdefender propose des remises sur deux packages Windows uniquement. Le plan de sécurité Internet de la société, généralement de 79,99 $, n’est que de 29,99 $, tandis que son forfait Antivirus Plus est de 24,99 $ au lieu de 59,99 $. De plus, avec les trois forfaits, vous pouvez ajouter un an de VPN Premium pour 29,99 $, soit une économie de 40 %.

Avec chacun de ses plans, Bitdefender promet une installation facile et un fonctionnement non intrusif. Ses analyses quotidiennes ne nuisent pas aux performances et n’interfèrent pas avec les autres applications de vos appareils.

Nous continuerons de vous présenter les meilleures offres du Black Friday de 2021. Revenez donc souvent sur iMore ; on ne sait pas ce que nous pouvons découvrir ensuite.

