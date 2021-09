Black Ops Cold War Zombies annonce la date de sortie de la dernière carte ⋆ 10z viral

in

Treyarch a révélé un tas de nouveaux détails sur sa dernière carte Zombies pour Call of Duty Black Ops Guerre froide, y compris son titre, son logo et sa date de sortie. La nouvelle carte arrivera dans une semaine avec le début de la sixième saison du jeu.

Annoncé dans un article de blog sur le site officiel de Treyarch, le studio derrière le mode préféré des fans a fourni quelques détails sur la finale du premier chapitre de la nouvelle histoire «Dark Aether» du mode. La carte finale s’appellera “Forsaken”, une référence à l’être en charge de tout ce qui se cache au plus profond de l’Éther noir titulaire. En plus du titre, un tout nouveau logo pour la carte au sol accompagnait l’annonce, avec le lettrage entouré de la lueur violette et extraterrestre de l’élément précieux du mode, Aetherium.

La carte sera disponible gratuitement au début de la saison six de Cold War, à partir du 7 octobre. Le billet de blog a également fourni des teasers sous la forme d'”informations” d’un ancien membre d’Omega, l’équipe soviétique chargée d’explorer l’obscurité. Éther, Ravenov. Ces taquineries incluent des plans de n’importe quelle installation que les joueurs vont infiltrer, ainsi qu’une nouvelle bête qui rappelle l’ennemi Margwa de Opération noire 3. Il y a aussi un dessin de ce que les fans attendent d’être au moins l’une des armes merveilleuses de la carte. Treyarch a déclaré qu’il resterait à l’écoute de son Twitter dans les prochains jours, car il continuerait à fournir des informations et des taquineries sur ce qu’il promettait d’être une conclusion «choquante» de la sortie du jeu Zombies.

Image via Treyarch

CONNEXES: ‘Call Of Duty: Vanguard’ révèle un premier aperçu du multijoueur et de la nouvelle carte ‘Warzone’

Le scénario “Dark Aether” de Cold War est un redémarrage en douceur de l’histoire “Aether” originale que la plupart des fans de Call of Duty connaissent bien et qui s’est déroulée à partir de Monde en guerre jusqu’à Black Ops 4. Jusqu’à présent, l’histoire de la guerre froide a vu deux factions, Requiem et Omega, tenter d’utiliser cette dimension alternative connue sous le nom de Dark Aether dans une nouvelle course aux armements. Cependant, les forces de ce monde inconnu ont leurs propres plans. Samantha Maxis, un personnage central de l’histoire originale, est prise au milieu alors qu’elle devient lentement une arme, ses allégeances étant testées à chaque tournant.

Avec Treyarch travaillant sur le mode Zombies pour le prochain Call of Duty : l’Avant-garde, il a déjà été confirmé que l’histoire du jeu Zombies sera une préquelle de ce que nous avons vu dans Cold War. Ce sera la première fois qu’une histoire de zombies se poursuivra dans différents studios avec Sledgehammer et Infinity Ward s’essayant au mode dans WW2 et Guerre infinie, respectivement. Vous trouverez ci-dessous une citation de l’article de blog indiquant aux joueurs à quoi s’attendre de l’histoire de la prochaine carte Zombies.

Le directeur de Requiem a des plans pour Samantha Maxis, employant des méthodes peu orthodoxes pour “l’aider” à comprendre les pouvoirs qu’elle a développés pendant son séjour dans l’éther noir. Requiem et Omega se sont lancés dans des opérations rivales pour extraire le sergent Kazimir Zykov de l’éther noir, estimant que ce “Russe perdu” – le soldat soviétique qui a fermé le portail de Projekt Endstation – sera la clé pour empêcher une force destructrice d’entrer dans notre monde. Et maintenant, le transfuge d’Omega Sergei Ravenov a fourni à Requiem des renseignements détaillant un nouveau portail éthéré massif en construction dans l’ouest de l’Ukraine…

La saison six de Call of Duty Black Ops Cold War commencera le 7 octobre avec la sortie de la carte Zombies «Forsaken» à la même date. L’histoire de l’Éther noir se poursuivra dans le prochain Call of Duty Vanguard, qui sortira le 5 novembre.

CONTINUER À LIRE: La sortie de ‘Call of Duty’s 2022 serait une suite de ‘Modern Warfare’

La première bande-annonce de ‘Licorice Pizza’ révèle le dernier film de Paul Thomas Anderson, avec Alana Haim

Le film met en vedette le fils de Philip Seymour Hoffman.

Lire la suite

A propos de l’auteur

Matt Villei

(96 articles publiés)



Matt Villei est un écrivain indépendant qui travaille actuellement dans Gaming News pour Collider. Ayant une profonde appréciation pour les jeux, les films et les livres qu’il a expérimentés en grandissant, Matt voulait apprendre le fonctionnement interne de la fabrication de ces médias. Il est diplômé de l’Université Hofstra avec un diplôme en études cinématographiques et une mineure en écriture créative dans l’espoir de créer un jour un jeu comme celui auquel il a grandi. Lorsqu’il n’écrit pas, il joue à des jeux, regarde du catch professionnel et passe du temps avec ses deux Golden Retrievers.

Suite

De Matt Villei