“Black Island” est un nouveau thriller mystérieux captivant sur Netflix • .

Nous avons déjà beaucoup écrit sur le succès que Netflix a eu ces derniers temps avec le contenu du genre horreur. Pour l’un des derniers exemples, consultez notre article de plus tôt vendredi, sur un nouveau film d’horreur démoniaque sur le streamer qui a réussi à obtenir un score parfait pour Rotten Tomatoes. Pendant ce temps, Netflix a également connu un succès similaire avec quelques nouveaux titres dans un genre adjacent. Parmi les thrillers récemment ajoutés qui ont grimpé en flèche dans le Top 10 de Netflix, citons Sécurité, dans lequel Marco D’Amore joue un expert en sécurité à domicile dans la station balnéaire italienne de Forte dei Marmi. Un autre est l’île noire nouvellement ajoutée – sur les secrets d’une île apparemment paisible qui menacent de submerger un élève orphelin qui se rapproche trop d’un nouvel enseignant.

Black Island – maintenant en streaming sur Netflix

“Après la mort tragique de ses parents”, lit-on dans le synopsis de presse de Netflix. « Jonas, diplômé du secondaire, vit sur une île de la mer du Nord avec son grand-père. C’est un temps de départ, le temps du premier grand amour. L’arrivée de la nouvelle et jeune professeur d’allemand Helena bouleverse complètement la vie de Jonas. Elle reconnaît et encourage son talent d’écrivain et utilise cette confiance naissante pour établir une relation intime avec lui.

N’oubliez pas, cependant, qu’il s’agit d’un thriller. En tant que tel, Jonas n’a aucune idée qu’Helena poursuit en fait un plan mortel. “Black Island est un thriller à plusieurs niveaux qui raconte la relation désastreuse entre un élève et son professeur”, poursuit Netflix.

Selon les dernières données en streaming de Reelgood, Black Island était en fait le film n°2 sur Netflix pour la semaine se terminant le 24 août. Un autre thriller, qui parle de notre point ci-dessus, a atteint la première place. Ce serait Sweet Girl, le titre bourré d’action dirigé par Jason Momoa sur un père dévasté qui veut qu’une société pharmaceutique soit punie pour la mort de sa femme.

Pour compléter le Top 3 de la liste de Reelgood des films Netflix les plus regardés de la semaine est un autre thriller. Il s’agit de Beckett, avec John David Washington et Alicia Vikander, dans lequel Washington incarne un Américain en fuite des autorités grecques.

Réaction

Le casting de Black Island, quant à lui, comprend Philip Froissant, Alice Dwyer et Hanns Zischler. D’après une critique de l’équipe de Decider : « Les thrillers à combustion lente peuvent être profondément troublants et divertissants, mais je ne suis pas sûr que Black Island mérite ce titre. C’est certainement lent, mais il n’y a pas vraiment de chaleur qui maintient les choses en place, nous poussant à un certain endroit. Au moment où nous apprenons la vérité sur ce qui se passe réellement, il ne reste que quelques minutes dans le film, ce qui rend tout le drame qui se déroule à la fin incroyablement précipité.

Tout le monde n’a pas ressenti ça, cependant. Ci-dessous, vous trouverez quelques réactions de téléspectateurs qui ont partagé leurs réflexions sur Twitter :

Netflix août Île noire – 8/10

Conséquences – 6/10

Fille douce – 6/10

L’Essaim – (geli) 4/10 pic.twitter.com/IAlux9W6G2 – maria (@MariaFarlina) 27 août 2021

‘Black Island’ sur netflix était fou 10/10 – B (@___bmh) 21 août 2021