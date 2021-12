Black Lives Matter LA se tient aux côtés de Jussie Smollett malgré le verdict de canular pour crime de haine

Le jury n’a pas acheté Jussie Smollettaffirme qu’il a été victime d’une attaque raciste homophobe, mais les dirigeants de Black Lives Matter le font certainement… et l’org. est collé par l’acteur.

BLM et BLM LA ont publié une déclaration avant le verdict, en faveur de l’acteur d' »Empire », disant… « Soyons clairs : nous aimons tout le monde dans notre communauté… nous ne pouvons jamais croire la police, en particulier le CPD sur Jussie Smollett, un Noir qui a été courageusement présent, visible et vocal dans la lutte pour la liberté des Noirs. »

Maintenant, après que Jussie a été reconnu coupable, le leader de BLM LA Mélina Abdallah nous dit que la position n’a pas changé – Jussie a tout leur soutien. Abdula dit que l’organisation refuse d’abandonner son peuple et part du principe que le système judiciaire est corrompu.

L’ancienne co-vedette de « Empire » de Smollett, Gris Bryshere, se tient également à côté de son ami et nous dit : « Mes prières, mon amour et mon soutien sont indéfectibles pour mon frère Jussie et la famille Smollet. »

Smollett était coupable Jeudi sur 5 des 6 chefs d’accusation de mensonge au PD de Chicago.

Du saut, Jussie a nié les allégations selon lesquelles il aurait organisé le Attaque de 2019 … s’en tenir à son histoire lorsqu’il l’a signalé à la police avec la corde toujours autour du cou.

Jussie risque maintenant une peine de prison de 3 ans, mais étant donné qu’il n’a aucun casier judiciaire, il n’est pas clair s’il passera du temps derrière les barreaux.

D’un autre côté, il devra probablement payer 130 000 $ en dédommagement à Chicago pour couvrir ses dépenses liées à l’enquête sur le canular.