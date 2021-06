Black Panther arrive dans Marvel’s Avengers avec l’extension War for Wakanda ⋆ .

in

Square Enix a non seulement annoncé le tout nouveau Les Gardiens de la Galaxie de Marvel jeu vidéo pendant l’E3 ce week-end, mais il a également révélé le lancement prochain de Black Panther – La guerre pour le Wakanda, une toute nouvelle extension gratuite pour Les Vengeurs de Marvel qui présentera T’Challa au titre Crystal Dynamics en tant que personnage jouable. Découvrez la bande-annonce de révélation cinématographique ici…

Marvel’s Avengers Expansion Black Panther – La guerre pour le Wakanda devrait arriver en août et sera disponible gratuitement pour tous les joueurs qui possèdent déjà Marvel’s Avengers sur Playstation 5, Playstaion 4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC.

Lien source