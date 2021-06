Black Lives Matter cible les « marques alimentaires racistes » alors que l’oncle Ben est contraint de changer de nom | Royaume-Uni | Nouvelles

Mars Food, propriétaire de la marque, a décidé de changer de nom et de retirer de son emballage l’image d’un homme noir souriant aux cheveux gris. Il est venu à la suite de critiques pour avoir perpétué les stéréotypes raciaux, car des titres tels que l’oncle et la tante auraient été utilisés dans les États du sud des États-Unis pour désigner les Noirs, au lieu des « Miss » ou « Monsieur » plus formels et respectueux. Les propriétaires se sont engagés à revoir la marque au milieu des manifestations mondiales de Black Lives Matter (BLM) contre la brutalité policière et le racisme l’année dernière à la suite du meurtre de George Floyd.

Dans un article de blog pour Eater, la journaliste et auteur Nadra Nittle a affirmé que BLM était désormais « venu pour vos marques alimentaires racistes ».

Elle a ajouté : “Depuis des générations, des images stéréotypées de Noirs et d’Autochtones sont apparues sur les marques alimentaires.

“À la suite du meurtre de George Floyd, peut-être l’un des changements les plus attendus et pourtant les moins attendus de la culture américaine a finalement commencé – le remplacement des “porte-parole” racistes et stéréotypés sur les aliments emballés, y compris Oncle Ben.

Mme Nittle a expliqué en quoi la décision de renommer Uncle Ben’s a marqué une étape importante vers le changement social “au milieu du calcul racial de 2020” et à quel point il est important pour les “jeunes” d'”appeler désormais les entreprises qui n’y parviennent pas”.

Mars était l’un des nombreux géants de l’alimentation qui ont promis de revoir les marques à la suite des manifestations de l’année dernière.

Selon l’entreprise, le nom Uncle Ben’s a été inspiré par un agriculteur du Texas connu pour son riz de haute qualité.

La société a demandé à Frank Brown, le maître d’hôtel d’un restaurant de Chicago, de se faire passer pour le visage de la marque, lancée en 1947.

Mais il a déclaré qu’il espérait que le changement marquerait « la prochaine étape de la marque dans son ambition de créer un avenir plus inclusif tout en maintenant son engagement à produire le meilleur riz du monde ».

Ils ont engagé 250 000 £ pour les cinq prochaines années.

Il s’est également engagé à donner 100 000 £ pour soutenir The Trussell Trust, un organisme de bienfaisance qui gère des banques alimentaires à travers la Grande-Bretagne.

Rafael Narvaez, PDG mondial de Mars Food, a déclaré : « Tout le monde mérite de se sentir le bienvenu, d’être entendu et d’avoir accès à des aliments nutritifs.

« C’est pourquoi nous nous sommes engagés à prendre des mesures conçues pour améliorer l’inclusion et l’équité au service de notre nouvel objectif de marque, pour créer des repas, des expériences et des opportunités qui offrent à chacun une place à la table. »