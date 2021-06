Black Label Society annonce une tournée américaine à l’automne 2021 avec nécrologie et broche

SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE entreprendra une tournée aux États-Unis cet automne. Le soutien sur le trek viendra de NÉCROLOGIE et DENT. Les billets seront mis en vente le vendredi 11 juin.

Les dates sont les suivantes :

01 octobre – Sacramento, Californie – As de pique



02 octobre – Ventura, Californie – Le Majestic Ventura Theatre



04 octobre – Boise, ID – Knitting Factory [Boise]



05 octobre – Spokane, WA – Knitting Factory [Spokane]



07 oct. – Seattle, WA – Showbox SoDo



08 oct. – Portland, OR – Roseland Theatre



12 octobre – West Des Moines, IA – Salle de bal Val Air



13 octobre – Lincoln, NE – Théâtre Bourbon



15 octobre – Bowler, WI – North Star Mohican Casino Resort



16 octobre – Milwaukee, WI – The Rave / Eagles Club



17 octobre – Chicago, Illinois – House of Blues Chicago



18 octobre – Minneapolis, MN – The Fillmore Minneapolis



19 octobre – Kansas City, MO – Uptown Theatre



21 octobre – Biloxi, MS – Hard Rock Hotel & Casino Biloxi



22 octobre – Athènes, Géorgie – Georgia Theatre



23 octobre – Dothan, AL – L’usine



24 octobre – Lake Buena Vista, Floride – House of Blues Orlando



26 octobre – Ft. Lauderdale, Floride – Révolution en direct



28 octobre – Huntsville, AL – Mars Music Hall



29 octobre – Asheville, Caroline du Nord – La peau d’orange



30 octobre – Cincinnati, OH – Bogart’s



31 octobre – Nashville, TN – Marathon Music Works



02 novembre – Philadelphie, Pennsylvanie – Franklin Music Hall



04 novembre – Worcester, MA – Worcester Palladium



05 novembre – Albany, NY – Empire Live



06 novembre – Stroudsburg, PA – Théâtre Sherman



07 novembre – New York, NY – Irving Plaza



09 novembre – Hartford, CT – Le Webster



10 novembre – Montclair, NJ – The Wellmont Theatre



11 novembre – Rochester, NY – Main Street Armory



13 novembre – Sault Ste. Marie, MI – Kewadin Casinos – Sault Ste. Marie



14 novembre – Détroit, MI – The Fillmore Detroit



15 novembre – Cleveland, OH – House of Blues Cleveland



16 novembre – Fort Wayne, IN – Piere’s



18 novembre – Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom



19 novembre – San Antonio, Texas – The Aztec Theatre



20 novembre – Grand Prairie, Texas – The Texas Trust CU Theatre



21 novembre – Houston, Texas – Entrepôt en direct



23 novembre – Tucson, AZ – The Rialto Theatre/Tucson, Arizona



24 novembre – Las Vegas, NV – House of Blues Las Vegas



26 novembre – Salt Lake City, UT – Le complexe



27 novembre – Denver, CO – Sommet Denver



28 novembre – Albuquerque, Nouveau-Mexique – Sunshine Theatre

En mars 2020, SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE reporté d’une dizaine de son hiver/printemps 2020 “Croisade nord-américaine” tournée avec NÉCROLOGIE et SEIGNEUR MOURANT en raison de la pandémie de coronavirus.

Le mois dernier, SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE chef Zakk Wylde Raconté Terrie Carr de la station de radio de Morristown, New Jersey 105,5 WDHA que lui et ses camarades de groupe « terminaient » le travail sur le suivi de “Les coups les plus sombres”, qui a été publié en janvier 2018 via Divertissement un (eOne). Il a dit dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je pense que nous parlons de le sortir en novembre. Nous faisons Sturgis [motorcycle rally] avec ÉTIQUETTE NOIRE en août. Ensuite, je pense que c’est du début octobre à la fin novembre, [a tour of] les États. Et après ça, je suppose que nous allons rentrer à la maison et faire un ÉTIQUETTE NOIRE La course Noël-Nouvel An et nous nous retrouvons avec le chapitre de l’Arizona le soir du Nouvel An. Et puis après ça – je ne sais pas quelles sont les dates après ça. Nous pouvons aller au Canada — si tout le monde est vacciné, alors vous pouvez aller là-bas. Mais je connais Doningon, là-bas en Angleterre, le grand festival là-bas [Download], nous devons jouer là-dessus en 2022. J’espère donc que tout s’ouvrira également en Europe. “

Plus tôt en mai, Zakk dit à Detroit WRIF station de radio qui SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE enregistré “environ 30 chansons” pour le nouveau LP.

SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE‘s “Plus de noir” Le coffret, contenant des versions remasterisées des 12 enregistrements studio originaux du groupe sur de magnifiques vinyles de couleur, est sorti en avril. Le coffret est accompagné d’un livre photo de 32 pages à couverture rigide, relatant SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIREcarrière légendaire. Il arrive dans une boîte de collection en relief noir sur noir indestructible. Il comprend “La chanson reste pas la même II”, avec des versions retravaillées des chansons originales.

Avant la pandémie de coronavirus, SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE a passé quelques années en tournée pour soutenir “Les coups les plus sombres”.

Le groupe a fêté les 20 ans de son premier album, “Break Sonique”, en 2019.

Zakk est le guitariste intermittent depuis Ozzy Osbourne depuis 1987, bien qu’il n’apparaisse pas sur le dernier LP du légendaire chanteur de heavy metal, “Homme ordinaire”.

SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE est:

Zakk Wylde – Voix/Guitare



John “JD” DeServio – Basse



Dario Lorina – Guitare



Jeff Fabb – Tambours