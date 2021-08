Black Girl Songbook : Bande-annonce de la saison 2

Bienvenue dans Black Girl Songbook, Saison 2. L’auteur, journaliste et animateur Danyel Smith est de retour avec une autre saison dédiée à la célébration du génie des femmes noires dans la musique. Cette saison, nous célébrerons la vie d’Aaliyah, le meilleur travail de Beyoncé et la carrière de patron de Rihanna, et bien plus encore. Vous pouvez également vous attendre à plus de profils et de conversations approfondies avec des auteurs-compositeurs, chorégraphes, producteurs et artistes, ainsi qu’à des histoires personnelles de Danyel. En plus d’une grande narration, Black Girl Songbook jouera les chansons d’artistes noires qui façonnent notre monde dans son intégralité. À partir du 25 août et tous les mercredis par la suite, Black Girl Songbook est l’endroit où vous entendrez et sentirez les femmes noires de la musique recevoir le crédit qui leur revient. Vous pouvez écouter chaque épisode gratuitement, exclusivement sur Spotify.

