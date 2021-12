Black Lives Matter appelle au boycott des entreprises blanches à Noël | Royaume-Uni | Nouvelles

Martin Lewis sur l’achat de cadeaux de Noël lors des soldes du Black Friday

Le groupe, qui s’est fait connaître après le meurtre de George Floyd par un officier de police de Minneapolis en 2020, affirme : « #BlackXmas nous met au défi de nous débarrasser des chaînes du consumérisme et d’entrer pleinement dans notre propre pouvoir collectif, pour construire de nouvelles traditions, et exécuter une attaque aussi bien qu’une défense. Invitant les consommateurs à se rassembler, le groupe a déclaré : « Exploitons notre pouvoir économique pour perturber le capitalisme de la suprématie blanche et construire la communauté noire.

The Black Lives Matter déclare : « Nous rêvons d’un #BlackXmas. Cela signifie aucune dépense avec les entreprises blanches du Black Friday jusqu’au jour de l’An. »

Le boycott vise à appliquer l’idéologie pendant tout le mois de décembre.

Le groupe suggère à ses supporters trois façons de participer à Black Xmas : Build Black, Buy Black et Bank Black.

Le groupe encourage ses partisans à « acheter exclusivement auprès d’entreprises appartenant à des Noirs », affirmant que « le capitalisme suprémaciste blanc utilise la police pour protéger les profits et voler la vie des Noirs ».

Mais beaucoup sur les réseaux sociaux ont qualifié l’idée de raciste et de « ségrégationniste ».

Plusieurs personnes se sont demandé ce qui se passerait si les Blancs appelaient à un boycott d’un mois des entreprises appartenant à des Noirs.





S’adressant à Twitter pour remettre en question la stratégie, Ash Hirani a déclaré: « Mon cœur s’est serré quand j’ai vu cet article sur la campagne #blacklivesmatter pour un #BlackXmas. »

Il a ajouté: « J’ai entendu parler de combattre le feu par le feu, mais je n’ai jamais entendu parler de combattre le racisme par le racisme. »

Tout aussi préoccupé par le boycott, NationalBlkForecast a déclaré: « Si vous soutenez de tout cœur #BuyBlack et #BlackXmas simplement à cause de la course en cause, alors vous êtes #raciste. »





Pourtant, le mouvement BLM a ajouté à sa justification.

Le site officiel a déclaré: «#BlackXmas consiste à être autodéterminé et à démanteler les structures existantes en construisant de nouvelles structures plus viables et bénéfiques… au nom de nos ancêtres guerriers les plus puissants et les plus vertueux, au nom de tous ceux volés par la police violence, en l’honneur de notre communauté et en tant qu’engagement envers les générations à venir.

Selon le groupe de recherche Nielsen, le pouvoir d’achat des Noirs en 2020 s’élevait à 1,57 billion de dollars.

Le rapport Nielsen a également révélé que les acheteurs noirs utilisent de plus en plus leur argent pour soutenir les entreprises qui ont des messages sur mesure pour cibler les acheteurs noirs.

Pendant la pandémie, les propriétaires d’entreprises noires ont dû fermer leurs portes pour de bon à plus du double du taux que les entreprises blanches ont fait entre février 2020 et avril 2020, a rapporté CNBC.



Cependant, il a déclaré que le meurtre de George Floyd avait entraîné une augmentation du nombre d’acheteurs soutenant les entreprises appartenant à des Noirs.

Selon une enquête de la Chambre de commerce noire, environ 75 % des petites entreprises appartenant à des Noirs ont vu leur clientèle augmenter au cours des deux mois suivant la mort de Floyd.

À l’approche du Black Friday, des groupes d’étudiants d’une université aux États-Unis ont suggéré de changer le nom de la journée des bonnes affaires, suggérant qu’elle était raciste.

Cependant, en apprenant que le Black Friday visait en fait à faire sortir les entreprises du rouge (dette) et du noir (crédit), de nombreux étudiants ont changé d’avis.



Ce n’est pas la première fois que le groupe prend une telle mesure.

En fait, c’est la septième année de boycott des « entreprises blanches » pendant la période des fêtes pour soutenir un soi-disant « Noël noir ».

Le site Web Black Xmas propose une liste d’organisations, d’entreprises et de banques suggérées à soutenir.

A Londres, les entreprises appartenant à des Noirs sont sous-représentées par rapport à la proportion de la population de la capitale qui est noire.

Les entreprises appartenant à des Noirs représentent 4% de toutes les entreprises, mais 12% de la population de Londres est noire.

Les entreprises détenues par des Noirs à Londres ont un chiffre d’affaires total de près de 4,5 milliards de livres sterling.