‘Black-ish’ renouvelé pour la 8e et dernière saison à ABC ⋆ .

La comédie révolutionnaire d’ABC, Black-ish, se prépare à prendre sa dernière révérence alors que le réseau a renouvelé la série pour une huitième et dernière saison.

Actuellement, dans sa septième saison, Black-ish a fait ses débuts en 2014 et a eu un impact profond depuis. Dans une déclaration aux fans via Instagram, le créateur Kenya Barris a déclaré à propos de la nouvelle: «À TOUS les gens dans le monde, j’aime, honore, respecte et prends soin de lui, c’est à la fois excitant et doux-amer de partager ce black-ish RENOUVELÉ par ABC pour sa HUITIÈME … et SAISON FINALE. “

«De nos jours, il est rare de pouvoir décider de la fin de votre émission, et nous sommes reconnaissants avec ABC de pouvoir faire de cette dernière saison exactement ce que nous espérions – et de le faire avec la distribution entière et INCROYABLEMENT STELLAIRE revient pour clore ce chapitre avec nous de la bonne manière!

À travers le prisme de la famille Johnson, Black-ish a mis en lumière les événements actuels, notamment la pandémie mondiale, le vote, le racisme systémique et le mouvement pour la justice sociale et l’égalité. La série découle du désir d’un homme d’établir un sentiment d’identité culturelle.

Exécutif produit par Barris, Courtney Lilly, Laura Gutin Peterson, Anthony Anderson, Laurence Fishburne, Helen Sugland, E. Brian Dobbins et Michael Petok, Black-ish a engendré deux retombées au cours de sa course avec ABC’s mixed-ish et Freeform’s grow-ish . La série met en vedette Anthony Anderson, Tracee Ellis Ross, Yara Shahidi, Marcus Scribner, Marsai Martin, Miles Brown, Jenifer Lewis et Laurence Fishburne, entre autres.

La saison 7 se termine le 18 mai avec un épisode spécial mettant en vedette Boyz II Men. Restez à l’écoute pour plus de détails sur la dernière saison de l’émission.

Noirâtre, Finale de la saison 7, mardi 18 mai, 9 / 8c, ABC