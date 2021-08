Black Myth: Wukong mis à niveau vers Unreal Engine 5, continue d’être magnifique

in

Mythe noir : Wukong, le jeu d’action indépendant de Chine, qui a impressionné tous ceux qui l’ont vu l’année dernière, est de retour avec de nouvelles images et quelques nouvelles.

Tout d’abord, le développeur Game Science a déplacé le jeu vers Unreal Engine 5 d’Epic, juste au cas où les visuels n’étaient pas déjà assez impressionnants lors de l’itération précédente. La bande-annonce d’aujourd’hui apporte environ 13 minutes de nouvelles séquences, montrant principalement quelques combats de boss différents dans de nouveaux environnements.

Nous n’avons pas beaucoup d’exploration cette fois-ci, bien que les bandes-annonces précédentes en aient montré une bonne partie. Ce que nous voyons beaucoup plus, cependant, c’est le HUD et les icônes du jeu, qui apparaissent plus en évidence cette fois-ci.

Mythe noir : Wukong semble avoir un combat basé sur l’endurance, bien que l’action soit un mélange d’âmes et de jeux d’action de personnages comme Devil May Cry.

Parallèlement à la nouvelle vidéo, Nvidia a révélé qu’il travaillait avec Game Science pour que le jeu fonctionne de son mieux sur les GPU RTX, et a également confirmé que Black Myth: Wukong prend en charge DLSS.

Black Myth : Wukong est basé sur le conte chinois classique, Journey to the West. Il n’a pas encore de date de sortie, bien que son développeur ait utilisé les images pour convaincre les investisseurs de le financer.