« Black Metal Rainbows » : un livre pas comme les autres

“Arcs-en-ciel en métal noir” est une anthologie de 400 pages en couleurs d’écrits et d’œuvres d’art radicaux, queer et gauchistes qui découvrent le black metal comme un genre d’ouverture et d’inclusivité.

Le black metal est un paradoxe. Un genre de métal underground bruyant débordant de violence et de virulence, il a capturé l’imagination du monde pour son style dur mais flamboyant et son histoire tristement célèbre impliquant incendies criminels, blasphèmes et meurtres. Aujourd’hui, le black metal n’est rien de moins qu’un champ de bataille culturel entre ceux qui le revendiquent à des fins nationalistes et racistes, et ceux qui disent : le black metal nazi fvck off !

“Arcs-en-ciel en métal noir” est une vision radicalement nouvelle du black metal – un livre pas comme les autres : une collection unique d’œuvres d’art époustouflantes et d’écrits stimulants par un large éventail de plus de 80 écrivains, artistes, activistes et visionnaires, y compris Drew Daniel de MATMOS/LA VERITE ROSE DOUCE, Kim Kelly, Chasseur Chasse-Hendrix de LITURGIE, Marguerite Killjoy de FÉMINAZGUL, Laina Dawes de “Que faites-vous ici ? La vie et la libération d’une femme noire dans le heavy metal”, Espi Kvlt, Charles Forsman de “La fin du putain de monde”, Eugène S. Robinson de OXBOW, Svein Egil Hatlevik de FLEURITÉ et ZWEIZZ, une histoire orale de DØDHEIMSGARDl’album de “666 Internationale”, une Tridroid Records profil d’étiquette, et bien plus encore.

À travers des essais et des interviews, des œuvres d’art et des bandes dessinées, ce livre en couleur magnifiquement conçu met en avant l’évolution du black metal et célèbre son esprit anti-autoritaire à long terme. “Arcs-en-ciel en métal noir” est un démarreur de conversation nécessaire, un destructeur de portes et de gardiens. Car au-delà des clichés de grimness et de haine, se cache un genre musical riche en créativité, humour et toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Nous voyons le black metal comme ouvert, inclusif et illimité : un genre musical dont l’esprit vital d’antagonisme total se rebelle contre les forces du conservatisme politique. Saluons tous l’âge d’or du black metal pluraliste !

De la crypte au cloud, “Arcs-en-ciel en métal noir” déniche le noyau étincelant du black metal et illumine son spectre prismatique : au plus profond du noir, bien au-delà de la sinistre, et au-dessus d’un arc-en-ciel sombre et scintillant. Rien n’est vrai, et tout le monde est permis. Vive l’arc-en-ciel du black metal !

Paul Masvidal de CYNIQUE a déclaré: “Black Metal Rainbows? Mais bien sûr! Voici un traité de l’ordre le plus impie. Ces pages dévoilent l’alchimie densément stratifiée qu’est le black metal et sa relation indéniable avec l’esprit rebelle queer que nous, en tant que communauté, avons désespérément besoin de ressusciter. Rainbow salue toutes les personnes impliquées pour avoir creusé profondément et déterré un fabuleux morceau de sorcellerie pédé. Que la séance commence !”

Voie verte Barney de MORT PAR NAPALM a ajouté : “Malgré le fait d’être là dans l’instant lors de l’ascension du VENINs, le BATHORYs, et le HELLHAMMERs, j’ai eu tendance à m’agiter avec méfiance de loin depuis que le black metal s’est en partie caillé dans un gâchis d’inhumanité homogénéisée. Alors, je salue ce hurlement libérateur collectif au-delà des stéréotypes des forêts glacées et de la haine puérile. Bravo!”



