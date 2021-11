Black Friday Sale de Sephora : économisez gros sur Urban Decay, Clinique et plus

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Amateurs de beauté, c’est le jour que vous attendiez ! La vente Black Friday de Sephora est lancée et vous pouvez économiser sur le maquillage et les soins de la peau indispensables d’Urban Decay, Clinique, Kiehl’s Since 1851 et plus encore. Il y a une tonne de bonnes affaires à faire cette année, et nous ne voulons pas que vous les manquiez.

Par exemple, vous pouvez acquérir la palette de fards à paupières Eternals d’Urban Decay en édition limitée Marvel Studios à 50 % de réduction. Les eye-liners imperméables Glide-On 24/7 qui font partie de la collection ne coûtent également que 11 $ en ce moment. Si vous êtes comme nous et que vous préférez les teintes neutres, vous voudrez peut-être mettre la main sur la palette de fards à paupières Naked3 d’Urban Decay. Pendant le Black Friday, c’est seulement 27$ ! Mais ce ne sont pas les seules bonnes affaires en ce moment.

Nous avons rassemblé quelques-unes de nos offres préférées de la vente Black Friday de Sephora. Découvrez-les ci-dessous. Et n’oubliez pas de vous rendre à la vente du vendredi noir de Sephora pour voir quels autres cadeaux vous pouvez obtenir à prix réduit !