Black in Animation Awards Show est prévu pour le 14 novembre en ligne – Estelle sera l’hôte

*LOS ANGELES, CA – Black Women Animate (BWA Studios) accueillera la deuxième édition Black in Animation Awards Spectacle.

Cette initiative continuera d’honorer les Noirs dans l’animation qui ont et qui ouvrent actuellement la voie à ce secteur de l’industrie du divertissement.

Cette remise de prix sera l’événement de clôture du quatrième événement de formation annuel BWA Studios Boot Camp le 14 novembre 2021 à 17 h 00 HNP / 20 h 00 HNE. Les participants peuvent regarder virtuellement le Black in Animation Awards Show et peuvent s’inscrire pour regarder le spectacle et participer au Boot Camp de BWA Studios via https://www.bwabootcamp.com/.

Le thème de l’événement de cette année est « Levez-vous pendant que nous grimpons ». Les lauréats de cette année incluent Jay Francis, vice-président, Séries actuelles et diversité, Disney Television Animation (prix Trailblazer) ; Mounia Aram, fondatrice et présidente de Mounia Aram Company (Prix de l’innovateur culturel), Tiffany Ford, dessinatrice et illustratrice, et scénariste pour Craig of the Creek (Prix Next Gen) ; Dan Haskett, animateur vétéran (prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations); Thandiwe Mlauli, fondateur et PDG de Studio Yezi (prix international) ; et Laurence Ralph, cinéaste indépendant et professeur d’anthropologie à l’Université de Princeton (Prix Spotlight Impact Social). Le Rising Star Award sera annoncé lors de la remise des prix.

Les lauréats ont été sélectionnés par le comité de nomination des prix, qui comprenait des vétérans de l’industrie et des dirigeants de la communauté : Camille Eden (VP du recrutement et du développement des talents, Nickelodeon), Nicole Rivera (vice-présidente, développement de la série originale, Cartoon Network), Lynne Southerland (directrice/Showrunner ), Sidney Clifton (EP, Jim Henson & Deluxe Animation, producteur superviseur, BWA Studios), Carl Reed (président, Lion Forge Animation), Jinko Gotoh (producteur, Netflix) et Marlon West (responsable des effets, Disney).

Estelle, lauréate d’un Grammy Award

L’émission sera à nouveau animée par l’artiste primée aux Grammy Awards Estelle.

« Après le succès de l’année dernière, nous voulions continuer à honorer et à reconnaître les légendes noires de l’animation », ont déclaré Taylor K. Shaw, fondateur et PDG de BWA Studios, et JLove Calderón, associé fondateur et directeur. « C’est de là que vient le thème de cette année ; alors que Black Folx continue de jouer un rôle incroyable dans l’industrie de l’animation, il crée un espace pour les générations à venir. Nous voulons continuer à célébrer cela lors de notre cérémonie de remise des prix Black in Animation, tout en offrant au public un accès direct à des outils dans lesquels ils peuvent également exceller dans notre industrie lors de notre événement Boot Camp.

Le quatrième Boot Camp annuel de BWA Studios est un événement virtuel gratuit de deux jours qui se déroulera à partir de novembre 13014, 2021. Il comprend des ateliers intensifs et des panels perspicaces mettant en vedette des experts de l’industrie et des gourous de l’animation de Cartoon Network Studios, Nickelodeon, Netflix, Titmouse, Inspire Justice, Disney TVA, Illumination, 9 Story, Pixar, Wayfarer, Belong et MTV Studios. Le BWA Boot Camp and Awards Show est produit par BWA Studios en partenariat avec A Wynn Wynn Productions et West Peek Productions

À propos de Black Women Animate (BWA Studios)

Black Women Animate (BWA Studios) est une maison d’animation qui crée et produit des programmes pour la diffusion, le câble, les réseaux de streaming, les plateformes numériques et les événements en direct. En tant que studio appartenant à des femmes noires, BWA renforce l’équité dans l’industrie de l’animation en embauchant consciemment des femmes noires, des femmes de couleur et des POC non binaires.

