Black Fungus Horror : une maladie mortelle détectée en Amérique du Sud au milieu des craintes d’une nouvelle pandémie | Monde | Nouvelles

Les deux pays d’Amérique du Sud ont signalé chacun un cas d’infection fongique mortelle, qui porte le nom scientifique de mucormycose. L’infection très rare est causée par l’exposition à la moisissure mucor et affecte normalement les personnes dont le système immunitaire est gravement compromis, comme les diabétiques et les personnes atteintes du VIH/sida. Cependant, l’Inde a connu une explosion de cas chez des patients se remettant de Covid-19.

La mucormycose affecte les sinus, le cerveau et les poumons et a un taux de mortalité de 50 pour cent – si elle n’est pas traitée tôt.

Des scientifiques uruguayens ont découvert la semaine dernière un cas de « champignon noir » chez un homme de 50 ans en convalescence du Covid.

Un communiqué publié cette semaine par la Société chilienne d’infectologie a déclaré: “Des cas d’infections fongiques ont été détectés depuis le début de la pandémie mais la fréquence a augmenté et les cas graves ont augmenté.”

Les médecins indiens ont eu du mal à faire face à un afflux sans précédent de patients souffrant de la maladie mortelle au cours du mois dernier.

Normalement, ils ne verraient que trois à quatre cas par an, mais certains doivent maintenant traiter cinq à six nouveaux patients par jour.

Le Dr Arvinder Singh Soin, un médecin indien de premier plan à Delhi, a récemment tweeté : “Nous avons vu plus de cas de champignons noirs au cours de la semaine dernière que nous n’en traitons normalement en deux ans.”

LIRE LA SUITE: Champignon noir: les médecins affirment que l’infection est «plus difficile que Covid»

Certains stéroïdes se sont avérés efficaces pour traiter les personnes présentant des symptômes avancés de Covid.

Ils réduisent l’inflammation dans les poumons et empêchent le système immunitaire de s’emballer lors de la lutte contre le virus.

Cependant, les stéroïdes peuvent réduire l’immunité et augmenter la glycémie chez les patients Covid diabétiques et non diabétiques.

Les médecins indiens pensent que cette baisse de l’immunité pourrait déclencher la flambée des cas de mucormycose.