Black Label Society lance le coffret “ None More Black ”

SOCIÉTÉ BLACK LABEL a publié le “Aucun plus noir” coffret contenant des versions remasterisées des 12 enregistrements studio originaux sur un superbe vinyle couleur.

le “Aucun plus noir” coffret livré avec un livre photo relié de 32 pages, chronique SOCIÉTÉ BLACK LABELcarrière légendaire de.

Impressionnez vos amis et aidez à ouvrir des bouteilles pour vos proches qui n’ont pas de pouces opposables avec le “Aucun plus noir” coffret décapsuleur.

“Aucun plus noir” est livré dans une boîte de collection indestructible en relief noir sur noir. Il comprend “La chanson n’est pas la même II”, avec des versions retravaillées des chansons originales.

Tous les albums studio originaux:

* “Sonic Brew” “ – marbre noir / blanc x2 LP



* “Plus fort que la mort” – marbre noir / pomme x2 LP



* “1919 éternel” – marbre noir / marron x2 LP



* “Le bienheureux Hellride” – marbre noir / argent LP



* “Hangover Music Vol. VI” – marbre noir / canari x2LP



* “Mafia” – marbre corail noir / néon x2LP



* “Tiré en enfer” – marbre noir / mandarine LP



* “Ordre du noir” – marbre noir / gris LP



* “Catacombes du Vatican noir” – marbre noir / beige LP



* “Grimmest Hits” – LP marbre noir / olive

Deux albums bonus

* “La chanson n’est pas la même II” – LP gris



* “Nonnes et cafards: savoureux petits bâtards” – LP noir / magenta

En mars 2020, Zakk Wylde Raconté Panneau d’affichage qu’il passerait le mois d’avril de l’année dernière à composer les chansons pour SOCIÉTÉ BLACK LABELle prochain disque et qu’il enregistrerait le LP en mai et juin 2020.

Il a expliqué: “Je ne fais pas de démonstration ou de stockage de merde. Jamais. Je ne suis pas comme Prince, où il enregistre des trucs tout le temps. J’aime juste proposer un riff ou une idée et dire: “Pourquoi ne pas suivre celui-là aujourd’hui?” C’est comme le début d’une nouvelle saison. C’est toujours amusant. “

Avant la pandémie de coronavirus, SOCIÉTÉ BLACK LABEL a passé quelques années en tournée pour soutenir “Grimmest Hits”, qui a été publié en janvier 2018 via Divertissement One (eOne).

Le groupe a célébré le 20e anniversaire de son premier album, “Sonic Brew”, en 2019.

Zakk a été le guitariste à répétition depuis Ozzy Osbourne depuis 1987, bien qu’il n’apparaisse pas sur le dernier LP du légendaire chanteur de heavy metal, “Homme ordinaire”.

SOCIÉTÉ BLACK LABEL est:

Zakk Wylde – Voix / Guitare



John “JD” DeServio – Basse



Dario Lorina – Guitare



Jeff Fabb – Tambours



