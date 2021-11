Black Friday pour le personnel d’Amazon : le coût humain derrière la commodité du consommateur

Un travailleur se prépare à stocker les étagères du Rugeley Amazon Fulfillment Center (Photo de Nathan Stirk/.)

Avec la saison des achats des Fêtes qui approche, de nombreuses personnes profiteront des prix bas et de la livraison rapide promises par Amazon. Le géant de la vente au détail en ligne est plus populaire que jamais et emploie des milliers d’employés supplémentaires pour répondre à la demande.

Mais les preuves disponibles suggèrent que le processus par lequel Amazon exécute nos commandes peut nuire à ses employés. Cela suggère également que ce problème s’aggrave et a même été exacerbé par l’introduction de l’automatisation et des robots dans le processus d’exécution.

Notre équipe du Work Futures Research Group a examiné plus de 500 sources d’informations sur Amazon. Nous avons examiné les rapports des médias, les publications universitaires, les propres documents publiés par Amazon et les articles de blog des employés d’Amazon. Nous avons également parlé aux syndicats qui organisent les travailleurs d’Amazon au Royaume-Uni.

Nous avons essayé de parler à Amazon pour obtenir leur réponse à nos conclusions, mais ils n’ont pas répondu.

Nos résultats brossent un tableau possible des pratiques de travail nuisibles dans les centres de distribution ou les entrepôts d’Amazon. Pendant les périodes de forte demande – Black Friday, Cyber ​​Monday, Prime Day et Noël – Amazon recrute des milliers de personnes supplémentaires. Cette année, l’entreprise offre des primes d’inscription allant jusqu’à 3 000 £ pour attirer les travailleurs saisonniers.

Pendant ces heures de pointe, la durée de la semaine de travail peut aller jusqu’à 60 heures, et le taux moyen d’appels d’ambulances augmenterait, a rapporté Business Insider en 2019. Cependant, une porte-parole d’Amazon a déclaré à Business Insider qu’ils savaient « depuis un le fait que les incidents enregistrables n’augmentent pas pendant les heures de pointe, bien qu’ils n’aient pas fourni d’enregistrements. L’entreprise a également déclaré que l’utilisation des taux d’appel d’ambulances pour évaluer la sécurité au travail est « tout simplement erronée car elle ne prend pas en compte les heures travaillées, la taille de la population et le fait que les demandes étaient liées au travail ou non ».

Les preuves de dommages physiques que les employés d’entrepôt d’Amazon peuvent subir sont alarmantes. Le Comité de New York pour la sécurité et la santé au travail, une organisation de membres de travailleurs, de syndicats, de militants et de professionnels de la santé et de la sécurité, a interrogé 142 des 2 500 travailleurs de l’entrepôt d’Amazon à Staten Island.

Parmi les personnes interrogées, 66% ont déclaré qu’elles « avaient éprouvé des douleurs physiques dans l’exercice de leurs fonctions normales de travail », et 42% « ont continué à ressentir de la douleur même lorsqu’elles n’étaient pas au travail ». Les chercheurs ont conclu que ces rapports constituaient des preuves de « troubles musculo-squelettiques liés au travail ».

Une enquête similaire menée par le syndicat britannique GMB a révélé que 87 % des personnes interrogées ont signalé des douleurs à la fois constantes et occasionnelles. Il a trouvé que 10 % ne ressentaient que des douleurs occasionnelles et que seulement 3 % ne ressentaient aucune douleur.

Le GMB a également obtenu des autorités locales britanniques des informations sur les accidents que les entrepôts d’Amazon avaient signalés aux autorités de santé et de sécurité. Le total annuel est passé de 152 en 2016-2017 à 240 en 2018-2019.

Automatisation et blessures

Amazon a affirmé que l’introduction de la numérisation et de l’automatisation dans le processus de travail améliore la sécurité des travailleurs. Mais il existe des preuves qui suggèrent que ces innovations peuvent en fait contribuer aux blessures dans les entrepôts.

À l’échelle mondiale, Amazon a déployé des centaines de milliers d’unités d’entraînement robotisées dans ses entrepôts ces dernières années. Cela a augmenté la vitesse à laquelle Amazon traite les commandes, mais cela signifie également que les travailleurs humains doivent suivre les machines. Amazon utilise également des programmes numériques pour suivre les mouvements des travailleurs, en gardant les éléments humains et robotiques synchronisés pour maximiser la productivité et l’efficacité.

Cette année, le Royaume-Uni a déjà représenté plus de 10 % de toutes les recherches mondiales du Black Friday en ligne. (Photo de Nathan Stirk/.)

Un ancien responsable des opérations chez Amazon a déclaré à Reveal, une organisation à but non lucratif de journalisme d’investigation, que lorsque les robots ont été introduits, « les attentes de productivité des travailleurs ont plus que doublé ». Les cueilleurs, les travailleurs chargés de saisir et de numériser les articles, ont vu leur objectif passer d’environ 100 articles à 400 articles par heure. Dans une enquête incluant des documents internes d’Amazon, Reveal a découvert que :

Le taux de blessures graves a augmenté de 33 % par rapport à 2016-2019; Au cours de chacune de ces années, les taux les plus élevés de blessures graves se sont produits pendant les semaines du Prime Day et du Cyber ​​Monday ; En 2019, le taux de blessures graves était de 7,7 pour 100 employés, soit près du double du taux moyen pour l’entreposage et le stockage général aux États-Unis ; Le taux de blessures graves dans les entrepôts fonctionnant avec la robotique de 2016 à 2019 était plus de 50 % plus élevé que dans les entrepôts plus anciens fonctionnant sans robotique.

En 2019, un porte-parole d’Amazon a déclaré à Reveal que pendant le Prime Day et la période des fêtes, l’augmentation des blessures est due à l’augmentation du nombre d’employés, mais que le taux moyen de blessures « a historiquement diminué ou est resté stable » pendant ces périodes.

Un an plus tard, un porte-parole de l’entreprise a déclaré à Reveal qu’en 2020, Amazon avait dépensé plus d’un milliard de dollars US (0,75 milliard de livres sterling) en mesures de sécurité liées à la technologie et à la sécurité de Covid-19. Ils ont dit, ‘[Amazon’s] les investissements dans les programmes de formation et d’éducation à la sécurité, dans la technologie et les nouvelles infrastructures de sécurité fonctionnent.

Il a été constaté qu’un rythme de travail plus rapide entraîne généralement un risque accru de troubles musculo-squelettiques et de stress, en particulier lorsque les travailleurs ont un contrôle limité sur leur rythme de travail. Cette découverte remet en question l’idée que la robotique et l’automatisation réduisent les exigences physiques des travailleurs.

En mai 2021, Amazon a lancé un programme de bien-être axé sur l’amélioration de la résilience individuelle des travailleurs grâce à des mesures telles qu’une alimentation saine et la «mécanique corporelle». Nous n’avons vu aucune preuve que les responsables d’Amazon aient envisagé de réduire le taux de travail comme moyen d’améliorer le bien-être des travailleurs.

Il y a moins de preuves sur l’impact de travailler chez Amazon sur la santé mentale. Des articles de presse ont trouvé des exemples d’anxiété, de troubles de l’humeur et de stress.

Organise, un réseau dirigé par des travailleurs comptant plus d’un million de membres, a interrogé les travailleurs des centres de distribution basés au Royaume-Uni et a constaté que 57% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient devenues «beaucoup plus anxieuses» depuis qu’elles ont commencé à travailler chez Amazon. De nombreux rapports ont cité les récits des travailleurs sur le stress d’atteindre les objectifs.

Atteindre les objectifs

Cette pression est systématiquement appliquée par un système automatisé qui menacerait les 10 % des travailleurs les plus pauvres de mesures disciplinaires, classées en fonction de leur productivité par rapport aux objectifs. Cela a été corroboré par les responsables syndicaux que nous avons interrogés du Syndicat des boulangers, de l’alimentation et des travailleurs alliés, qui a représenté les travailleurs de nombreux entrepôts d’Amazon au Royaume-Uni.

Des allégations similaires ont été faites par d’autres publications et comptes directs des travailleurs – se référant parfois aux 5 % les plus bas, parfois aux 10 %. Les travailleurs pourraient être sanctionnés pour avoir pris trop de « congés de travail » ou pour ne pas avoir travaillé à leur « vitesse cible ».

Un travailleur prépare un colis au Rugeley Amazon Fulfillment Center (Photo de Nathan Stirk/.)

The Verge a rapporté que les documents juridiques qu’il avait obtenus montraient qu’Amazon aux États-Unis avait licencié des centaines de travailleurs en un an dans un seul entrepôt pour des raisons liées à leur productivité. Un porte-parole d’Amazon a déclaré à The Verge : « En général, le nombre de licenciements d’employés a diminué au cours des deux dernières années dans cette usine ainsi qu’en Amérique du Nord. »

The Verge cite également Amazon disant que lorsque plus de 75 % des travailleurs atteignent leur objectif, les objectifs sont augmentés. Ainsi, si les travailleurs travaillent trop lentement, ils risquent de perdre leur emploi, mais s’ils travaillent assez rapidement, ils risquent d’être obligés de travailler encore plus vite.

L’un des documents obtenus par The Verge était une lettre signée par un avocat de l’entreprise, confirmant qu’un système automatisé suit les taux de productivité individuelle et génère des avertissements ou des licenciements « sans l’intervention des superviseurs ».

En juin 2021, Amazon US a annoncé qu’il affinait sa politique de congés, ce qui, selon la société, peut être «facilement mal compris». La société a déclaré que le système était principalement destiné à comprendre les problèmes liés aux systèmes opérationnels et « uniquement secondairement à identifier les employés sous-performants ». Amazon a déclaré qu’il s’absenterait en moyenne sur une période de temps plus longue, un changement qui l’aiderait à réaliser la vision d’être «l’endroit le plus sûr de la planète pour travailler».

Implication locale

Au Royaume-Uni, de nombreux entrepôts d’Amazon sont situés dans des collectivités locales plus petites, telles que Cannock Chase, qui abrite le centre de distribution d’Amazon à Rugeley. Les « arrangements de partenariat » ont été considérés par certains comme impliquant que l’autorité locale agit, en fait, en tant qu’agent d’Amazon, par rapport aux tiers faisant des demandes en vertu de la loi sur la liberté de l’information.

Étant donné qu’Amazon sera un important pourvoyeur d’emplois au sein de la zone d’autorité locale, et peut également payer des frais à cette autorité pour la fourniture de conseils, il existe des risques que son rôle dans la réglementation soit compromis.

Le Conseil de Cannock Chase a déclaré que l’accord de partenariat ne compromet en aucune manière leur capacité à réglementer Amazon et n’a pas pour effet que le Conseil de Cannock Chase agisse en tant qu’agent d’Amazon. Il a déclaré que si des demandes d’accès à l’information leur sont adressées, ils sont légalement tenus d’y répondre – et cela ne fait pas partie de l’accord avec Amazon.

Le risque croissant pour le bien-être des employés des centres de distribution d’Amazon appelle à l’action, mais la résolution de ce problème est loin d’être simple.

Les initiatives des travailleurs d’Amazon, des syndicats et des militants pour demander des comptes à l’entreprise doivent faire partie de la solution.

Amazon n’a pas répondu à la demande de commentaires ou de questions détaillées de The Conversation sur ces rapports publics sur les taux de blessures et les conditions de travail.

Par Tom Vickers, maître de conférences en sociologie et animateur du Work Futures Research Group, Nottingham Trent University

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons.

Cliquez ici pour lire l’article original.



PLUS : Au moins 30 personnes arrêtées pour les blocages d’entrepôts d’Extinction Rebellion sur Amazon



PLUS : Les travailleurs humains et robots d’Amazon se préparent à la folie du Black Friday

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();