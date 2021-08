Black Ops Cold War obtient un mode agent double dans la saison 5

in

La saison 5 de Call of Duty: Black Ops Cold War sera mise en ligne la semaine prochaine le 12 août, et vous pourrez y jouer en tant qu’agent double.

En tant qu’agent double dans Call of Duty Black Ops Guerre froide, vous poserez des bombes sur la carte ou éliminerez des agents sous couverture.

Là encore, vous pouvez également être affecté en tant qu’agent où vous serez chargé de rechercher les agents doubles.

Il y a aussi l’Enquêteur qui devra trouver des indices afin d’aider ses collègues Agents.

Comment cela fonctionne, chaque match affecte des agents doubles qui sont là pour saboter la mission. Vous devrez communiquer, enquêter et exposer les traîtres, ou éliminer avec succès l’équipe d’enquête pour gagner.

Cela commence avec jusqu’à dix joueurs dans un lobby qui se voient attribuer l’un des trois rôles susmentionnés. Les rôles présentent également des compétences et un contenu uniques à chaque tour.

Les agents doubles ont accès aux mines de gaz, aux avions de contre-espionnage, aux arcs de combat et aux hélicoptères d’attaque. Ils sont également protégés contre les radiations des bombes qu’ils ont posées.

Les enquêteurs ont accès aux systèmes de trophées, aux stimshots et aux canons à main. Ils sont également capables de voir les empreintes de pas d’un attaquant lorsqu’ils examinent le lieu de la mort d’un joueur. Les enquêteurs peuvent également émettre un ordre de recherche sur un joueur qu’ils trouvent suspect.

Chaque joueur commence avec un pistolet, et les armes et l’équipement seront introduits dans la phase de préparation, où tous les joueurs peuvent obtenir des armes dans différentes parties de la carte.

Treyarch suggère fortement d’utiliser le chat vocal lors de la lecture du mode.

