Black Fungus – Un monde épidémique face à cette pandémie de Covid 19

Le champignon noir ou mucormycose est une maladie considérée comme distincte de Corona. L’infection par le champignon noir est actuellement plus observée chez les patients souffrant de Covid 19 avec des maladies comme le VIH/SIDA, le diabète et le cancer mellitus. Il s’agit d’une infection fongique superficielle observée aux stades initiaux mais ayant une issue fatale en un temps beaucoup plus court.

Selon les rapports officiels, plus de 3 000 décès ont été signalés à ce jour en Inde en raison du champignon noir.

Le champignon noir est également scientifiquement appelé mucormycose. Il s’agit d’une infection grave et rare causée par un groupe de moisissures appelées Mucormycètes. Selon la dernière estimation, 90 personnes sont décédées à cause du champignon noir dans le Maharashtra. Il y a quatre autres cas de champignons blancs signalés qui ont affecté des États comme le Bihar. Peu de gouvernements d’État ont annoncé que le champignon noir était une épidémie dans leurs États.

On le trouve abondamment dans l’environnement, comme le sol, les matières organiques en décomposition comme les feuilles, ou le compost ou les tas. Il affecte les zones où l’air peut être inhalé, comme le nez, les sinus et les poumons. La cause la plus importante de la montée du champignon noir est le mauvais contrôle du diabète. C’est la maladie la plus rare qui existe depuis des décennies, mais elle a un impact sur les conditions de santé comme une greffe d’organe, les patients atteints du VIH et d’autres problèmes de santé qui réduit considérablement le système immunitaire en raison de l’utilisation de stéroïdes.

L’infection pénètre par les plaies de la peau et affecte les sinus, dans les cas graves, affecte les yeux et le cerveau. La montée de la Mucormycose dans ce Covid 19 a en quelque sorte rendu les patients impatients face à la propagation actuelle de l’épidémie. Ceci est répandu dans tant de domaines. L’utilisation accrue de stéroïdes comme la dexaméthasone chez les patients diabétiques attire cette infection dans certains cas.

En bref, avec une faible immunité, la condition devrait vous affecter. Tous ne sont pas prédisposés à la maladie du champignon noir. Il existe une thérapie aux stéroïdes non contrôlée et non supervisée qui aggrave la situation et ne présente aucun risque pour les patients. Si le système immunitaire du patient est affaibli à cause d’une greffe ou si ceux qui ont subi une greffe sont essentiellement sous immunosuppresseur ou sous ventilateur pendant une longue période, alors le facteur de risque est beaucoup plus élevé.

Les symptômes du champignon noir sont un écoulement nasal excessif, un gonflement et une douleur dans les yeux, une perte des paupières et une vision floue, des taches sombres autour du nez et une vision complètement disparue.

Les médecins ont signalé que les patients sont venus à l’hôpital avec des symptômes chroniques comme ceux-ci. La propagation de l’infection par le champignon noir est assez rapide. La vue est perdue en peu de temps une fois que la maladie a été atteinte. Certains patients doivent l’enlever par chirurgie car il se propageait dans les yeux et le cerveau. Dans certains cas, les deux yeux du patient sont retirés et les mâchoires de certains sont infectées. Elle est principalement due à l’effet de l’infection par le champignon noir chez les patients post-Covid.

Pourquoi les patients Covid sont-ils touchés ?

Le champignon noir est détecté parmi les patients qui se sont remis de Covid 19. Ces patients ont subi une oxygénothérapie en soins intensifs, où l’humidificateur est utilisé. Il est sujet à une infection fongique due à l’exposition à l’humidité.

Comment le champignon noir affecte-t-il les patients?

Le champignon noir commence à se manifester sous la forme d’une infection cutanée dans les poches d’air. Elle affecte principalement le front, le nez, entre les yeux et les dents – les pommettes. Si le nez est impliqué, le premier symptôme d’avertissement est une infection de sinusite chronique. Il affecte lentement les yeux, les poumons et se propage même au cerveau. Un noircissement de la zone, une décoloration près de la zone du nez, une vision floue, des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires et une toux sanglante sont très fréquents. Le noircissement ou la décoloration se produit en raison de la nécrose des tissus.

Dans le rétablissement des patients Covid 19, il est répandu comme suit :

1 : Mucormycose cérébrale en orbite rhinocéros (ROCM)

Il est communément appelé zygomycose orbitale. Les organes comme le nez, les yeux et le cerveau y sont impliqués. Les premiers symptômes observés dans ce cas sont une perte de vision, un ptosis, une diplopie et une ophtalmoplégie externe. Si l’infection n’est pas traitée, ce ROCM peut évoluer systématiquement vers une perte de vision aiguë. Il y a un mal de tête sévère.

2 : Mucormycose pulmonaire

C’est l’infection fongique la plus rare que l’on rencontre souvent chez les patients immunodéprimés. Le champignon se développe délibérément sur les aliments en décomposition, le sol et les excréments d’animaux. Les patients qui ont inhalé la maladie par les pores sont infectés. Les patients post-Covid suivent une oxygénothérapie aux soins intensifs. L’utilisation de l’humidificateur est très sujette à la propagation de cette infection fongique. L’exposition à l’humidité est l’une des principales raisons de la propagation de la maladie.

3: Mucormycose cutanée

Dans ce cas, la peau est principalement concernée. Il est observé chez les patients diabétiques mal contrôlés et les individus qui souffrent d’immunosuppression. Elle se développe principalement par inoculation directe par traumatisme.

Comment le champignon noir est-il diagnostiqué?

Dans la biopsie, un petit échantillon du tissu affecté est analysé en laboratoire et la preuve de mucormycose sous le processus de culture fongique ou de microscope. Le modèle fluide de l’écoulement nasal et du flegme de la sinusite infectée est également testé pour confirmation.

Comment prévenir le champignon noir?

La prévention du champignon noir nécessite un niveau de contrôle. Les patients qui se remettent du Corona doivent être testés à temps pour que le pourcentage de sucre dans le sang reste précis. La prévention de cette infection est possible si les médecins peuvent injecter les stéroïdes aux patients à temps. Il est essentiel de donner la bonne dose de stéroïdes car le patient est indemne de Covid. Le maintien de l’hygiène personnelle et publique est crucial. Ne prenez jamais de stéroïdes à moins qu’un médecin n’ait été consulté sur un médicament spécifique.

Le champignon noir affecte principalement ceux qui ont un système immunitaire déficient. Même si vous ressentez le moindre des symptômes, consultez immédiatement un médecin. Portez un masque lorsque vous vous aventurez dans les jardins, les endroits poussiéreux et même les zones à ordures. Portez des vêtements qui n’exposent pas beaucoup votre peau à l’environnement. Soyez le moins exposé possible. Portez un masque et séchez-le au soleil.

