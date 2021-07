Michaela Coel était également la star de la série comique Chewing Gum, à bord de l’USS Callister pour cet épisode de Black Mirror, un rôle principal dans Black Earth Rising de Netflix et a même trouvé un petit rôle dans Star Wars: The Last Jedi. Son dernier projet qui la conduira chez T’Challa sera certainement son rôle le plus médiatisé à ce jour.