Black Label Society a enregistré 30 chansons pour le prochain album; Sortie de novembre prévue

SOCIÉTÉ BLACK LABEL chef Zakk Wylde a parlé à Fusion de Detroit WRIF radio sur l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi du groupe “Grimmest Hits”, qui a été publié en janvier 2018 via Divertissement un (eOne). “Étaient en [my home studio] Vatican noir à l’heure actuelle,” Zakk dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Nous travaillons juste sur le nouveau record – nouveau ÉTIQUETTE NOIRE beignets de pays aromatisés pour le prochain album.

“Pendant le COVID, évidemment, [we worked on] les [recently released] ‘Aucun plus noir’ coffret, et puis nous avons également suivi une trentaine de chansons », a-t-il poursuivi.« Nous avons donc ça. Nous mettons juste la touche finale à certaines choses en ce moment. Nous allons maîtriser cela dans un petit moment. Donc, il sortira probablement en novembre. “

Wylde aussi parlé de SOCIÉTÉ BLACK LABELplans de tournée de pour les mois à venir, en disant: “Je suppose que nous faisons [the] Sturgis [motorcycle rally] avec ÉTIQUETTE NOIRE. C’est en août. Et puis en tout octobre et novembre, nous allons faire le tour des États-Unis. Et puis nous faisons un ÉTIQUETTE NOIRE Noël-nouvel an, et nous nous retrouvons avec le chapitre de l’Arizona. C’est ce qui est à l’ordre du jour pour le moment. J’espère que tout le monde a le coup et que nous pourrons tous revenir à la normale et que nous pourrons recommencer à faire des tournées. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il était en train de “jones” pour revenir sur scène après avoir été absent de la route pendant si longtemps, Wylde a dit: “En d’autres termes: depuis plus de 20 ans, le plus long que je suis resté à la maison était probablement peut-être deux semaines. Donc, la pause COVID, j’ai aimé passer du temps avec les enfants. Et je ne le ferais pas. échanger ma situation contre n’importe quoi. J’adore faire des tournées. J’adore déployer et voir notre ÉTIQUETTE NOIRE famille partout, roulant avec Ozz, Alors mon ‘Gen Axe’ frères, puis quand nous faisons le truc «Experience Hendrix». Je suis toujours en tournée – que ce soit avec Ozz, ÉTIQUETTE NOIRE, ZAKK SABBATH, ‘Génération Axe’, ‘Découvrez Hendrix’. Je suis généralement à la maison depuis moins de deux semaines [before] Je reprends la route avec autre chose. Je l’aime. Tous les soirs je monte sur scène, j’attends ça avec impatience. C’est le plus long que je suis à la maison depuis plus de 20 ans.

Il a poursuivi: “Une fois que la mouture recommencera à rouler, je pense que beaucoup de gens vont dire” Wow. Vous vous souvenez de 2020? C’était plutôt sympa. ” Je dis ça comme ça, [it’s nice] être à la maison avec votre famille et avant que le grind ne recommence et qu’il n’y ait plus de pause. J’apprécie chaque seconde jusqu’à ce que nous commencions à rouler. “

le “Aucun plus noir” coffret, contenant des versions remasterisées des 12 SOCIÉTÉ BLACK LABEL enregistrements studio originaux sur vinyle couleur magnifique, sont sortis en avril. Le coffret est livré avec un livre photo relié de 32 pages, SOCIÉTÉ BLACK LABELcarrière légendaire de. Il arrive dans une boîte de collection indestructible en relief noir sur noir. Il comprend “La chanson n’est pas la même II”, avec des versions retravaillées des chansons originales.

Avant la pandémie de coronavirus, SOCIÉTÉ BLACK LABEL a passé quelques années en tournée pour soutenir “Grimmest Hits”.

Le groupe a célébré le 20e anniversaire de son premier album, “Sonic Brew”, en 2019.

Zakk a été le guitariste à répétition depuis Ozzy Osbourne depuis 1987, bien qu’il n’apparaisse pas sur le dernier LP du légendaire chanteur de heavy metal, “Homme ordinaire”.

SOCIÉTÉ BLACK LABEL est:

Zakk Wylde – Voix / Guitare



John “JD” DeServio – Basse



Dario Lorina – Guitare



Jeff Fabb – Tambours



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).