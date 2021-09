Black Panther apporte un changement surprenant au costume problématique de M’Baku ⋆ 10z viral

Attention : contient des spoilers pour The Last Annihilation : Wakanda !

Avec le cinéma Panthère noire, le costume et le personnage de M’Baku ont été ajustés dès ses premières apparitions dans la bande dessinée. Cet ajustement s’est poursuivi dans de nouvelles histoires. En TLe dernier annihilation : Wakanda, des modifications supplémentaires ont été apportées à ses costumes, bien qu’il y ait un peu plus de références visuelles à ses origines comiques.

The Last Annihilation: Wakanda reprend l’histoire qui s’est terminée dans Black Panther (2018), qui a été écrite par Ta-Nahesi Coates. Cette série a emmené Wakanda dans les étoiles, en tant que groupe conquérant qui s’est égaré. M’Baku, une nouvelle version du personnage nommé d’après l’original, était un chef de la résistance qui s’est battu contre l’empire intergalactique de Wakanda. Ce problème de lien est lié aux événements de The Last Annihilation, M’Baku étant appelé pour aider à réparer les actions de l’Empire contre d’autres résidents galactiques.

M’Baku est un personnage crucial dans The Last Annihilation: Wakanda, qui a l’équipe créative d’Evan Narcisse, Germán Peralta, Jesus Aburtov, Philip Tan et Cory Petit. Son histoire raconte l’histoire d’un homme qui trouve sa voie dans un royaume qui est passé d’un empire oppressif à un empire essayant de se frayer une nouvelle voie vers l’avenir. Cependant, il y a des éléments dans son costume qui recadrent les éléments problématiques des apparitions initiales du personnage original à partir de 1969.

Lorsque M’Baku a été présenté pour la première fois, il était un méchant appelé Man-Ape, un surnom que le film Black Panther a sagement abandonné en raison de ses implications malheureuses. Ce surnom est resté dans les bandes dessinées, tout comme les versions du costume de gorille blanc avec lequel il est apparu à l’origine, bien qu’il passe également par White Gorilla et Great Gorilla dans diverses histoires. Ces images sont très problématiques sans les bons écrivains et considérations derrière elles pour montrer comment elles se rapportent au personnage de manière non raciale. Les gorilles se connectent au personnage religieusement et symboliquement, de la même manière que la famille et le peuple de T’Challa se rapportent à la Black Panther. Cependant, à l’ère intergalactique de Wakanda, M’Baku a un nouveau costume qui correspond mieux au grand guerrier qu’il est à une époque futuriste. Il n’abandonne pas complètement son iconographie religieuse, bien qu’il l’intègre différemment.

M’Baku porte une armure qui lui permet de se déplacer et de combattre dans l’espace. Sur son épaule et sa poitrine se trouvent un emblème de gorille. Il porte également un masque qui ressemble à un gorille. Les emblèmes sont des manières subtiles, mais importantes, de faire référence à ses croyances et à son héritage wakandais. Le masque est un peu plus surprenant puisqu’il poursuit l’idée de relier un homme à un gorille. Cependant, il le fait d’une manière différente. En tant que costume de combat wakandais, il capture l’esprit de la façon dont les gorilles se battent – de front comme une menace qui se fait connaître de ses ennemis. Cela encadre également M’Baku différemment, le laissant plus comme un homme que comme un singe par rapport au costume précédent que portait son homonyme. Bien qu’il conserve le masque de gorille de sa tenue précédente, l’intention de l’équipe créative est très différente de celle des créateurs de M’Baku.

Le costume original porté par M’Bakou à ses débuts est l’un des plus problématiques de la bande dessinée. Bien que plusieurs éléments soient restés les mêmes au fil des ans, les dernières mises à jour de Marvel tiennent beaucoup plus compte de qui est réellement le personnage et de la façon dont les gorilles se rapportent à lui et à son peuple. La représentation de Marvel de Panthère noire les héros – y compris ceux qui sont réformés – évoluent et prennent davantage soin de la façon dont les origines de ses personnages et les éléments visuels sont traités.

