Black Lives Matter (BLMGNF) déclare que Patrisse Cullers n’a reçu que 120 000 $ depuis la création d’Org! ⋆ 10z viral

* En réponse à un récent article / communiqué de presse, nous avons parlé d’une coalition de «parents BLM» protestant contre le co-fondateur de BLM Patrisse Cullors, la déclaration suivante a été publiée par la Black Lives Matter Global Network Foundation:

«Patrisse Cullors est la directrice exécutive de la Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF). Elle occupe ce rôle à titre de bénévole et ne reçoit ni salaire ni avantages sociaux. Patrisse a reçu un total de 120 000 $ depuis la création de l’organisation en 2013, pour des tâches telles que servir de porte-parole et s’engager dans un travail d’éducation politique. Patrisse n’a reçu aucune compensation après 2019.

Pour être très clair, en tant que 501c3 enregistré, BLMGNF ne peut pas et n’a pas engagé de ressources organisationnelles pour l’achat de biens personnels par un employé ou un bénévole. Toute insinuation ou affirmation du contraire est catégoriquement fausse.

Le travail de Patrisse pour les Noirs au fil des ans a fait d’elle et d’autres qui s’alignent avec la lutte pour la libération des Noirs comme des cibles de violence raciste. Les récits diffusés sur Patrisse ont été générés par des forces de droite résolues à réduire le soutien et l’influence d’un mouvement qui est plus grand que n’importe quelle organisation. Cette offensive de droite met non seulement Patrisse, son enfant et ses proches en danger, mais elle perpétue également une tradition de terreur des suprémacistes blancs contre les militants noirs. Tous les militants noirs connaissent la peur que ces actions malveillantes et graves sont censées susciter: la peur d’être réduit au silence, le traumatisme d’être pris pour cible, la torture de sentir que sa famille est exposée au danger simplement pour avoir dénoncé des systèmes injustes. Nous avons vu cette tactique de terreur à maintes reprises, mais notre mouvement ne sera pas réduit au silence.

De plus, l’article / le communiqué de presse citait Hawk Newsome comme étant le chef de BLM Greater New York City. Eh bien, la Black Lives Matter Global Network Foundation, via son représentant des relations publiques (Sean Wherley / WeAreRALLY.com), a déclaré ceci:

«Pour être clair, Hawk Newsome ne fait pas et n’a jamais fait partie de l’organisation officielle Black Lives Matter, mais continue d’utiliser le nom de BLM même après lui avoir envoyé plusieurs lettres de cessation et d’abstention. Par conséquent, toute mention de lui en tant que leader n’est pas factuelle.