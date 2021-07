Black Lives Matter condamne le gouvernement américain au milieu de la crise à Cuba .

Les vies des Noirs comptent a qualifié l’embargo imposé depuis des décennies par le gouvernement américain sur Cuba de “cruel et inhumain”.

L’organisation s’est attaquée aux protestations antigouvernementales croissantes dans la nation insulaire, déclenchées par les pénuries de nourriture, d’électricité, de médicaments et d’autres ressources vitales.

“Depuis 1962, les États-Unis ont imposé la douleur et la souffrance au peuple cubain en coupant la nourriture, les médicaments et les fournitures, ce qui a coûté à la petite nation insulaire environ 130 milliards de dollars”, a récemment écrit BLM dans un communiqué sur son compte Instagram.

L’organisation a noté que l’embargo a été « institué avec l’intention explicite de déstabiliser le pays et de saper le droit des Cubains de choisir leur propre gouvernement » et est « au cœur de la crise actuelle à Cuba ».

Des milliers de Cubains ont participé à des manifestations contre le président cubain Miguel Diaz-Canel. Ils exigent plus de libertés, plus de ressources vitales et un accès aux vaccins au milieu d’un pic signalé de cas et de décès de COVID-19 ces dernières semaines.

Ce mois-ci, des manifestants se sont réunis à La Havane pour repousser un gouvernement qui, selon eux, les a laissés affamés pendant la pandémie en cours.

Black Lives Matter appelle le gouvernement américain à répondre à la crise en levant l’embargo économique.

Le groupe a déclaré que “le peuple de Cuba est puni par le gouvernement américain parce que le pays a maintenu son engagement envers la souveraineté et l’autodétermination”, ajoutant que “les dirigeants américains ont essayé d’écraser cette révolution pendant des décennies”.

« Au lieu de l’amitié, du respect et de la bonne volonté internationaux, le gouvernement américain n’a fait souffrir que les 11 millions d’habitants du pays, dont 4 millions de Noirs et de Bruns », a écrit BLM.

Plusieurs républicains n’ont pas tardé à applaudir le BLM à la suite de la déclaration, accusant l’organisation de défense des droits civiques de soutenir le gouvernement communiste de Cuba, selon The Hill.

“Le réseau d’extorsion connu sous le nom d’organisation Black Lives Matter a pris une pause aujourd’hui après avoir secoué des sociétés pour des millions de personnes et s’être acheté des manoirs pour partager leur soutien au régime communiste de #Cuba”, a déclaré le sénateur cubano-américain. Marco Rubio R-Fla. a tweeté jeudi.

commentateur conservateur Ben Shapiro, co-fondateur de Daily Wire, a retweeté la déclaration de BLM en déclarant : “Rappel : BLM est une organisation communiste horrible et l’a toujours été.”

Odette Casamayor-Cisneros, professeur agrégé à l’Université de Pennsylvanie, a qualifié le BLM d’« aveugle et adroit » pour le peuple cubain.

“Je suis noir et cubain et profondément blessé par la déclaration #BLM sur les manifestations cubaines”, a déclaré le Dr. Casamayor-Cisneros tweeté. « Ils sont aveugles et adroits envers le peuple cubain, envers ses exigences. Avec qui est leur solidarité ? Certainement pas avec les gens dans la rue. Écoutes nous.”

« Une éducation et une sensibilisation similaires que #BLM exige à juste titre pour les Blancs, c’est ce que je leur demande. Je demande à BLM de mettre de côté leurs idées préconçues sur #Cuba et d’écouter les Cubains de l’île, leur réalité et non les discours que #BLM veut croire », a-t-elle ajouté.

Féministe autoproclamée Emilie Schrader, un chroniqueur du Jerusalem Post israélien, a qualifié la déclaration de BLM de honteuse.

« Apparemment, Black Lives Matter, à moins que ce ne soient des vies noires à Cuba vivant sous une dictature communiste qui veulent être libres », a tweeté Schrader. « Le marxisme est un crime flagrant contre l’humanité. Honte à BLM.

Président de l’Union conservatrice américaine Matt Schlapp a déclaré que BLM “se rangeait du côté des surveillants communistes à Cuba”.

Il a ajouté: “BLM Inc a mis à nu au monde qu’il ne s’agissait jamais tant de la race que de détruire l’Amérique et de pousser le marxisme”, a écrit Schlapp.

« Prendre le parti du castrisme contre les Afro-Cubains opprimés est un point de basculement. Mais peut-être que BLM a obtenu une maison en bord de mer grâce à l’accord.

Pendant ce temps, le président Joe Biden exhorte les responsables cubains à prendre au sérieux les appels des manifestants, a rapporté le Grio.

“Nous sommes aux côtés du peuple cubain alors qu’il revendique courageusement ses droits fondamentaux et universels, et alors qu’il appelle tous à la liberté et au soulagement de l’emprise tragique de la pandémie et des décennies de répression et de souffrance économique”, lit-on dans la légende de l’officiel. Compte Twitter POTUS, ainsi qu’un lien vers la déclaration de Biden.

Nous sommes aux côtés du peuple cubain alors qu’il affirme courageusement ses droits fondamentaux et universels, et qu’il appelle tous à la liberté et à un soulagement face à l’emprise tragique de la pandémie et des décennies de répression et de souffrance économique. https://t.co/KGY3MFfsw0 – Président Biden (@POTUS) 12 juillet 2021

Le président Biden a déclaré qu’il soutenait fermement les manifestants.

« Le peuple cubain exige sa libération d’un régime autoritaire », a-t-il déclaré lors d’un récent événement à la Maison Blanche.

« Les États-Unis sont fermement aux côtés du peuple cubain alors qu’il affirme ses droits universels. Et nous appelons le gouvernement cubain à s’abstenir de toute violence dans sa tentative de faire taire la voix du peuple cubain », a-t-il ajouté.

