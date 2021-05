Black Fungus aka Mucormycosis: Un médecin explique tout sur l’infection mortelle

La mucormycose n’est pas un champignon noir. Médicalement, les champignons noirs sont un type de levure qui a un pigment de mélanine noire dans les murs.

Ces derniers jours, il y a eu une augmentation de la détection d’une infection fongique rare mais mortelle connue sous le nom de mucormycose ou, plus familièrement, «champignon noir» chez les patients Covid-19. Il apparaît dans la peau et affecte également les poumons et le cerveau. Des cas d’infection ont été signalés dans des États comme le Maharashtra, Delhi, le Gujarat et d’autres. Les médecins traitant des patients atteints de Covid-19 ont signalé les risques possibles de l’avènement de cette nouvelle complication dans la bataille contre la pandémie de coronavirus qui prévaut. Le groupe de travail national pour Covid-19 a publié un avis basé sur les preuves émergentes de l’infection. Alors que l’infection se propage à travers le pays, quelle est la réalité du danger? Est-ce lié à Covid? Dans quelle mesure c’est du battage médiatique? Quelle est la vérité? Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Dr Ravinder Gera, Directeur & HOD, Département ORL, Chirurgie de la tête et du cou, Max Healthcare, Gurugram, répond à ces questions: Extraits:

Qu’est-ce que la mucormycose?



La mucormycose est un champignon commun, présent principalement dans le sol et la végétation en décomposition, mais qui affecte rarement les humains. Nous sommes tous largement exposés à ce champignon au cours de nos activités quotidiennes, mais notre système immunitaire est extrêmement efficace pour prévenir son infection. Cependant, le diabète incontrôlé et l’immunosuppression sont les deux scénarios les plus courants dans lesquels les patients contractent cette infection.

Pourquoi est-il apparu maintenant? Quelle est sa relation avec Covid-19?

Le diabète incontrôlé et l’immunosuppression sont les deux scénarios les plus courants dans lesquels les patients contractent cette infection. Avec un taux de mortalité de 50%, cette infection est à craindre et elle peut multiplier par plusieurs la morbidité du covid 19. L’Inde semble être le seul pays à connaître un énorme pic dans ces cas dans la pandémie de Covid-19. Les causes de cette infection mortelle sont incertaines, mais elles peuvent être liées à des facteurs liés au patient (diabète, utilisation de stéroïdes) et à la virulence du virus (suppression de l’immunité du patient et faible nombre de lymphocytes). Dans la littérature scientifique occidentale, l’association de Covid-19 à la mucormycose est anecdotique et seuls des cas de grappes (moins de 50) ont été signalés à la suite d’une tornade ou d’un tsunami.

Son apparition récente reflète une lacune dans notre système de santé et nos conditions d’hygiène. La plupart des cas de mucormycose suivent un thème commun – tous les patients ont eu Covid 19, ont reçu des stéroïdes, ont eu du diabète ou des sucres non contrôlés pendant le traitement. Leur nombre de lymphocytes est faible, ce qui reflète une immunité compromise. Les stéroïdes administrés trop tôt, trop ou trop longtemps peuvent avoir un effet délétère sur la glycémie et l’immunité, qui prédisposent en outre à la mucormycose.

Dr Ravinder Gera, Directeur & HOD, Département ORL et Chirurgie de la tête et du cou, Max Healthcare, Gurugram

Comment reconnaissez-vous les symptômes?

La détection précoce des symptômes, c’est-à-dire un gonflement des yeux, des douleurs à la mâchoire ou aux dents, un écoulement nasal sanglant, des maux de tête sévères ou des changements visuels comme une vision double ou une cécité soudaine peut aider à un diagnostic précoce et à un traitement rapide.

La mucormycose est connue pour se propager par les vaisseaux sanguins et peut se propager aux poumons, à la peau et au cerveau étonnamment rapidement si elle n’est pas diagnostiquée tôt. L’examen par ORL, ophtalmologiste et l’imagerie par IRM confirme le diagnostic.

Les directives de traitement Covid mettent en garde contre l’utilisation de stéroïdes si la saturation en oxygène du patient est supérieure à 95% à l’air ambiant. L’automédication avec des stéroïdes ou leur utilisation sans les conseils d’un médecin doit être absolument évitée. On ne saurait trop insister sur le fait que la glycémie doit être étroitement surveillée en utilisant un glucomètre à domicile par chaque patient qui prend des stéroïdes dans le traitement de Covid-19. D’autres facteurs qui contribuent à la formation de champignons noirs sont des taux sanguins élevés de ferritine dus à une infection au covid 19, la nécessité d’une dialyse et une immunosuppression prolongée par un médicament inhibiteur de l’IL6.

Quels sont les mythes sur la mucormycose?

La mucormycose n’est pas un champignon noir. Médicalement, les champignons noirs sont un type de levure qui contient un pigment de mélanine noire dans les murs. La mucormycose provoque un noircissement des tissus en dévitalisant son approvisionnement en sang et cette apparence noire a été signalée à tort comme un champignon noir par les médias.

Il n’y a aucune preuve scientifique que les tuyaux d’oxygène, l’alimentation en oxygène ou l’humidificateur soient responsables de sa propagation ou de son origine. Contrairement à Covid-19, il n’est pas contagieux et ne se propage pas d’une personne à l’autre. Tous les patients Covid n’y sont pas sensibles et il est extrêmement rare chez les patients Covid qui n’ont pas reçu de stéroïdes et / ou ont eu leur diabète sous contrôle parfait.

Quel est le coût du traitement?

Le fardeau du traitement des patients atteints de mucormycose est énorme. Ils nécessitent généralement plusieurs chirurgies qui peuvent avoir une morbidité élevée. L’ablation de l’œil peut rendre les patients aveugles. Si un champignon a envahi le cerveau, il a 80% de chances de mourir (mucormycose cérébrale chez le rhinocéros). Les patients ont souvent besoin de précieuses ressources de soins intensifs et de lits de ventilation après la chirurgie.

Le coût du traitement antifongique quotidien et des antibiotiques peut varier de 20 000 à 40 000 INR par jour et le traitement se poursuivrait à l’hôpital pendant au moins deux à trois semaines après la chirurgie. Les patients ont également besoin d’une approche multidisciplinaire qui peut ne pas être disponible à tous les endroits et un traitement sous-optimal qui en résulte peut entraîner une plus grande morbidité.

Que faut-il faire pour prévenir la mucormycose?

L’accent doit être mis sur la prévention de la mucormycose. Les stratégies préventives doivent être intégrées de pair avec le traitement de Covid. De bons soins du diabète et du prédiabète sont essentiels pour éviter de contracter l’infection.

La vaccination pour réduire la gravité du covid évite le besoin de stéroïdes. Un bon contrôle glycémique pendant l’infection Covid-19, en limitant les stéroïdes aux seuls patients hypoxiques et cela aussi avec une surveillance stricte du sucre, est important. Dans la phase de récupération de Covid, une surveillance active des symptômes et un examen par un spécialiste ORL peuvent grandement contribuer à la prévention ou au traitement précoce de la mucormycose.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.