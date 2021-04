Black Knight: Ritchie Blackmore en 20 chansons

L’un des plus grands guitaristes du monde, né le 14 avril 1945, est un sujet méritant des honneurs de notre playlist. uDiscover Music présente Ritchie Blackmore en 20 chansons.

Bien sûr, il vous faudrait cinq fois ce nombre pour rendre pleinement justice à la contribution du virtuose de la guitare anglaise au rock britannique. D’autant que son accompagnateur d’enregistrement s’étend désormais sur plus de 55 ans. Mais nous avons compilé un instantané de 94 minutes qui englobe ses premières sessions, son travail avec les gammes Mk I, Mk II et Mk III de Violet foncé, et les autres groupes acclamés qu’il a formés, arc-en-ciel et Blackmore’s Night.

Richard Hugh Blackmore est né à Weston-Super-Mare et a grandi à Heston dans le Middlesex. Il a d’abord joué sa propre guitare à seulement neuf ou dix ans, lorsque son père lui a acheté son premier modèle. Au début des années 1960, à peine 16 ans, Ritchie jouait au célèbre café-bar Two I’s à Soho, à Londres, et avec des groupes comme les Dominators, les Satellites, Mike Dee & the Jaywalkers et les Condors.

Nourri par Joe Meek

En 1962, Blackmore a eu son premier sort avec Screaming Lord Sutch and the Savages. C’était juste avant qu’il ne prenne le rôle principal de guitare dans les Outlaws, qui mettait également en vedette le bassiste Chas Hodges, plus tard du duo toujours populaire Chas & Dave. Sous la direction immédiatement distinctive de producteur Joe Meek, ils ont sorti leur propre single «Return of the Outlaws», qui débute notre playlist, en février 1963.

Les Outlaws ont également soutenu de nombreux autres artistes de Meek. Ceux-ci comprenaient Glenda Collins, John Leyton, Jess Conrad, Burr Bailey, Gunilla Thorne et, peut-être plus particulièrement, Heinz. Son 1963 Eddie Cochran le hit hommage «Just Like Eddie» présente les contributions de Blackmore. Puis en 1965, le propre nom de Ritchie était sur un label d’Oriole, avec «Getaway», crédité au Ritchie Blackmore Orchestra.

Le milieu des années 1960 a vu Blackmore en demande pour des sessions et des concerts partout. Il a joué dans les Trois Mousquetaires, comme l’un des croisés derrière Neil Christian, dans le voyage pour Ricky Maocchi et, comme l’un des sauvages, pour Jerry Lee Lewis, rien de moins. Sur le disque, il a soutenu Christian et, entre autres, Ronnie Jones, dans une line-up qui comprenait également Hodges et futurs anciens du studio et Pierres qui roulent sideman Nicky Hopkins.

Blackmore Rocks

Alors qu’un son rock plus dur devenait à la mode à la fin des années 1960, Blackmore travaillait avec des groupes tels que Sun Dragon et Boz. Ce groupe était dirigé par Boz Burrell, plus tard membre de Bad Company, et présentait non seulement Hodges, mais Jon Lord aux claviers et Ian Paice à la batterie. Nous présentons «Down In The Flood», la face B de leur version unique de 1968 de «I Shall Be Released». Sa saveur R&B des années 1960 est donnée à la puissance rock contemporaine par les lignes fluides de Blackmore.

Cela mène, bien sûr, à Deep Purple, dont le line-up Mk I est marqué par “Why Didn’t Rosemary?”, Un favori fréquent des fans de leur album Deep Purple de 1969. Aussi, par leur version à succès américain de Neil Diamond“Kentucky Woman”, extrait du deuxième album de Purple, The Book Of Taliesyn.

Solo préféré des fans de Purple

Alors que la liste de lecture célèbre le meilleur jeu de Blackmore, plutôt que nécessairement ses best-sellers, nous ne pouvions pas omettre le grand succès de Purple de 1970, «Black Night». De l’album classique In Rock de cette année vient l’épopée «Child In Time». Cela a été voté lors d’un sondage effectué en 2005 par les abonnés du deep-purple.net site Web pour contenir leur solo préféré de Blackmore de tous.

«Pictures Of Home», tiré d’un autre album de Purple, Machine Head, est une autre performance très appréciée des passionnés. Il en va de même pour son affichage en direct sur «Highway Star», tiré de l’un des grands albums de concerts de rock, Made In Japan. On se souvient de la gamme Mk III Purple avec «Burn» de 1974. Puis, momentanément, le guitariste est entré dans un nouveau chapitre de sa carrière avec Rainbow.

«Stargazer», de leur deuxième album Rising in 1976, est l’un des solos les plus vénérés de Ritchie. Les années Rainbow sont également marquées par la chanson titre dynamique de Long Live Rock ‘n’ Roll et le single à succès «Since You’ve Been Gone». Le line-up réuni Purple Mk II comprend la chanson titre des années 1984 Parfaits inconnus et “Wasted Sunsets” de cet album. La suite de 1987, The House Of Blue Light, propose «The Spanish Archer».

Blackmore’s Night, le groupe formé par Ritchie en 1997 avec la chanteuse Candice Night, a jusqu’à présent sorti pas moins de 11 albums studio et trois sets live. La chanson titre de 2001’s Fires At Midnight, avec ses saveurs orientales, présente à la fois la voix de Night et, à partir de cinq minutes environ, un autre solo aveuglant de Blackmore.

Suivez la playlist Rock Icons.