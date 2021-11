‘Black Panther 2’ pourrait subir un retard supplémentaire en raison du statut de vaccination de Major Star

La suite très attendue de Black Panther pourrait ne pas sortir dans le délai que les fans espéraient. Avec la mort inattendue de sa star, Chadwick Boseman, en couple avec les directives COVID-19, il y a eu plusieurs mésaventures. Maintenant, les fans du classique demandent que l’une des stars du film, Letitia Wright, soit retirée après que des informations faisant état de son refus de se faire vacciner contre l’infection circulent.

Le Hollywood Reporter a publié un rapport alléguant que la production du suivi est suspendue alors que Wright récupère chez elle à Londres après s’être blessée sur le plateau cet été. Le réalisateur du film, Ryan Coogler, a poursuivi le calendrier de production en tournant autant de séquences qu’il le pouvait en l’absence de Wright à Atlanta. Un autre arrêt devrait commencer à Thanksgiving et durer jusqu’au début de 2022 en raison de la période des fêtes.

« Letitia se remet à Londres depuis septembre des blessures subies sur le tournage de Black Panther 2 et a hâte de retourner au travail début 2022 », a déclaré un représentant de Wright. « Letitia vous demande gentiment de la garder dans vos prières. »

À la suite du décès de Boseman, le personnage de Wright, Shuri – la sœur du personnage de Boseman T’Challa – aurait été propulsé en tête de la suite. Mais, il est maintenant rapporté que son retour en Amérique peut être considéré comme un problème car les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont mis en œuvre des règles ces derniers jours exigeant que tous les arrivants non-immigrants et non-citoyens fournissent la preuve qu’ils sont complètement vaccinés. Wright, qui est né en Guyane, n’est pas un citoyen américain.

Le statut vaccinal de Wright n’est actuellement pas divulgué. Mais les fans sont déjà contrariés par les retards de prorudtcion. Cette nouvelle n’a pas facilité les choses, malgré les informations selon lesquelles son statut vaccinal n’était pas confirmé. Désormais, certains demandent son remplacement pour que le film se poursuive comme prévu.

Darlene McDonald, auteure et militante, s’est adressée à Twitter pour faire connaître sa position en écrivant : « Letitia Wright ne réalise-t-elle pas que si Chadwick Boseman, un patient atteint de cancer et immunodéprimé, était toujours avec nous, ses opinions égoïstes auraient mis sa vie en danger ? Vacciner, c’est se protéger et protéger son entourage, connu et inconnu. »