Black Guns Matter lance une nouvelle tournée dans 50 États – RedState ⋆ .

in

Black Guns Matter prévoit de lancer une tournée nationale pour promouvoir la possession responsable d’armes à feu dans les zones à prédominance minoritaire. L’organisation cherche à diffuser son message en faveur du deuxième amendement et à éduquer les gens sur les armes à feu et la sécurité.

L’organisation organise des séminaires principalement dans les centres-villes pour former les participants à l’utilisation des armes à feu et à la sécurité. Le co-fondateur de Black Guns Matter, le Maj Touré a eu l’idée de ce type d’organisation lorsqu’il a constamment vu des Noirs américains avoir des ennuis avec la loi pour possession illégale d’une arme à feu. En 2019, il m’a raconté comment il voyagerait à travers le pays en tant qu’artiste hip-hop et entendrait des histoires de personnes arrêtées pour avoir enfreint les lois sur les armes à feu.

Il a dit:

Donc, en voyageant avec de la musique avant de faire ce travail, j’aurais eu ces expériences avec tant de gars, et je me suis dit “putain, ces mecs manquent juste d’informations”.

Maintenant, Touré prévoit de reprendre l’opération sur la route et cherche à lever au moins 1 million de dollars pour financer cette entreprise et d’autres. Il souhaite également acheter un immeuble pour y donner ses cours. Il a déclaré à RedState :

Lorsque nous aurons atteint l’objectif, nous donnerons cet argent pour acheter un bâtiment afin que TOUS nos cours sur la sécurité des armes à feu et la résolution des conflits soient gratuits pour tous POUR TOUJOURS.

Touré discute de ses plans pour une tournée dans la vidéo ci-dessous.

Une partie des activités de l’organisation consiste à éduquer les personnes vivant dans des zones peuplées par des minorités sur la façon d’obtenir légalement une arme à feu afin qu’elles n’enfreignent pas la loi.

La US Sentencing Commission a signalé que 51,2 % des personnes accusées de possession illégale d’une arme à feu en 2012 étaient noires. Toutes ces personnes n’étaient pas impliquées dans des activités néfastes – elles possédaient une arme à feu pour se protéger.

De nombreuses villes à prédominance noire sont soumises à des lois strictes sur le contrôle des armes à feu, ce qui rend l’obtention d’armes à feu disproportionnellement plus difficile pour les Noirs américains. Bon nombre des frais et des obstacles mis en place créent davantage de défis pour les Afro-Américains qui souhaitent devenir propriétaires d’armes à feu légalement. C’est pour cela, et pour plusieurs autres raisons, que Touré soutient que « tout contrôle des armes à feu est raciste ».

Une fois que Black Guns Matter aura atteint son objectif de collecte de fonds, il pourra continuer son travail dans les villes qui en ont le plus besoin. Si vous souhaitez soutenir le travail de l’organisation, vous pouvez le faire ici.