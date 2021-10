Black Girl Songbook Hotline Partie 2

Certaines choses sont si belles qu’il faut les faire deux fois ! Cette semaine, Danyel Smith est de retour avec le deuxième volet de la hotline Black Girl Songbook pour répondre directement aux questions de nos auditeurs. Elle parle de la genèse de sa carrière de journaliste et de sa mixtape ultime avec des artistes d’aujourd’hui pour elle-même de 25 ans, et elle jaillit du génie de l’une de ses préférées de tous les temps, Erykah Badu. De plus, elle laisse tomber des pierres précieuses et des histoires de ses jours chez Vibe.

Hôte : Danyel Smith

Invités : auditeurs de Black Girl Songbook

Producteurs : Trudy Joseph et Donnie Beacham

Réservation invité : Allyson Turner

Consultant en histoire : Taj Rani

Conception sonore : DJ Steve Porter

Supervision de la production : Tunde St. Matthieu-Daniel

